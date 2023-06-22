Neden Özel Bir CRM Entegre Etmelisiniz?

İş akışınıza özel bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemi entegre etmek, kuruluşunuz için sayısız fayda sağlar. Özel bir CRM'yi entegre etmenin neden önemli olduğunu burada bulabilirsiniz:

Kolaylaştırılmış İş Akışları: Bir CRM çözümünü entegre etmek, manuel, zaman alan görevleri ortadan kaldırmayı ve satış, pazarlama ve müşteri desteği dahil olmak üzere farklı departmanlar arasında kesintisiz iş akışları oluşturmayı amaçlar. Geliştirilmiş Veri Doğruluğu: Entegrasyon yoluyla sistemler arasında veri paylaşımı, bilgilerin genel olarak tutarlı olmasını sağlayarak veri girişi hataları ve tutarsızlıkları olasılığını azaltır. Gelişmiş Müşteri Bilgileri: CRM'nizi diğer sistemlerle entegre ederek müşteri davranışı, tercihleri ​​ve ihtiyaçları hakkında daha iyi içgörüler elde edersiniz. Her müşterinin bu kapsamlı görünümü, bilinçli karar verme ve hedeflenen pazarlama çabalarına yol açarak sonuçta müşteri memnuniyetini artırır. İşbirliğini Teşvik Eder: Entegre CRM'ler, çeşitli departmanların merkezi, birleştirilmiş bir müşteri veritabanına erişmesini sağlayarak, işlevler arası işbirliğini ve kuruluş içinde kolaylaştırılmış iletişimi teşvik eder. Merkezi Karar Verme: İşletmeler, birden çok kaynaktan gelen verileri merkezi bir CRM sisteminde birleştirerek, müşteri etkileşimlerinin 360 derecelik bir görünümünü elde ederek veriye dayalı kararlar alma ve performansı etkili bir şekilde izleme konusunda onlara güç verir. Artan Ölçeklenebilirlik: Entegre bir özel CRM altyapısı, müşteri hacimlerindeki, ürün tekliflerindeki ve kaynak gereksinimlerindeki değişiklikleri destekleyerek iş büyümesini daha etkin bir şekilde yönetebilir.

CRM Entegrasyonunu Anlamak: Dikkate Alınması Gereken Temel Faktörler

CRM entegrasyon yolculuğuna çıkmadan önce, süreci ve kuruluşunuzdaki başarılı uygulamasını etkileyebilecek çeşitli faktörleri değerlendirmek çok önemlidir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

İş Gereksinimleri ve Hedefler: CRM entegrasyonunuzla neyi başarmak istediğinizi anlamak, başarınız için çok önemlidir. Hedeflerinizi analiz edin, arzu ettiğiniz sonuçları değerlendirin ve mevcut müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarınızdaki boşlukları değerlendirin.

CRM entegrasyonunuzla neyi başarmak istediğinizi anlamak, başarınız için çok önemlidir. Hedeflerinizi analiz edin, arzu ettiğiniz sonuçları değerlendirin ve mevcut müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarınızdaki boşlukları değerlendirin. Mevcut Teknoloji Yığını: CRM entegrasyon süreci sırasında uyumluluk, ölçeklenebilirlik ve esneklik gereksinimlerini belirlemek için kuruluşunuz içinde şu anda kullanımda olan sistemleri, araçları ve veri kaynaklarını değerlendirin. Halihazırda uygulanmakta olan ve değişiklik veya ek geliştirme çalışması gerektirebilecek tüm özelleştirmeleri veya entegrasyonları not edin.

CRM entegrasyon süreci sırasında uyumluluk, ölçeklenebilirlik ve esneklik gereksinimlerini belirlemek için kuruluşunuz içinde şu anda kullanımda olan sistemleri, araçları ve veri kaynaklarını değerlendirin. Halihazırda uygulanmakta olan ve değişiklik veya ek geliştirme çalışması gerektirebilecek tüm özelleştirmeleri veya entegrasyonları not edin. Veri İşlemleri: Kuruluşunuzun verileri mevcut durumunda nasıl ele aldığını değerlendirin – buna veri girişi, güncellemeler, depolama, alma, raporlama ve analitik dahil olabilir. Verilerin kullanıldığı kilit alanların ve ilgili sorunlu noktaların belirlenmesi, CRM entegrasyon gereksinimlerinizi ve istenen özellikleri bilgilendirecektir.

Kuruluşunuzun verileri mevcut durumunda nasıl ele aldığını değerlendirin – buna veri girişi, güncellemeler, depolama, alma, raporlama ve analitik dahil olabilir. Verilerin kullanıldığı kilit alanların ve ilgili sorunlu noktaların belirlenmesi, CRM entegrasyon gereksinimlerinizi ve istenen özellikleri bilgilendirecektir. Entegrasyon Kapsamı ve Karmaşıklığı: Entegre edilecek sistemler ve veri kaynakları, istenen otomasyon derecesi ve hedeflerinize ulaşmak için gereken kaynaklara ve zamana yapılan yatırım dahil olmak üzere CRM entegrasyon projenizin ölçeğini, karmaşıklığını ve kapsamını belirleyin.

Entegre edilecek sistemler ve veri kaynakları, istenen otomasyon derecesi ve hedeflerinize ulaşmak için gereken kaynaklara ve zamana yapılan yatırım dahil olmak üzere CRM entegrasyon projenizin ölçeğini, karmaşıklığını ve kapsamını belirleyin. Güvenlik Endişeleri: Veri gizliliği ve güvenliği, herhangi bir iş sürecinde büyük önem taşır. CRM entegrasyon planlarınızın endüstri standartlarına uyduğundan, uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından ve veri koruma ve şifreleme için en iyi uygulamaları takip ettiğinden emin olun.

Veri gizliliği ve güvenliği, herhangi bir iş sürecinde büyük önem taşır. CRM entegrasyon planlarınızın endüstri standartlarına uyduğundan, uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından ve veri koruma ve şifreleme için en iyi uygulamaları takip ettiğinden emin olun. Zorluklar ve Tuzaklar: CRM entegrasyon sürecindeki potansiyel zorlukları, riskleri ve yaygın tuzakları kabul etmek, bunları proaktif olarak planlamanıza, azaltmanıza ve üstesinden gelmenize yardımcı olarak baştan sona daha sorunsuz bir proje sağlar.

CRM Entegrasyon Süreci: Adım Adım Kılavuz

Yukarıda belirtilen faktörleri göz önünde bulundurarak, CRM entegrasyon sürecine girmenin zamanı geldi. İşte size yardımcı olacak adım adım bir kılavuz:

İş Gereksinimlerini ve Hedeflerini Tanımlayın: CRM entegrasyon projeniz için net, ölçülebilir hedefler ve hedefler belirleyerek başlayın. Veri yönetimi, iş akışı verimliliği, müşteri memnuniyeti ve diğer temel performans göstergeleri (KPI'lar) açısından elde etmeyi umduğunuz iyileştirmeleri ana hatlarıyla belirtin. Mevcut Teknoloji Yığınını Analiz Edin: Kuruluşunuzdaki sistemleri, bunların seçtiğiniz CRM çözümüyle uyumluluğunu ve gerekli özelleştirmeleri veya entegrasyonları değerlendirin. Bu analiz, gereken geliştirme çalışması miktarını tahmin etmenize ve entegrasyon sürecindeki olası sorunları veya engelleri belirlemenize yardımcı olacaktır. Entegrasyon Stratejisini Planlayın ve Tasarlayın: Bağlanacak sistemler ve veri kaynakları, önerilen veri iş akışları ve entegrasyonu desteklemek için gereken teknik mimariyi içeren kapsamlı bir entegrasyon planı oluşturun. Kuruluş genelinde uyumu ve katılımı sağlamak için tüm paydaşları bu karar alma sürecine dahil ettiğinizden emin olun. Entegrasyon İş Akışlarını ve Veri Eşlemeyi Geliştirin: Stratejiniz yerinde olduğunda, sistemler arasında veri eşleme, görevlerin otomasyonu ve istenen özelliklerin ve işlevlerin yapılandırması dahil olmak üzere entegrasyon iş akışlarınızı oluşturmanın zamanı geldi. Bu aşamada kapsamlı dokümantasyon, sorun giderme ve devam eden bakım için paha biçilmez olacaktır. Entegrasyonu Test Edin, Dağıtın ve İzleyin: Veri doğruluğunu, sistem performansını ve uyumluluğunu kontrol ederek entegre CRM çözümünün kapsamlı testlerini gerçekleştirin. Sonuçlardan memnun kaldığınızda, CRM entegrasyonunu dağıtın ve uygulama sürecinin başlarında sorunları veya tutarsızlıkları tespit etmek için yakından izleyin. Kullanıcıları Eğitin ve Destek Sağlayın: Değişiklikleri ve yeni özellikleri anlamalarını sağlamak için kapsamlı belgeler ve kaynaklar sağlayarak son kullanıcılarınızı entegre CRM sistemi konusunda eğitin. Soruları, endişeleri ve iyileştirme önerilerini ele almak için sürekli destek ve geri bildirim döngüsü sunun.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bu adım adım kılavuzu izleyerek, özel bir CRM çözümünü kuruluşunuz içinde başarılı bir şekilde entegre edebilir ve bunun sonucunda gelişmiş veri yönetimi, kolaylaştırılmış iş akışları ve geliştirilmiş müşteri ilişkileri elde edebilirsiniz.

CRM Entegrasyonu En İyi Uygulamaları

İşletmenizde özel bir CRM entegrasyonu uygulamak oyunun kurallarını değiştirebilir, ancak başarıyı garantilemek için dikkatli bir planlama ve uygulama gerektirir. CRM entegrasyon sürecinde izlenecek en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Gerçekçi hedefler ve beklentiler belirleyin: Net hedeflerle başlayın, gerçekçi, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Bu hedefleri genel iş stratejinizle uyumlu hale getirin ve tüm paydaşların aynı fikirde olduğundan emin olun. Tüm paydaşları en baştan dahil edin: CRM entegrasyonu, bir organizasyonun çeşitli yönlerini etkiler, bu nedenle satış, pazarlama, müşteri desteği ve BT ekipleri gibi entegrasyondan etkilenecek herkesi dahil etmek çok önemlidir. Bu, süreç boyunca sorunsuz iletişim ve işbirliği sağlar. Veri kalitesini ve tutarlılığını sağlayın: CRM entegrasyonu için veri kalitesi çok önemlidir. Veri denetimleri gerçekleştirin, kopyaları temizleyin, tutarsızlıkları düzeltin ve gelecekte veri kalitesini korumak için bir süreç oluşturun. Güvenlik ve uyumluluğa öncelik verin: Sıkı erişim kontrolleri, güvenli veri aktarım mekanizmaları ve şifreleme uygulayarak hassas müşteri verilerini koruyun. Ayrıca, CRM'nizi entegre ederken veri koruma düzenlemelerini ve uyumluluk gerekliliklerini göz önünde bulundurun. Ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik için plan yapın: Sistem mimarisini büyüme ve değişim göz önünde bulundurularak tasarlayarak CRM entegrasyonunuzun işinizle birlikte ölçeklenebildiğinden emin olun. Bu şekilde, işletmenizin ihtiyaçları değiştiğinde kesintileri en aza indirebilirsiniz. Kullanıcı eğitimi ve desteği sağlayın: CRM entegrasyonlarının faydalarını en üst düzeye çıkarmak için son kullanıcıların yeni, entegre sistemi kullanma konusunda yetkin olması gerekir. Kullanıcıların sistemi hızlı ve verimli bir şekilde benimsemelerine yardımcı olmak için kapsamlı eğitim programları ve sürekli destek sağlayın. İzleyin, ölçün ve optimize edin: Entegre CRM sisteminizin performansını sürekli olarak izleyin, KPI'lar ve metriklerle başarıyı ölçün ve iyileştirme alanlarını belirleyin. Potansiyel sorunları ele almak için entegrasyonu periyodik olarak gözden geçirmek ve optimize etmek, sürecin çok önemli bir parçasıdır.

CRM'yi AppMaster gibi No-Code Platformlarla Entegre Etme

AppMaster gibi kodsuz platformlar , CRM sistemlerini iş süreçlerinize entegre etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirdi. Bu platformlar, işletmelere görsel drag-and-drop araçlarından, önceden oluşturulmuş bağlayıcılardan ve güçlü özelliklerden yararlanarak web ve mobil uygulamalar oluşturmanın hızlı ve verimli bir yolunu sunar.

Kuruluşlar, AppMaster kullanarak geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltabilir ve geleneksel CRM entegrasyonuyla ilişkili teknik karmaşıklığı azaltarak süreci daha sorunsuz ve işbirliğine dayalı hale getirebilir. CRM entegrasyonu için kodsuz platformlar kullanmanın bazı faydaları şunlardır:

Daha hızlı geliştirme ve devreye alma: No-code platformlar, yazılım geliştirmenin birçok yönünü otomatikleştirerek işletmelerin CRM entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlayarak entegre çözümünüzün pazara çıkış süresini önemli ölçüde azaltır.

platformlar, yazılım geliştirmenin birçok yönünü otomatikleştirerek işletmelerin CRM entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlayarak entegre çözümünüzün pazara çıkış süresini önemli ölçüde azaltır. Teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilirlik: No-code platformlar, kapsamlı programlama uzmanlığına sahip olmayan bireylerin güçlü uygulamalar oluşturmasını ve devreye almasını sağlayarak, yaratıcılığı açığa çıkararak ve ekipler arasında işbirliğini teşvik ederek CRM entegrasyonunu basitleştirir.

platformlar, kapsamlı programlama uzmanlığına sahip olmayan bireylerin güçlü uygulamalar oluşturmasını ve devreye almasını sağlayarak, yaratıcılığı açığa çıkararak ve ekipler arasında işbirliğini teşvik ederek CRM entegrasyonunu basitleştirir. Esneklik ve özelleştirme: AppMaster ile, CRM'nizin mevcut teknoloji yığınınız ve iş süreçlerinizle sorunsuz çalışmasını sağlayarak, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel entegrasyonlar oluşturabilirsiniz.

ile, CRM'nizin mevcut teknoloji yığınınız ve iş süreçlerinizle sorunsuz çalışmasını sağlayarak, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel entegrasyonlar oluşturabilirsiniz. Maliyet verimliliği: AppMaster gibi no-code platformlar, vatandaş geliştiricilerin uygulama oluşturmasına ve devreye almasına izin vererek, CRM entegrasyonunun maliyetini önemli ölçüde azaltabilir ve dijital dönüşümün önündeki engelleri azaltabilir.

CRM Entegrasyonundaki Zorluklar ve Yaygın Tuzaklar

CRM entegrasyonu çok sayıda avantaj sunarken, zorluklar da vardır. Başarılı bir entegrasyon sağlamak için kuruluşlar bu yaygın tuzakların farkında olmalı ve bunları proaktif olarak ele almalıdır:

Karmaşık veri işlemleri: Veri tutarsızlığı veya eksik bilgi, CRM entegrasyonunun etkinliğini engelleyebilir ve kuruluşların veri temizleme ve veri kalitesini korumaya zaman ve çaba harcamasını gerektirebilir.

Veri tutarsızlığı veya eksik bilgi, CRM entegrasyonunun etkinliğini engelleyebilir ve kuruluşların veri temizleme ve veri kalitesini korumaya zaman ve çaba harcamasını gerektirebilir. Entegrasyon kapsamı ve ölçeği: CRM entegrasyonunun kapsamı kuruluşlar arasında değişiklik gösterir ve projenin karmaşıklığını etkiler. Entegrasyonun uygun kapsamını belirlemek önemlidir, çünkü bunun hafife alınması eksik bir çözüme yol açabilirken, fazla tahmin edilmesi kaynakların boşa harcanmasına ve gereksiz komplikasyonlara yol açabilir.

CRM entegrasyonunun kapsamı kuruluşlar arasında değişiklik gösterir ve projenin karmaşıklığını etkiler. Entegrasyonun uygun kapsamını belirlemek önemlidir, çünkü bunun hafife alınması eksik bir çözüme yol açabilirken, fazla tahmin edilmesi kaynakların boşa harcanmasına ve gereksiz komplikasyonlara yol açabilir. Güvenlik ve veri koruma endişeleri: CRM entegrasyonu, hassas müşteri verilerinin paylaşılmasını içerir, bu nedenle verilerin güvenliğini sağlamak ve veri koruma düzenlemelerine bağlı kalmak kritik öneme sahiptir. Veri güvenliğindeki başarısızlıklar itibar kaybına ve pahalı cezalara yol açabilir.

CRM entegrasyonu, hassas müşteri verilerinin paylaşılmasını içerir, bu nedenle verilerin güvenliğini sağlamak ve veri koruma düzenlemelerine bağlı kalmak kritik öneme sahiptir. Veri güvenliğindeki başarısızlıklar itibar kaybına ve pahalı cezalara yol açabilir. Kullanıcı benimseme ve katılım: CRM entegrasyonunun başarısı, etkin kullanıcı benimsemeye bağlıdır. Zorlu bir öğrenme eğrisi ile mücadele eden kullanıcılar, yeni sistemin amaçlanan faydalarını engelleyebilir. Son kullanıcılar için eğitim ve destek, kullanıcı benimsemesini teşvik etmek için çok önemlidir.

CRM entegrasyonunun başarısı, etkin kullanıcı benimsemeye bağlıdır. Zorlu bir öğrenme eğrisi ile mücadele eden kullanıcılar, yeni sistemin amaçlanan faydalarını engelleyebilir. Son kullanıcılar için eğitim ve destek, kullanıcı benimsemesini teşvik etmek için çok önemlidir. Sınırlı teknik uzmanlık: Özel bir CRM'yi entegre etmek teknik olarak karmaşık olabilir ve özel beceriler gerektirebilir. Sınırlı teknik uzmanlığa sahip kuruluşlar, entegrasyon sürecini verimli bir şekilde tamamlamada zorluklarla karşılaşabilir.

Özel bir CRM'yi entegre etmek teknik olarak karmaşık olabilir ve özel beceriler gerektirebilir. Sınırlı teknik uzmanlığa sahip kuruluşlar, entegrasyon sürecini verimli bir şekilde tamamlamada zorluklarla karşılaşabilir. Potansiyel sistem arızası veya kararsızlığı: Entegrasyon süreci bazen öngörülemeyen sistem arızalarına ve istikrarsızlığa yol açabilir. Uygun test ve devreye alma stratejileri, sorunsuz bir CRM entegrasyonu sağlayarak bu riskleri en aza indirebilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kuruluşunuz bu zorlukları hafifleterek, CRM entegrasyonundan en iyi şekilde yararlanabilir ve tam potansiyelini ortaya çıkararak daha iyi iş sonuçları elde edebilir ve müşteri deneyimlerini geliştirebilir.

Başarıyı Ölçme: Temel CRM Entegrasyon Metrikleri

Özel bir CRM'yi kuruluşunuzun teknoloji yığınına başarıyla entegre ettikten sonra, bu entegrasyonun başarısını ve sürekli etkinliğini ölçmek çok önemlidir. CRM entegrasyonunun verimliliğinin değerlendirilmesi, süreçlerin optimize edilmesine, iyileştirme alanlarının belirlenmesine ve entegrasyonun istenen sonuçları vermeye devam etmesinin sağlanmasına yardımcı olur. Burada, CRM entegrasyonunun başarısını ölçmek için bazı temel temel performans göstergelerini (KPI'lar) ve ölçümleri tartışıyoruz:

Veri Doğruluğu ve Zamanındalık

Veri doğruluğu, bilinçli karar verme, doğru müşterileri hedefleme ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi yürütme için çok önemlidir. Doğruluk ve zamanlılıktaki iyileştirmeleri ölçmek için CRM sistemi ile diğer entegre araçlar arasında paylaşılan verilerin kalitesini değerlendirin. Veri silolarının ortadan kaldırılması, tekrarlanan veri girişlerinin azaltılması ve güncel bilgiler, başarılı CRM entegrasyonunun başlıca göstergeleridir.

Kesintisiz Bilgi Akışı

CRM entegrasyonunun hayati bir amacı, farklı sistemler ve departmanlar arasındaki bilgi akışını kolaylaştırmaktır. Veri akışının verimliliğini izleyin ve tüm entegre uygulamalar arasındaki veri alışverişinin sıklığını ve kalitesini izleyin. Farklı sistemler arasında artan doğru, güvenilir ve zamanında veri akışı, özel CRM'nizin başarılı bir şekilde entegre edildiğini gösterir.

Kullanıcı Kabul Oranı

Bir CRM sisteminin etkinliği, kullanıcıların özelliklerini ne kadar kapsamlı bir şekilde benimsediğine ve bunlardan yararlandığına bağlıdır. Entegre CRM sistemini aktif olarak kullanan kullanıcı sayısını ve özellikleriyle etkileşim sıklığını takip ederek benimseme oranını ölçün. Daha yüksek CRM benimseme oranları, başarılı entegrasyon, yeni sistemin yaygın kabulü ve ekibiniz için daha yumuşak bir geçiş anlamına gelir.

Geliştirilmiş İşbirliği ve İletişim

CRM entegrasyonunun, kuruluşunuzdaki farklı departmanlar, ekipler ve bireyler arasındaki işbirliğini ve iletişimi nasıl etkilediğini izleyin. Etkileşimlerin sıklığını ve etkinliğini izleyin, darboğazları belirleyin ve entegrasyonun iş süreçlerinde genel bir iyileşmeye yol açıp açmadığını gözlemleyin. Gelişmiş işbirliği, daha iyi karar almayı kolaylaştırır ve CRM entegrasyonunun başarısına katkıda bulunur.

Azaltılmış Manuel Veri Girişi

CRM entegrasyonunun ana avantajlarından biri, veri girişinin otomasyonu ve gereksiz manuel süreçlerin ortadan kaldırılmasıdır. Kaydedilen zamanı ve insan hatalarındaki azalmayı değerlendirerek manuel veri girişinin ne ölçüde azaltıldığını belirleyin. Manuel veri girişinde önemli bir azalma, daha verimli ve başarılı bir CRM entegrasyonunu gösterir.

Artan Satışlar ve Verimlilik

Potansiyel müşteri dönüştürme oranı, müşteriyi elde tutma oranı, ortalama anlaşma boyutu, satış döngüsü uzunluğu ve gelir artışı gibi KPI'ları izleyerek CRM entegrasyonunun satışlar ve üretkenlik üzerindeki etkisini ölçün. Satış ve üretkenlikteki artış, entegre CRM sisteminin etkinliğini gösterir ve entegrasyonun somut iş sonuçları sağladığını gösterir.

Gelişmiş Müşteri Memnuniyeti

Sonuç olarak, başarılı bir CRM entegrasyonu, gelişmiş bir müşteri deneyimine ve artan memnuniyet seviyelerine yol açmalıdır. Sunulan hizmet veya ürünlerden memnuniyetlerini ölçmek için müşterileri araştırın ve yanıt süreleri, sorun çözme oranları ve genel müşteri katılımı gibi faktörleri değerlendirin. Daha yüksek müşteri memnuniyeti oranları, CRM entegrasyonunun işletmenizin müşteri odaklı yaklaşımı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösterir. Sonuç olarak, temel CRM entegrasyon metriklerini ölçmek, şirketlerin özel CRM sistemlerinin başarısının devam etmesini sağlamalarına yardımcı olur.

İşletmeler, entegrasyonun etkinliğini düzenli olarak değerlendirerek süreçleri optimize edebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve CRM'nin istenen sonuçları sağladığından emin olabilir. Düzenli izleme aynı zamanda daha yüksek bir benimseme oranının korunmasına yardımcı olur ve sonuç olarak gelişmiş genel iş verimliliğine katkıda bulunur.