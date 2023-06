ไปที่รูปแบบและรูปแบบต่อต้าน

ภาษาโปรแกรม Go หรือที่มักเรียกกันว่า Golang เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน เช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมอื่นๆ มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและรูปแบบที่กำหนดไว้ในการออกแบบและเขียนโค้ด Go ที่มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษา และอ่านได้ รูปแบบ Go เป็นเทคนิคที่พิสูจน์ตัวเองว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเฉพาะในการออกแบบซอฟต์แวร์ ในทางกลับกัน การต่อต้านรูปแบบมักทำผิดพลาดและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีในการเขียนโปรแกรม Go ที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การทำความเข้าใจกับรูปแบบเหล่านี้และการต่อต้านรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพัฒนา Go ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพสูง บทความนี้จะแนะนำรูปแบบ Go ที่จำเป็นและรูปแบบต่อต้านทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจออกแบบสถาปัตยกรรมได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในโครงการ Go ของคุณ

รูปแบบ Essential Go

รูปแบบ Go เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและจัดโครงสร้างรหัสของคุณ แก้ไขปัญหาการออกแบบเฉพาะ และสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ซ้ำได้และบำรุงรักษาได้ ที่นี่ เราจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบ Go ที่สำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณารวมเข้ากับแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมของคุณ:

รูปแบบโรงงาน

รูปแบบโรงงานเป็นรูปแบบการออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้สำหรับสร้างวัตถุโดยไม่ต้องระบุคลาสที่แน่นอน โดยทั่วไปแล้วใน Go สามารถทำได้โดยการกำหนดฟังก์ชันโรงงาน ซึ่งรับพารามิเตอร์และส่งกลับอินเทอร์เฟซ รูปแบบนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างออบเจกต์ประเภทต่างๆ ตามอินพุตที่กำหนด ในขณะที่ยังคงรักษาความยืดหยุ่นของโค้ดและการแยกข้อกังวล

type Shape interface { Draw() } type Circle struct{} func (c Circle) Draw() { fmt.Println("Drawing Circle") } type Square struct{} func (s Square) Draw() { fmt.Println("Drawing Square") } func ShapeFactory(shapeType string) Shape { switch shapeType { case "circle": return Circle{} case "square": return Square{} default: return nil } } func main() { shape1 := ShapeFactory("circle") shape1.Draw() shape2 := ShapeFactory("square") shape2.Draw() }

รูปแบบซิงเกิล

รูปแบบ singleton เป็นรูปแบบการออกแบบที่รับรองว่าคลาสมีอินสแตนซ์เดียวและให้จุดเข้าถึงส่วนกลาง ใน Go รูปแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยใช้ตัวแปรส่วนกลางเพื่อจัดเก็บอินสแตนซ์ singleton และโครงสร้าง sync.Once เพื่อให้การเตรียมใช้งานเธรดที่ปลอดภัย รูปแบบ singleton มีประโยชน์ในการจัดเตรียมแหล่งความจริงแหล่งเดียวหรือสถานะสากลสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

import ( "fmt" "sync" ) type Singleton struct { Data string } var instance *Singleton var once sync.Once func GetInstance() *Singleton { once.Do(func() { instance = &Singleton{Data: "I'm a singleton!"} }) return instance } func main() { s1 := GetInstance() fmt.Println(s1.Data) s2 := GetInstance() fmt.Println(s2.Data) }

รูปแบบมัณฑนากร

รูปแบบการตกแต่งเป็นรูปแบบการออกแบบโครงสร้างที่ช่วยให้คุณเพิ่มพฤติกรรมใหม่ให้กับวัตถุแบบไดนามิกโดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้าง ใน Go คุณสามารถใช้การฝังอินเทอร์เฟซและการจัดองค์ประกอบเพื่อใช้รูปแบบการตกแต่งซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบเดียว รูปแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรวมฟังก์ชัน เช่น การเพิ่มการบันทึกหรือการแคช

type Component interface { Operation() string } type ConcreteComponent struct{} func (c ConcreteComponent) Operation() string { return "ConcreteComponent" } type DecoratorA struct { Component } func (d DecoratorA) Operation() string { return "DecoratorA(" + d.Component.Operation() + ")" } type DecoratorB struct { Component } func (d DecoratorB) Operation() string { return "DecoratorB(" + d.Component.Operation() + ")" } func main() { c := ConcreteComponent{} fmt.Println(c.Operation()) d1 := DecoratorA{Component: c} fmt.Println(d1.Operation()) d2 := DecoratorB{Component: d1} fmt.Println(d2.Operation()) }

รูปแบบการต่อต้าน Go ทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

Go anti-patterns มักทำผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา เช่น ข้อบกพร่อง ลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด หรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบต่อต้านเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของโค้ด ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของรูปแบบการต่อต้าน Go ทั่วไป:

Nil Return แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด

การส่งคืนค่าศูนย์แทนข้อผิดพลาดเป็นรูปแบบต่อต้านทั่วไปใน Go เมื่อฟังก์ชันพบข้อผิดพลาด ฟังก์ชันควรส่งคืนค่าข้อผิดพลาดพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด สิ่งนี้ช่วยให้สามารถจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ผู้โทรสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลเพียงพอ แทนที่จะอาศัยค่าที่ส่งกลับค่าศูนย์สุ่มสี่สุ่มห้า

แทน:

func GetResource() *Resource { if resourceNotFound { return nil } return &Resource{} }

ทำเช่นนี้:

func GetResource() (*Resource, error) { if resourceNotFound { return nil, errors.New("Resource not found") } return &Resource{}, nil }

คิดค้นล้อใหม่

Go มีไลบรารีมาตรฐานที่สมบูรณ์และระบบนิเวศของแพ็คเกจมากมาย สำรวจแหล่งข้อมูลเหล่านี้เสมอก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการใช้ไลบรารีที่ได้รับการทดสอบอย่างดีและใช้กันอย่างแพร่หลาย คุณจะสามารถประหยัดเวลา ป้องกันข้อบกพร่อง และสร้างโค้ดที่สามารถบำรุงรักษาได้มากขึ้น

ไม่ได้ใช้แพ็คเกจซิงค์

เมื่อทำงานกับการทำงานพร้อมกันใน Go สิ่งสำคัญคือต้องใช้การซิงโครไนซ์ดั้งเดิม เช่น sync.Mutex, sync.RWMutex และ sync.WaitGroup การไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สภาวะการแข่งขัน ข้อมูลเสียหาย หรือการหยุดชะงัก

ละเว้นข้อผิดพลาด

การจัดการข้อผิดพลาดใน Go เป็นสิ่งสำคัญเสมอ การเพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องเล็กน้อย ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือข้อขัดข้อง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดการอย่างเหมาะสม บันทึก หรือส่งคืนเพื่อให้ผู้โทรจัดการ

ขาดการจัดการข้อผิดพลาดที่เหมาะสม

การจัดการข้อผิดพลาดที่เหมาะสมใน Go มีความสำคัญต่อการสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ จัดการข้อผิดพลาดเสมอโดยส่งคืน บันทึก หรือจัดเตรียมกลไกทางเลือก เมื่อออกแบบ API ให้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยละเอียดและส่งคืนรหัสสถานะ HTTP ที่เหมาะสมเพื่อทำให้การดีบักง่ายขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

สร้างสมดุลที่เหมาะสม: แลกเปลี่ยนประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ในการสร้างแอปพลิเคชัน Go คุณภาพสูง จำเป็นต้องเข้าใจการแลกเปลี่ยนระหว่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแง่มุมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงและบำรุงรักษาได้ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณค้นหาความสมดุล:

ทำความเข้าใจบริบทและข้อกำหนดของโครงการของคุณ: แต่ละโครงการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการจะขับเคลื่อนความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง คุณอาจให้ความสำคัญกับการปรับโค้ดให้เหมาะสม ในทางกลับกัน หากคุณกำลังสร้างโครงการระยะยาวที่ซับซ้อน ความสามารถในการบำรุงรักษาและการอ่านง่ายควรเป็นลำดับต้นๆ

แต่ละโครงการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการจะขับเคลื่อนความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง คุณอาจให้ความสำคัญกับการปรับโค้ดให้เหมาะสม ในทางกลับกัน หากคุณกำลังสร้างโครงการระยะยาวที่ซับซ้อน ความสามารถในการบำรุงรักษาและการอ่านง่ายควรเป็นลำดับต้นๆ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ: การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนรับทราบข้อกำหนดของโครงการและปฏิบัติตามสมดุลที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารมาตรฐานการเขียนโค้ดของทีมของคุณอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบโค้ดเป็นประจำเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนรับทราบข้อกำหนดของโครงการและปฏิบัติตามสมดุลที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารมาตรฐานการเขียนโค้ดของทีมของคุณอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบโค้ดเป็นประจำเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน การปรับโครงสร้างรหัสของคุณใหม่: การปรับโครงสร้างใหม่ สามารถช่วยในการระบุและลบความซับซ้อนของรหัสที่อาจแทรกซึมเข้าไปในแอปพลิเคชัน Go ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการปรับแต่งโค้ดของคุณให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การปรับโครงสร้างใหม่ สามารถช่วยในการระบุและลบความซับซ้อนของรหัสที่อาจแทรกซึมเข้าไปในแอปพลิเคชัน Go ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการปรับแต่งโค้ดของคุณให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ยอมรับการทดสอบ: การทดสอบการเขียนสำหรับแอปพลิเคชัน Go ช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้วยการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพได้อย่างมั่นใจโดยไม่ลดทอนคุณภาพของโค้ด

การทดสอบการเขียนสำหรับแอปพลิเคชัน Go ช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้วยการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพได้อย่างมั่นใจโดยไม่ลดทอนคุณภาพของโค้ด เลือกไลบรารีและเครื่องมือที่เหมาะสม: การเลือกไลบรารีและเครื่องมือการพัฒนาของ Go ที่เหมาะสมจะทำให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณยังคงมีประสิทธิภาพในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ยอมรับโดยทั่วไป

ใช้ประโยชน์จาก AppMaster เพื่อการพัฒนาแอป Faster Go

AppMaster เป็น แพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้โค้ดอัน ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วและปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาแอป รวมถึงแอปพลิเคชัน Go backend ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม AppMaster นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาได้ และใช้งานได้จริงในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนโปรแกรม Go

ต่อไปนี้คือวิธีที่ AppMaster จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแอป Go ที่เร็วขึ้น:

การสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วยภาพ: ด้วย AppMaster นักพัฒนาสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วยภาพสำหรับสคีมาฐานข้อมูลของตนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ทำให้การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันตรงไปตรงมาและยืดหยุ่นมากขึ้น

ด้วย นักพัฒนาสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วยภาพสำหรับสคีมาฐานข้อมูลของตนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ทำให้การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันตรงไปตรงมาและยืดหยุ่นมากขึ้น Business Process Designer: AppMaster มี Visual Business Process Designer ที่ช่วยให้วิศวกรสร้างและจัดการตรรกะทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก สิ่งนี้ช่วยเร่ง กระบวนการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็รับประกันโซลูชันซอฟต์แวร์ที่บำรุงรักษาและปรับขนาดได้

มี Visual Business Process Designer ที่ช่วยให้วิศวกรสร้างและจัดการตรรกะทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก สิ่งนี้ช่วยเร่ง กระบวนการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็รับประกันโซลูชันซอฟต์แวร์ที่บำรุงรักษาและปรับขนาดได้ API และการจัดการปลายทาง: AppMaster จะสร้าง REST API และ WebSocket endpoints โดยอัตโนมัติสำหรับลอจิกแอปพลิเคชันของคุณ การกำหนดมาตรฐานนี้ช่วยให้สถาปัตยกรรมของคุณสะอาดและบำรุงรักษาได้

จะสร้าง REST API และ WebSocket โดยอัตโนมัติสำหรับลอจิกแอปพลิเคชันของคุณ การกำหนดมาตรฐานนี้ช่วยให้สถาปัตยกรรมของคุณสะอาดและบำรุงรักษาได้ การสร้างแอปพลิเคชันใหม่อย่างรวดเร็ว: ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อใดก็ตามที่มีการแก้ไขข้อกำหนด AppMaster จะช่วยขจัดหนี้ทางเทคนิคที่อาจสะสมในระหว่างกระบวนการพัฒนา วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณยังคงทันสมัยและบำรุงรักษาได้

ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อใดก็ตามที่มีการแก้ไขข้อกำหนด จะช่วยขจัดหนี้ทางเทคนิคที่อาจสะสมในระหว่างกระบวนการพัฒนา วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณยังคงทันสมัยและบำรุงรักษาได้ การปรับใช้ที่ราบรื่น: AppMaster สร้างซอร์สโค้ดสำหรับแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ และคอมไพล์เป็นไบนารีที่สามารถเรียกใช้งานได้ เพียงคลิกเดียว คุณก็ปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณกับระบบคลาวด์ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพัฒนาจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างรูปแบบ Go และรูปแบบต่อต้าน ประสิทธิภาพและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมีความสำคัญต่อการสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพสูง AppMaster.io เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยได้อย่างมากในความพยายามนี้โดยการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ – การเขียนแอปพลิเคชัน Go ที่ปรับขนาดได้ บำรุงรักษาได้ และประสิทธิภาพสูง