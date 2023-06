الذهاب الأنماط والأنماط المضادة

تُعرف لغة البرمجة Go ، التي يشار إليها غالبًا باسم Golang ، ببساطتها وكفاءتها ودعمها القوي للبرمجة المتزامنة. كما هو الحال مع أي لغة برمجة ، هناك أفضل الممارسات والأنماط المعمول بها لتصميم وكتابة كود Go فعال وقابل للصيانة وقابل للقراءة. أنماط Go هي تقنيات أثبتت نجاحها في معالجة مشكلات معينة في تصميم البرامج. من ناحية أخرى ، عادةً ما يتم ارتكاب أخطاء وممارسات سيئة في برامج Go التي يجب تجنبها لمنع حدوث مشكلات محتملة.

يعد فهم هذه الأنماط والأنماط المضادة أمرًا ضروريًا لأي مطور Go يتطلع إلى إنشاء تطبيقات عالية الجودة. ستقدم هذه المقالة بعض أنماط Go الأساسية والأنماط المضادة الشائعة لمساعدتك على اتخاذ قرارات تصميم معماري أفضل وتجنب المزالق في مشاريع Go الخاصة بك.

أنماط الذهاب الأساسية

تعد أنماط Go أفضل الممارسات لتنظيم وهيكلة التعليمات البرمجية الخاصة بك ، ومعالجة مشكلات التصميم المحددة ، وإنشاء برامج قابلة لإعادة الاستخدام والصيانة. سنناقش هنا بعض أنماط Go الأساسية التي يجب أن تفكر في دمجها في ممارسات البرمجة الخاصة بك:

نمط المصنع

نمط المصنع هو نمط تصميم إبداعي يستخدم لإنشاء كائنات دون تحديد الفئة التي تنتمي إليها بالضبط. في Go ، يتم تحقيق ذلك عادةً عن طريق تحديد وظيفة المصنع ، والتي تأخذ المعلمات وتعيد الواجهة. يكون هذا النمط مفيدًا عندما تحتاج إلى إنشاء كائنات من أنواع مختلفة بناءً على إدخال معين ، مع الحفاظ على مرونة الكود وفصل الاهتمامات.

type Shape interface { Draw() } type Circle struct{} func (c Circle) Draw() { fmt.Println("Drawing Circle") } type Square struct{} func (s Square) Draw() { fmt.Println("Drawing Square") } func ShapeFactory(shapeType string) Shape { switch shapeType { case "circle": return Circle{} case "square": return Square{} default: return nil } } func main() { shape1 := ShapeFactory("circle") shape1.Draw() shape2 := ShapeFactory("square") shape2.Draw() }

نمط سينجلتون

النمط الفردي هو نمط تصميم يضمن أن يكون للفصل مثيل واحد فقط ويوفر نقطة وصول عامة إليه. في Go ، يمكن تنفيذ هذا النمط باستخدام متغير عام لتخزين مثيل المفرد والمزامنة. مرة واحدة بنية لتوفير تهيئة مؤشر الترابط الآمن. يُعد النمط الفردي مفيدًا في توفير مصدر واحد للحقيقة أو حالة عالمية لتطبيقك.

import ( "fmt" "sync" ) type Singleton struct { Data string } var instance *Singleton var once sync.Once func GetInstance() *Singleton { once.Do(func() { instance = &Singleton{Data: "I'm a singleton!"} }) return instance } func main() { s1 := GetInstance() fmt.Println(s1.Data) s2 := GetInstance() fmt.Println(s2.Data) }

نمط الديكور

نمط الديكور هو نمط تصميم هيكلي يسمح لك بإضافة سلوك جديد إلى الكائنات ديناميكيًا دون تعديل هيكلها. في Go ، يمكنك استخدام دمج وتكوين الواجهة لتنفيذ نمط الديكور ، والذي يوفر المرونة للتغييرات المستقبلية ويلتزم بمبدأ المسؤولية الفردية. هذا النمط مفيد بشكل خاص لوظائف الالتفاف ، مثل إضافة التسجيل أو التخزين المؤقت.

type Component interface { Operation() string } type ConcreteComponent struct{} func (c ConcreteComponent) Operation() string { return "ConcreteComponent" } type DecoratorA struct { Component } func (d DecoratorA) Operation() string { return "DecoratorA(" + d.Component.Operation() + ")" } type DecoratorB struct { Component } func (d DecoratorB) Operation() string { return "DecoratorB(" + d.Component.Operation() + ")" } func main() { c := ConcreteComponent{} fmt.Println(c.Operation()) d1 := DecoratorA{Component: c} fmt.Println(d1.Operation()) d2 := DecoratorB{Component: d1} fmt.Println(d2.Operation()) }

الذهاب الشائعة لمكافحة الأنماط لتجنب

عادةً ما يتم ارتكاب أخطاء في ممارسات البرمجة التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل الأخطاء أو السلوك غير المتوقع أو الثغرات الأمنية. يجب تجنب هذه الأنماط المضادة لضمان جودة الكود. فيما يلي بعض الأمثلة على أنماط Go anti الشائعة:

لا شيء يعود بدلا من الخطأ

إرجاع قيمة صفرية بدلاً من خطأ هو نمط مضاد شائع في Go. عندما تواجه إحدى الوظائف خطأً ، يجب أن تُرجع قيمة خطأ بمعلومات حول الخطأ الذي حدث. هذا يسمح بمعالجة الأخطاء بشكل صحيح ويمكّن المتصل من اتخاذ قرارات مستنيرة بدلاً من الاعتماد بشكل أعمى على قيمة إرجاع صفرية.

بدلاً من:

func GetResource() *Resource { if resourceNotFound { return nil } return &Resource{} }

افعل هذا:

func GetResource() (*Resource, error) { if resourceNotFound { return nil, errors.New("Resource not found") } return &Resource{}, nil }

إعادة اختراع العجلة

يحتوي Go على مكتبة قياسية غنية ونظام بيئي واسع من الحزم. استكشف هذه الموارد دائمًا قبل تنفيذ الوظائف المخصصة من البداية. من خلال استخدام المكتبات التي تم اختبارها جيدًا والمستخدمة على نطاق واسع ، يمكنك غالبًا توفير الوقت ومنع الأخطاء وإنتاج المزيد من التعليمات البرمجية القابلة للصيانة.

عدم استخدام حزمة المزامنة

عند العمل مع التزامن في Go ، من الضروري استخدام أساسيات المزامنة مثل sync.Mutex و sync.RWMutex و sync.WaitGroup. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى ظروف السباق أو تلف البيانات أو الجمود.

تجاهل الأخطاء

من الضروري دائمًا معالجة الأخطاء في Go. قد يؤدي تجاهل الأخطاء إلى أخطاء خفية أو ثغرات أمنية أو أعطال. عند حدوث خطأ ، تأكد من أنك إما تتعامل معه بشكل مناسب ، أو قم بتسجيله ، أو قم بإعادته ليتعامل معه المتصل.

عدم وجود معالجة صحيحة للخطأ

تعتبر المعالجة الصحيحة للأخطاء في Go أمرًا حيويًا لبناء تطبيقات قوية وموثوقة. تعامل دائمًا مع الأخطاء إما بإعادتها أو تسجيلها أو توفير آلية احتياطية. عند تصميم واجهات برمجة التطبيقات ، قدم رسائل خطأ مفصلة وأعد رموز حالة HTTP المناسبة لتبسيط تصحيح الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم.

تحقيق التوازن الصحيح: كفاءة التداول وأفضل الممارسات

لإنشاء تطبيقات Go عالية الجودة ، من الضروري فهم المقايضات بين اتباع أفضل الممارسات وكتابة تعليمات برمجية فعالة. يمكن أن يساعدك تحقيق التوازن الصحيح بين هذه الجوانب في إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للصيانة. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في العثور على هذا التوازن:

افهم سياق مشروعك ومتطلباته: كل مشروع فريد من نوعه ، وستؤدي متطلباته المحددة إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق عالي الأداء ، فقد تعطي الأولوية لتحسين التعليمات البرمجية. من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم ببناء مشروع معقد طويل الأجل ، فيجب أن تكون قابلية الصيانة والقراءة في المقدمة.

كل مشروع فريد من نوعه ، وستؤدي متطلباته المحددة إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق عالي الأداء ، فقد تعطي الأولوية لتحسين التعليمات البرمجية. من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم ببناء مشروع معقد طويل الأجل ، فيجب أن تكون قابلية الصيانة والقراءة في المقدمة. تعاون مع فريقك: يعد التعاون أمرًا بالغ الأهمية لضمان إدراك الجميع لمتطلبات المشروع والالتزام بالتوازن المختار. تأكد من توصيل معايير الترميز الخاصة بفريقك بوضوح وإجراء مراجعات منتظمة للكود لضمان الاتساق.

يعد التعاون أمرًا بالغ الأهمية لضمان إدراك الجميع لمتطلبات المشروع والالتزام بالتوازن المختار. تأكد من توصيل معايير الترميز الخاصة بفريقك بوضوح وإجراء مراجعات منتظمة للكود لضمان الاتساق. إعادة بناء الكود الخاص بك: يمكن أن تساعد إعادة البناء في تحديد وإزالة أي تعقيدات في التعليمات البرمجية قد تكون تسربت إلى تطبيق Go الخاص بك. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الكود الخاص بك لتحقيق الكفاءة دون كسر أفضل الممارسات .

يمكن أن تساعد إعادة البناء في تحديد وإزالة أي تعقيدات في التعليمات البرمجية قد تكون تسربت إلى تطبيق Go الخاص بك. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الكود الخاص بك لتحقيق الكفاءة دون كسر أفضل الممارسات . قبول الاختبار: يمكن أن تساعدك كتابة الاختبارات لتطبيق Go الخاص بك على تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات. مع وجود اختبارات فعالة ، يمكنك بثقة إجراء تحسينات للأداء دون التضحية بجودة الكود.

يمكن أن تساعدك كتابة الاختبارات لتطبيق Go الخاص بك على تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات. مع وجود اختبارات فعالة ، يمكنك بثقة إجراء تحسينات للأداء دون التضحية بجودة الكود. اختر المكتبات والأدوات المناسبة: من خلال تحديد مكتبات Go المناسبة وأدوات التطوير ، يمكنك ضمان استمرار كفاءة تطبيقك مع الالتزام بأفضل الممارسات المقبولة عمومًا.

الاستفادة من AppMaster لتطوير تطبيقات أسرع

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لتسريع عملية تطوير التطبيقات وتبسيطها ، بما في ذلك تطبيقات Go backend. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للصيانة وفعالة مع اتباع أفضل الممارسات في برمجة Go.

إليك كيف يمكن أن يكون AppMaster مفيدًا لتطوير تطبيقات Go بشكل أسرع:

نمذجة البيانات المرئية: باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات بصريًا لمخطط قاعدة البيانات الخاصة بهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يتيح تصميم بنية تطبيق أكثر وضوحًا ومرونة.

باستخدام ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج بيانات بصريًا لمخطط قاعدة البيانات الخاصة بهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يتيح تصميم بنية تطبيق أكثر وضوحًا ومرونة. مصمم عمليات الأعمال: يوفر AppMaster مصمم عمليات الأعمال المرئي الذي يسمح للمهندسين بإنشاء وإدارة منطق الأعمال دون متاعب الترميز. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التطوير مع ضمان حلول برمجية قابلة للصيانة وقابلة للتطوير.

يوفر مصمم عمليات الأعمال المرئي الذي يسمح للمهندسين بإنشاء وإدارة منطق الأعمال دون متاعب الترميز. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التطوير مع ضمان حلول برمجية قابلة للصيانة وقابلة للتطوير. API وإدارة نقطة النهاية: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء REST API endpoints WebSocket لمنطق التطبيق الخاص بك. يساهم هذا التوحيد القياسي في الحفاظ على نظافة العمارة الخاصة بك وقابليتها للصيانة.

يقوم تلقائيًا بإنشاء REST API WebSocket لمنطق التطبيق الخاص بك. يساهم هذا التوحيد القياسي في الحفاظ على نظافة العمارة الخاصة بك وقابليتها للصيانة. التجديد السريع للتطبيق: من خلال تجديد التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات ، يلغي AppMaster الديون الفنية التي قد تتراكم أثناء عملية التطوير. يضمن هذا الأسلوب أن يظل تطبيقك محدثًا ويمكن صيانته.

من خلال تجديد التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات ، يلغي الديون الفنية التي قد تتراكم أثناء عملية التطوير. يضمن هذا الأسلوب أن يظل تطبيقك محدثًا ويمكن صيانته. النشر السلس: يُنشئ AppMaster كود المصدر للخلفية وتطبيقات الويب والجوال ويجمعها في ثنائيات قابلة للتنفيذ. بنقرة واحدة ، يمكنك نشر تطبيقاتك على السحابة ، مما يضمن عملية تطوير سريعة وفعالة.

في الختام ، يعد تحقيق التوازن الصحيح بين أنماط Go والأنماط المضادة ، والكفاءة ، وأفضل الممارسات أمرًا حيويًا لإنشاء تطبيقات عالية الجودة. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا ممتازًا يمكنه المساعدة بشكل كبير في هذا المسعى من خلال تعزيز عملية التطوير والسماح للمطورين بالتركيز على ما يهم - كتابة تطبيقات Go قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء.