Sürekli değişen dijital endüstri, e-ticareti modern iş operasyonlarının önemli bir yönü haline getirdi. Giderek daha fazla müşteri çevrimiçi alışverişi tercih ettikçe, gelişen bir çevrimiçi mağaza kurmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. 2023'e girerken, her biri çevrimiçi ticarette başarılı olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış farklı özelliklere ve araçlara sahip çok çeşitli e-ticaret platformları hizmetinizdedir. Pek çok seçenekle, özel ihtiyaçlarınız için ideal platformu nasıl belirleyebilirsiniz?

Bu ayrıntılı kılavuzda, 2023'ün önde gelen e-Ticaret platformlarını inceleyeceğiz, işlevlerini ve uyumluluklarını inceleyerek çevrimiçi mağazanız için bilinçli bir karar vermeniz için gerekli bilgileri size sağlayacağız. İster müşteri tabanınızı genişletmek isteyen küçük bir işletme sahibi olun, ister yeni bir girişim başlatan tomurcuklanan bir girişimci veya çevrimiçi ayak izinizi büyütmeyi amaçlayan yerleşik bir perakendeci olun, derinlemesine analizimiz size karmaşık e-ticaret dünyasında kesinlikle rehberlik edecektir.

Kullanıcı dostu olma, uyarlanabilirlik, ödeme alternatifleri ve daha fazlası gibi hayati unsurları kapsayan her platformun artılarını ve eksilerini değerlendirirken bizimle kalın. Misyonumuz, sizi belirli iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş mükemmel e-Ticaret çözümüne yönlendiren basit ve özlü bir kılavuz sunmaktır. Bu heyecan verici yolculukta güçlerimizi birleştirelim ve vizyonunuzu 2023'te gelişen bir çevrimiçi mağazaya dönüştürelim!

Ana e-ticaret platformu seçenekleri

2023'te, çevrimiçi mağazanız için uygun e-ticaret platformunu seçmek, başarıya ulaşmada kritik bir faktördür. Mevcut çeşitli seçeneklerle, eğitimli bir karar vermek için kullanıcı dostu olma, ölçeklenebilirlik, özelleştirme seçenekleri ve destek gibi hususları dikkate almak önemlidir. Üç ana e-Ticaret platformu türünü keşfedeceğiz: Açık Kaynak, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Başsız Ticaret .

Açık kaynak

Açık kaynaklı e-ticaret platformları, ayırt edici bir çevrimiçi mağaza oluşturmak isteyen işletmeler için önemli ölçüde uyarlanabilirlik ve özelleştirme sağlar. Bu platformlar, geliştiricilerin belirli gereksinimleri karşılamak için işlevselliği değiştirmesine ve genişletmesine olanak tanıyan açık kaynak kodu üzerine kuruludur.

Açık kaynaklı platformların birincil avantajı, bir işletmenin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir. Ancak bu, artan geliştirme ve bakım maliyetleri potansiyeli ile birlikte gelir. Açık kaynak çözümlerini tercih eden işletmeler, teknik kaynaklara yatırım yapmaya ve devam eden bakım ve güvenlik güncellemelerini dikkate almaya hazır olmalıdır.

SaaS (Hizmet Olarak Yazılım)

SaaS e-Ticaret platformları, bir çevrimiçi mağaza oluşturmak ve yönetmek için gereken tüm gerekli araçları ve altyapıyı sunan bulut tabanlı çözümlerdir. Bu platformlar tipik olarak, işletmelerin geleneksel yazılım lisanslamayla ilişkili başlangıç maliyetlerine katlanmadan yazılıma erişmesine izin veren abonelik tabanlı bir fiyatlandırma modelini izler.

SaaS çözümlerinin ana avantajı basitliği ve kullanım kolaylığıdır. İşletmeler, entegre barındırma, güvenlik ve düzenli güncellemeler sayesinde teknik ayrıntılarla ilgilenmeden çevrimiçi mağazalarını büyütmeye odaklanabilir. Ancak SaaS platformları, açık kaynaklı çözümlere kıyasla özelleştirme ve ölçeklenebilirlik açısından sınırlamalara sahip olabilir. İşletmeler, bir SaaS platformuna geçmeden önce uzun vadeli ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirmelidir.

Başsız Ticaret

Başsız ticaret, ön uç sunum katmanını arka uç altyapısından ayıran, e-Ticaret için son teknoloji bir yaklaşımdır. Bu bölüm, işletmelerin API güdümlü arka uç sistemlerinin gücünden ve esnekliğinden yararlanırken benzersiz, özelleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.

Başsız ticaretin birincil avantajı, son derece özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunma yeteneğidir. İşletmeler, web, mobil ve IoT cihazları dahil olmak üzere çeşitli kanallarda ısmarlama alışveriş deneyimleri oluşturabilir. Bununla birlikte, kontrolsüz ticaret, uygulama ve yönetim için daha yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve özel ön uç deneyimleri oluşturmaya ilişkin potansiyel olarak artan maliyetler gerektirebilir.

E-ticaret platformunuzu seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Çevrimiçi işletmeniz için bir e-ticaret platformu seçerken, performansı, ölçeklenebilirliği ve genel kullanıcı deneyimini optimize etmek için birkaç temel faktörü titizlikle değerlendirmek çok önemlidir:

Sorunsuz birlikte çalışabilirlik ve genişletilebilirlik sağlayarak platformun mimarisini ve API'ler, ERP , CRM ve ödeme ağ geçitleri gibi mevcut ve gelecekteki teknolojilerle entegrasyon yeteneğini analiz edin.



Hassas müşteri verilerinin korunmasını garanti etmek ve potansiyel müşterilere güven aşılamak için PCI DSS uyumluluğu, SSL sertifikası ve güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları dahil olmak üzere platformun güvenlik önlemlerini inceleyin.



Yoğun trafik dönemlerinde en iyi performansı sağlayan bulut altyapısı, yük dengeleme ve önbelleğe alma mekanizmaları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak platformun beklenen büyümeyi karşılayacak şekilde ölçeklenebilirliğini değerlendirin.



Organik arama sıralamalarını iyileştirmek ve trafik çekmek için platformun URL yapısını, meta veri yönetimini ve şema işaretleme uygulamasını kapsayan SEO yeteneklerini araştırın.



İş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteriyi elde tutmayı teşvik etmek için platformun analitik, pazarlama ve müşteri desteğine yönelik yerel ve üçüncü taraf işlevlerini inceleyin.



İşletmeler, bu faktörleri titizlikle değerlendirerek, sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı başarıyı destekleyen bütünsel bir e-Ticaret çözümü belirleyebilir.

no-code çözümler nasıl yardımcı olabilir?

No-code çözümler , yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırarak, teknik engelleri en aza indirerek ve pazara sunma süresini hızlandırarak işletmelere ve bireylere önemli ölçüde fayda sağlayabilir. no-code platformları kullanmanın bazı önemli avantajları şunlardır:

Erişilebilirlik : No-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir ve daha geniş bir yelpazedeki bireylerin dijital projelere katkıda bulunmasına olanak tanır.



: platformlar, teknik olmayan kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir ve daha geniş bir yelpazedeki bireylerin dijital projelere katkıda bulunmasına olanak tanır. Hızlı prototip oluşturma : drag-and-drop arabirimleri ve önceden oluşturulmuş şablonlarla no-code çözümler, prototiplerin hızla geliştirilmesini ve test edilmesini sağlayarak yinelemeli iyileştirmeyi ve fikirlerin daha hızlı doğrulanmasını kolaylaştırır.



: arabirimleri ve önceden oluşturulmuş şablonlarla çözümler, prototiplerin hızla geliştirilmesini ve test edilmesini sağlayarak yinelemeli iyileştirmeyi ve fikirlerin daha hızlı doğrulanmasını kolaylaştırır. Maliyet etkinliği : Kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, no-code platformlar geliştirme maliyetlerini azaltabilir ve özel yazılım projeleriyle ilişkili riskleri azaltabilir.



: Kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, platformlar geliştirme maliyetlerini azaltabilir ve özel yazılım projeleriyle ilişkili riskleri azaltabilir. Çeviklik ve esneklik : No-code çözümler, uygulamaların sorunsuz bir şekilde uyarlanmasına ve değiştirilmesine olanak tanıyarak işletmelerin değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına kapsamlı geliştirme çabaları olmadan hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.



: çözümler, uygulamaların sorunsuz bir şekilde uyarlanmasına ve değiştirilmesine olanak tanıyarak işletmelerin değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına kapsamlı geliştirme çabaları olmadan hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Gelişmiş işbirliği : no-code platformların basitliği ve şeffaflığı, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek problem çözme ve karar verme için işlevler arası bir yaklaşımı teşvik eder.



: platformların basitliği ve şeffaflığı, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek problem çözme ve karar verme için işlevler arası bir yaklaşımı teşvik eder. Ölçeklenebilirlik : Birçok no-code platform, bulut tabanlı bir altyapı oluşturmuştur ve bu da uygulamaların, kullanıcı tabanı veya veri gereksinimleri büyüdükçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesini sağlar.



: Birçok platform, bulut tabanlı bir altyapı oluşturmuştur ve bu da uygulamaların, kullanıcı tabanı veya veri gereksinimleri büyüdükçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesini sağlar. Bakım ve destek : No-code platformlar genellikle güncellemeleri, güvenlik yamalarını ve hata düzeltmelerini yöneterek işletmeleri devam eden bakım yükünden kurtarır ve temel operasyonlara odaklanmalarına olanak tanır.



2023'ün en iyi E-ticaret platformları

Shopify

Shopify, her büyüklükteki işletme için bir dizi özellik sunan her şey dahil bir e-ticaret platformudur. Sezgisel bir arayüz ve çok çeşitli temalar ve eklentiler ile Shopify, bir çevrimiçi mağaza kurma sürecini basitleştirir.

Shopify'ın güçlü envanter yönetimi sistemi, işletmelerin ürünlerini yönetmesine, envanteri takip etmesine ve siparişleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Ayrıca platform, popüler ödeme ağ geçitleriyle entegrasyon sağlayarak müşteriler için sorunsuz işlemler sağlar. Shopify'ın yerleşik analitik ve raporlama araçları, satış eğilimleri, müşteri davranışı ve genel performans hakkında değerli bilgiler sağlar.

Bazı önemli Shopify özellikleri şunları içerir:

Terk edilmiş sepet kurtarma



Çok dilli yetenekler



Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyon



Özelleştirilebilir vitrin



Shopify, olağanüstü ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı ile hepsi bir arada bir çözüm arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Kare

Square, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olacak çok çeşitli özellikler sunan kapsamlı bir e-ticaret çözümüdür. Square, Square POS sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu da onu, çevrimiçi erişimlerini genişletmek isteyen fiziksel işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.

Platformun güçlü envanter yönetimi sistemi, işletmelerin çevrimiçi ve çevrimdışı envanterlerini senkronize etmesine olanak tanıyarak satışları takip etmeyi ve stok seviyelerini güncellemeyi kolaylaştırır. Square ayrıca, işletmelerin marka kimliklerini yansıtan profesyonel bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanıyan çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Anahtar Kare özellikleri şunları içerir:

Entegre nakliye ve yerine getirme seçenekleri



Şahsen ve çevrimiçi ödeme işleme



Gerçek zamanlı satış ve envanter takibi



Gelişmiş raporlama ve analitik



Kapsamlı özellik seti ve Square POS sistemiyle sorunsuz entegrasyonu sayesinde Square, uyumlu bir çevrimiçi ve çevrimdışı perakende deneyimi oluşturmak isteyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Ecwid

Ecwid, işletmelerin mevcut web sitelerine, bloglarına veya sosyal medya sayfalarına çevrimiçi mağaza eklemelerine olanak tanıyan çok yönlü bir e-ticaret platformudur. Çeşitli içerik yönetim sistemleri (CMS) ve site oluşturucularla entegre olduğu için platformun benzersiz satış noktası uyarlanabilirliğidir.

Ecwid envanter yönetimi, çoklu ödeme ağ geçitleri ve gerçek zamanlı nakliye fiyatları dahil olmak üzere zengin bir dizi özellik sunar. Platform aynı zamanda çok kanallı satışı da destekleyerek işletmelerin çeşitli platformlardaki satışları tek bir panodan yönetmesine olanak tanır.

Bazı önemli Ecwid özellikleri şunları içerir:

Mobil uyumlu tasarım



SEO dostu vitrin



Popüler CMS ve site oluşturucularla entegrasyon



Sosyal medya satış yetenekleri



Ecwid web sitelerinin tamamını yeniden oluşturmadan çevrimiçi varlıklarını genişletmek isteyen işletmeler için harika bir seçenektir.

BigCommerce

BigCommerce her büyüklükteki işletme için tasarlanmış, zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur. Güçlü API'si ve kapsamlı uygulama ekosistemi, onu son derece özelleştirilmiş bir çevrimiçi mağaza oluşturmak isteyen işletmeler için ideal bir seçim haline getiriyor.

BigCommerce e-posta pazarlaması, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve sosyal medya entegrasyonu dahil olmak üzere çeşitli yerleşik pazarlama araçları sunar. Platform ayrıca gelişmiş envanter yönetimi, çoklu ödeme ağ geçitleri ve çok çeşitli nakliye seçenekleri sunar.

Önemli BigCommerce özellikleri şunları içerir:

Özelleştirilebilir temalar ve şablonlar



Ölçeklenebilir barındırma ve güvenlik



Yerleşik pazarlama ve SEO araçları



Kapsamlı uygulama pazarı



Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir çevrimiçi mağaza oluşturmak isteyen işletmeler için BigCommerce en iyi seçimdir.

WooCommerce

WooCommerce, özellikle WordPress için oluşturulmuş popüler, açık kaynaklı bir e-ticaret platformudur. Esnekliği ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri, onu zaten bir WordPress sitesine sahip olan veya çevrimiçi mağazalarını popüler CMS'de oluşturmayı tercih eden işletmeler için en iyi seçenek haline getiriyor. Geniş bir eklenti ve tema ekosistemi ile WooCommerce, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır.

WooCommerce ürün yönetimi, envanter takibi ve çoklu ödeme ağ geçitleri dahil olmak üzere bir dizi temel e-ticaret özelliği sunar. Platform ayrıca, işletmelerin çevrimiçi mağazalarının performansı hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlayan gelişmiş raporlama ve analitik sağlar.

Önemli WooCommerce özellikleri şunları içerir:

WordPress ile sorunsuz entegrasyon



Çok çeşitli eklentiler ve uzantılar



Birden fazla para birimi ve dil desteği



Yerleşik blog oluşturma yetenekleri



WordPress'in gücünden yararlanmak ve son derece özelleştirilebilir bir çevrimiçi mağaza oluşturmak isteyen işletmeler için WooCommerce ideal bir seçimdir.

Wix

Wix, işletmelerin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan profesyonel bir çevrimiçi mağaza oluşturmasını kolaylaştıran sezgisel bir sürükle drag-and-drop arayüzü sunan, kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucu ve e-ticaret platformudur. Çeşitli şablonlar ve tasarım öğeleriyle Wix, kullanıcıların marka kimliklerini yansıtan benzersiz bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır.

Platformun yerleşik e-ticaret özellikleri arasında envanter yönetimi, çoklu ödeme ağ geçitleri ve gerçek zamanlı nakliye fiyatları bulunur. Wix ayrıca e-posta kampanyaları, sosyal medya entegrasyonu ve SEO optimizasyonu gibi güçlü pazarlama araçları sunar.

Anahtar Wix özellikleri şunları içerir:

Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu



Mobil uyumlu şablonlar



Güvenli çevrimiçi ödemeler ve sipariş yönetimi



Entegre pazarlama ve tanıtım araçları



Wix minimum teknik uzmanlıkla görsel olarak çekici bir çevrimiçi mağaza oluşturmak isteyen küçük işletmeler ve girişimciler için harika bir seçenektir.

AppMaster





AppMaster , geliştirme ekibi düzeyinde size özel bir çözüm sağlayabilen çok işlevli no-code bir platformdur. Başka bir deyişle, bir mühendis ekibinin size sağlayacağı aynı ürünü yalnızca çok daha hızlı, daha ucuz ve uygulaması daha kolay elde edersiniz. Yukarıda sunulan tüm platformların aksine, AppMaster platformuna bağlı değilsiniz ve ürününüzün kaynak kodlarını alabilirsiniz. Ürünü sunucunuza yerleştirerek AppMaster altyapısında çalışmaya devam edebilir veya kendi altyapınıza geçiş yapabilirsiniz. AppMaster geleneksel kod geliştirme ve görsel programlama gibi her iki geliştirme dünyasının en iyi özelliklerini birleştirir. İlk yönden, bağımsızlık, yüksek düzeyde kişiselleştirme ve esneklik elde edersiniz; ikinci yönden, yürütme kolaylığı, hız ve düşük maliyet elde edersiniz.

Temel AppMaster özellikleri şunları içerir:

Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyon



Web Yuvaları



Gerçek zamanlı güncellemeler



Kümelerle ölçeklenebilirlik



Sürükle ve bırak oluşturucu



Web, mobil, arka uç oluşturucu



Sonuç olarak

Dijital çağda ilerlerken, e-Ticaret endüstrisi hızla gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. 2023'te bir çevrimiçi mağaza oluşturmak için en iyi e-ticaret platformunun seçimi, bu rekabetçi ortamda gelişmek isteyen işletmeler için çok önemlidir. Shopify, AppMaster, WooCommerce, BigCommerce ve Wix gibi temel platformlar, her boyuttan ve sektörden işletmeye çeşitli özellikler, ölçeklenebilirlik ve ikram sunar. Girişimciler, kullanım kolaylığı, özelleştirme, güvenlik ve destek gibi faktörleri dikkatlice değerlendirerek bilinçli bir karar verebilir ve benzersiz hedef ve gereksinimlerine en uygun platformu seçebilir.

Nihayetinde, başarılı bir çevrimiçi mağaza yalnızca üzerine inşa edildiği platformla ilgili değil, aynı zamanda ona eşlik eden strateji, tasarım, kullanıcı deneyimi ve pazarlama çabalarıyla da ilgilidir. Bu nedenle, işletmelerin çevrimiçi varlıklarının teknik ve yaratıcı yönlerine yatırım yapması gerekir. İşletmeler, en son e-Ticaret trendlerini benimseyerek ve en iyi e-Ticaret platformlarının gücünden yararlanarak, günümüzün dijital pazarında öne çıkan ve uzun vadeli başarılarına katkıda bulunan başarılı çevrimiçi mağazalar oluşturabilir.