Uygulamanızı 2024'te Google Play Store'a Nasıl Gönderirsiniz?

Başvuru Öncesi Kontrol Listesiyle Başlayın

Mobil uygulamanızı Google Play Store'a göndermeden önce, başvuru öncesi kontrol listesine uymanız çok önemlidir. Bu ilk yol haritası, gerekli tüm kutuları işaretlemenizi ve uygulamanızı başarılı bir lansman için ayarlamanızı sağlar. Aşağıda takip edilmesi gereken önemli bir başvuru öncesi kontrol listesi verilmiştir:

Mobil Uygulamanızı Sonlandırın: Uygulamanızın tamamen geliştirildiğinden, hatalarının ayıklandığından ve test edildiğinden emin olun. Bilinen herhangi bir kritik hata olmaksızın sorunsuz ve istikrarlı bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır. Google Play Politikalarını Anlayın: Uygulamanızın reddedilmesine yol açabilecek politika ihlallerinden kaçınmak için Google Play'in Geliştirici Programı Politikalarını kapsamlı bir şekilde inceleyin. İçerik Derecelendirmesini Anlayın: Uygulamanızın yanlış derecelendirilmesini veya hedef kitleniz tarafından erişilemez olmasını önlemek için uygulamanıza yönelik doğru içerik derecelendirmesini belirleyin. Gerekli Varlıkları Hazırlayın: Uygulama simgesi, özellik grafiği, ekran görüntüleri ve tanıtım grafikleri gibi Google'ın belirtilen boyutlarına ve biçimlerine uyması gereken tüm gerekli varlıkları toplayın. App Store Metnini Optimize Edin: Etkili bir uygulama başlığı, kısa ve ayrıntılı açıklamalar oluşturun ve daha iyi keşfedilebilirlik için meta verilerinizin anahtar kelimeye göre optimize edildiğinden emin olun. Uygulama İşlevselliğini ve Uyumluluğunu Doğrulayın: Uygulamanızın birden fazla cihazda ve Android sürümünde amaçlandığı gibi çalıştığından emin olun. Hiçbir fikri mülkiyetin (ticari markalar veya telif hakları gibi) ihlal edilmediğini doğrulayın. Geliştirici Hesabı Oluşturun: Henüz yapmadıysanız, bir kerelik kayıt ücretinin ödenmesini içeren Google Play Geliştirici Hesabınızı oluşturun. APK veya App Bundle'ı doğrulayın: APK veya App Bundle dosyalarınızın yüklenmeye hazır olduğundan ve en yeni Android uygulama biçimi standartlarını karşıladığından emin olun. API Düzeyleri ve Uyumluluk: Uygulamanızın, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından Google Play Store'un hedef API düzeyi gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulayın. Gizlilik Politikası: Uygulamanız kişisel veriler topluyorsa hem uygulamanın içine hem de mağaza girişine geçerli bir gizlilik politikasının bağlantısını ekleyin. Sürümünüzü Planlayın: Sürüm türüne (alfa, beta veya üretim) karar verin ve uygulamanın performansını izlemek ve geri bildirim almak için kademeli bir dağıtım yapmayı düşünün.

Bu hazırlık adımlarını tamamlamak sıkıcı görünebilir ancak başvuru sürecinin geri kalanı için sağlam bir temel oluşturmak açısından hayati öneme sahiptir. Uygulamanın hazır olma durumunun teknik yönleri konusunda size rehberlik ederler ve uygulamanızı Google Play'in beklentilerine uygun hale getirmeye yardımcı olarak gönderim ve inceleme sürecini basitleştirirler. AppMaster gibi platformlar, özellikle teknik belgeleri hazırlarken ve uygulamanızın Google Play tarafından belirlenen teknik gereksinimleri karşıladığından emin olurken bu kontrol listesinin çeşitli yönlerinde yardımcı olabilir.

Geliştirici Hesabınızı Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz

Bir uygulamayı Google Play Store'a göndermek, herhangi bir uygulama geliştiricisi için çok önemli bir kilometre taşıdır. 2024'te bu yolculuğa başlamak için ilk adımınız bir Google Play Geliştirici Hesabı oluşturmaktır. Bu sanal pasaport, uygulamalarınızı Android kullanıcılarına yönelik dünyanın en büyük platformunda yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Hesabınızı nasıl oluşturacağınız ve uygulamanızın başarısının temelini nasıl hazırlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

1. Adım: Google Play Geliştirici Hesabına Kaydolun

Google Play Geliştirici Konsolu'na gidin ve Google hesabınızla oturum açın. Eğer bir hesabınız yoksa, devam etmeden önce onu oluşturmanız gerekir. Uygulama gönderimlerinize bağlanacağından, uzun vadede güvenli bir şekilde saklamayı planladığınız bir hesap seçin.

2. Adım: Geliştirici Sözleşmesini kabul edin

Devam etmeden önce Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesini kabul etmeniz gerekir. Bu belge, uygulama içeriği, fikri mülkiyet ve veri işlemeyle ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere bir geliştirici olarak uymanız gereken temel şart ve koşulları içerir. Sorumluluklarınızı anladığınızdan emin olmak için dikkatlice okuyun.

3. Adım: Kayıt Ücretini Ödeyin

Geliştirici hesabınızı oluşturmak için tek seferlik bir kayıt ücreti gereklidir. 2024 yılı itibarıyla ücret önceki yıllara göre değişmiş olabilir; bu nedenle mevcut tutarı doğrulayın ve ödemeye devam edin. Bu ücret, uygulamanızın Google Play platformunda oluşturabileceği potansiyel gelir ve gösterimle karşılaştırıldığında minimum düzeydedir. Unutmayın, bu bir kerelik bir ücrettir, abonelik değildir.

4. Adım: Hesap Ayrıntılarınızı Tamamlayın

Gerekli tüm kişisel ve ticari bilgileri doldurun. Bu bilgiler sizi ve işletmenizi kullanıcılara tanıtmak ve finansal işlemler için kullanılabileceğinden, doğru ayrıntıları vermeniz önemlidir.

Google Play Store'da görüntülenen ve uygulamalarınızla ilişkilendirilen Geliştirici Adınız.

Müşteri desteği için iletişim bilgileri.

Ödeme kurulumu ve vergi amaçları için gerekli adres bilgileri.

5. Adım: Satıcı Hesabını Kurun (İsteğe Bağlı)

Ücretli uygulamalar, uygulama içi ürünler veya abonelikler satmayı planlıyorsanız Geliştirici Hesabınıza bağlı bir Google Cüzdan Satıcı Hesabı oluşturmanız gerekir. Satıcı Hesabı, uygulama gelirinizi yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Önemli Hususlar

Herhangi bir uygulamayı göndermeden önce aşağıdaki önemli noktaları göz önünde bulundurun:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Hesabınız, Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi veya İçerik Politikası ihlali olmadan iyi durumda kalmalıdır.

Hesabınızı güvende tutun. İki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlayın ve iyi güvenlik uygulamalarını sürdürün.

Uygulamalarınız üzerinde çalışan bir ekibiniz varsa, kullanıcı izinleri de dahil olmak üzere geliştirici hesabınızın yönetim özelliklerinin farkında olun.

Google Play Geliştirici Hesabı oluşturmak, uygulamanızı paylaşmaya yönelik ilk somut adımdır. Geliştirici Konsolu arayüzünü ve özelliklerini tanımak için zaman ayırın; çünkü bu, uygulama yönetimi için merkezi merkeziniz olacaktır. Google Play Geliştirici Hesabınız hazır olduğunda, gönderim sürecinin geri kalanına dalmaya ve uygulamanızı kullanıcıların beğenisine sunmaya hazır olacaksınız.

Gönderime Yardımcı Olmak İçin AppMaster Kullanmaya İlişkin İpucu

Uygulamanızı AppMaster gibi kodsuz bir platform aracılığıyla geliştiriyorsanız platformun teknik hazırlık sürecinin çoğunu kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini unutmayın. Geliştirici hesabınızı kurduktan sonra, kaynak kodunu oluşturmak ve diğer teknik gereksinimleri karşılamak için AppMaster kullanabilir, uygulamanızı Google Play Store'a mümkün olan en sorunsuz giriş için hazırlayabilirsiniz.

Uygulama Bilgilerini ve Varlıklarını Hazırlama Uygulamanızı Google Play Store'a yükleyebilmeniz için önce potansiyel kullanıcılara uygulamanızı temsil eden çeşitli bilgileri ve medya varlıklarını toplamanız ve hazırlamanız gerekir. Uygulamanızın listelenmesi müşterilerin sahip olacağı ilk izlenim olduğundan ve indirme ve etkileşim oranlarını büyük ölçüde etkileyebileceğinden bu kritik bir adımdır. Önceden hazırlamanız gerekenler: Uygulama Başlığı ve Açıklaması: Uygulamanızın başlığını kısa ve ilgi çekici tutun. Kısa açıklama da aynı derecede önemlidir çünkü kullanıcılara uygulamanızın ne yaptığına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Tam açıklama, daha kapsamlı bir açıklamaya olanak tanır ve daha iyi uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) için anahtar kelimeler içerebilir.

Uygulamanızın başlığını kısa ve ilgi çekici tutun. Kısa açıklama da aynı derecede önemlidir çünkü kullanıcılara uygulamanızın ne yaptığına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Tam açıklama, daha kapsamlı bir açıklamaya olanak tanır ve daha iyi uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) için anahtar kelimeler içerebilir. Yüksek çözünürlüklü uygulama simgesi: Uygulama simgeniz kullanıcıların göreceği ilk şeylerden biridir, bu nedenle göz alıcı ve yüksek kaliteli olmalıdır. Google Play Store, alfa kanallı, 32 bit PNG formatında 512 x 512 piksel grafik gerektirir.

Uygulama simgeniz kullanıcıların göreceği ilk şeylerden biridir, bu nedenle göz alıcı ve yüksek kaliteli olmalıdır. Google Play Store, alfa kanallı, 32 bit PNG formatında 512 x 512 piksel grafik gerektirir. Özellik Grafiği: Bu, uygulamanızın listesinin en üstünde sergilenecek, gerekli bir 1024 wx 500 h piksel grafiktir. Uygulamanızın özünü yakalamalı ve değer teklifini bir bakışta sunmalıdır.

Bu, uygulamanızın listesinin en üstünde sergilenecek, gerekli bir 1024 wx 500 h piksel grafiktir. Uygulamanızın özünü yakalamalı ve değer teklifini bir bakışta sunmalıdır. Ekran görüntüleri: Uygulamanızın çalışır durumdayken en az iki (ve en fazla sekiz) ekran görüntüsünü sağlamanız gerekir. Bu görseller temel özellikleri ve işlevleri açıkça göstermelidir. Android uygulamaları için gerekli boyutlar cihaz türüne (telefon, tablet, Android TV ve Wear OS) bağlı olarak değişiklik gösterir.

Uygulamanızın çalışır durumdayken en az iki (ve en fazla sekiz) ekran görüntüsünü sağlamanız gerekir. Bu görseller temel özellikleri ve işlevleri açıkça göstermelidir. Android uygulamaları için gerekli boyutlar cihaz türüne (telefon, tablet, Android TV ve Wear OS) bağlı olarak değişiklik gösterir. Promosyon Videosu (İsteğe bağlı): Zorunlu olmasa da, bir tanıtım videosu kullanıcıları çekmek için harika bir varlık olabilir. Videonuzu YouTube'da barındırın ve uygulamanızın girişini yüklerken URL'yi tanıtım videosu alanına yapıştırın.

Zorunlu olmasa da, bir tanıtım videosu kullanıcıları çekmek için harika bir varlık olabilir. Videonuzu YouTube'da barındırın ve uygulamanızın girişini yüklerken URL'yi tanıtım videosu alanına yapıştırın. Yerelleştirme: Hedef kitleniz birden fazla bölgeyi kapsıyorsa erişimi ve kullanıcı kabulünü en üst düzeye çıkarmak için uygulamanızın bilgilerini farklı dillere çevirmeyi düşünün.

Hedef kitleniz birden fazla bölgeyi kapsıyorsa erişimi ve kullanıcı kabulünü en üst düzeye çıkarmak için uygulamanızın bilgilerini farklı dillere çevirmeyi düşünün. Sınıflandırma ve Kategori: Uygulamanızın alakalı aramalarda görünmesi için doğru kategoriyi seçin. Ayrıca Google Play'in içerik derecelendirme sistemini kullanarak uygulamanızın içeriğini uygun kitleye göre derecelendirmeniz gerekir.

Uygulamanızın alakalı aramalarda görünmesi için doğru kategoriyi seçin. Ayrıca Google Play'in içerik derecelendirme sistemini kullanarak uygulamanızın içeriğini uygun kitleye göre derecelendirmeniz gerekir. İletişim bilgileri: E-posta adresi, web sitesi ve gizlilik politikası (kullanıcı verilerini topluyorsanız) gibi doğru destek bilgileri sağlayın. Bu güven oluşturur ve aynı zamanda Google Play Store için de gereklidir.

E-posta adresi, web sitesi ve gizlilik politikası (kullanıcı verilerini topluyorsanız) gibi doğru destek bilgileri sağlayın. Bu güven oluşturur ve aynı zamanda Google Play Store için de gereklidir. Gizlilik Politikası: Uygulamanız kişisel veya hassas kullanıcı verileri topluyorsa bir gizlilik politikası zorunludur. Hangi verileri topladığınız, bunları nasıl kullandığınız ve bunları korumak için aldığınız önlemler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu öğelerin doğru şekilde hazırlanması, başarılı bir gönderime yardımcı olacak ve uygulamanızın keşfedilebilirliğine ve çekiciliğine katkıda bulunacaktır. Varlıklar profesyonel ve gösterişli görünmelidir. Uygulamanızın simgeler ve ekran görüntüleri gibi tasarım öğelerinin güncel trendleri ve estetik standartları karşılamasını sağlayarak AppMaster gibi bir platformun avantajlarının devreye girebileceği yer burasıdır. İlgi çekici görseller ve açıklamalar kullanıcının uygulamanızı yükleme kararını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, her bir öğeyi dikkatlice incelemeye zaman ayırın. Bu materyallere ek olarak, uygulama ikili dosyanızın kendisinin de hazırlandığından emin olun; bu genellikle AppMaster gibi platformların gerekli meta verilerin yanı sıra sizin için oluşturabileceği bir APK veya App Bundle dosyasının derlenmesini içerir.

Teknik Hazırlık ve AppMaster Uygulamanızı Google Play Store'da yayınlamadan önce yapılması gereken bir takım teknik hazırlıklar vardır. Bu, uygulamanın derlenmesini, Google'ın gerektirdiği tüm teknik standartları karşıladığından emin olunmasını ve gönderilmek üzere gerekli tüm dosyaların oluşturulmasını içerir. Bu görevlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu aşamaya titiz bir planlama ve doğru araçlarla yaklaşmak çok önemlidir. Bazen bu çok zor görünebilir, özellikle de kodlamaya veya yazılım geliştirmenin inceliklerine aşina değilseniz. Burası AppMaster gibi no-code platformların süreci sizin için önemli ölçüde basitleştirebileceği yerdir. Yirmi yıllık deneyime sahip eski bir yazılım geliştiricisi ve şu anda AppMaster içerik yazarı olarak, uygulama geliştirme ve gönderme süreçlerini kolaylaştırmak için platformun yeteneklerinden yararlanmanın faydalarını anlıyorum. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free Geliştiriciler ve iş profesyonelleri, AppMaster kullanarak görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, İş Süreçleri (BP) Tasarımcısı aracılığıyla iş mantığını tasarlayabilir ve Google Play Store'a gönderilmeye hazır yerel Android kodu oluşturabilir. Platform, birkaç tıklamayla çalıştırılabilir ikili dosyalar ve hatta Kurumsal aboneliğiniz varsa kaynak kodunu oluşturur; bunları daha sonra Google Play Store gönderimi için hazırlayabilirsiniz. Teknik hazırlıklarınız için AppMaster kullanmayla ilgili kısa bir kılavuzu burada bulabilirsiniz: Veri Modelleri ve İş Mantığı: AppMaster görsel BP Tasarımcısını kullanarak uygulamanızın veri modellerini ve iş mantığını tasarlayarak başlayın. Bu sezgisel özellik, karmaşık kodlama ön koşullarını kullanıcı dostu bir arayüze dönüştürür. API ve WebSockets Uç Noktaları: Daha sonra REST API'nizi ve WebSocket (WSS) endpoints yapılandırın. AppMaster bu endpoints için Swagger (Açık API) belgelerini otomatik olarak oluşturarak bunların iyi belgelenmesini ve yönetilmesinin kolay olmasını sağlar. Uygulama Oluşturma: AppMaster planları alıp bunları işlevsel bir uygulamaya dönüştürmesine izin vermek için 'Yayınla' düğmesini tıklayın. Arka uç uygulamalarının kaynak kodu Go kullanılarak oluşturulurken, mobil uygulamalar Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI tabanlı bir çerçeve kullanır. Uyumluluk ve Test: AppMaster , oluşturulan uygulamaların Google Play Store'un teknik standartlarına uygun olmasını sağlar. Uygulamanızın hatasız olduğundan ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunduğundan emin olmak için yine de kapsamlı testler yapmalısınız. Dışa Aktarma ve Yükleme: İş planına veya daha yüksek bir plana aboneyseniz ikili dosyaları veya kaynak kodunu dışa aktarın ve bunları APK veya App Bundle (AAB) olarak Google Developer Console'a yükleyin. Bu teknik hazırlık aşaması boyunca, Google Play Store'un, gönderilen tüm uygulamaların güncel bir Android API düzeyini hedeflemesini ve uygulama performansı ve kararlılığı için belirli gereksinimlere uymasını gerektirdiğini unutmamak önemlidir. AppMaster oluşturduğunuz uygulamaların Google Play Store tarafından belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak için en son gereksinimlerle güncel kalır. Gerçek avantaj, yaptığınız her değişiklikle uygulamanızın yeni bir sürümünü 30 saniyeden daha kısa bir sürede oluşturabilmenizdir; bu, çok az sayıda geleneksel geliştirme uygulamasının yapabileceği bir iddiadır. Daha da önemlisi, AppMaster uygulamaları her seferinde sıfırdan oluşturduğu için teknik borcu ortadan kaldırarak uygulamanızın modern ve sürdürülebilir kalmasını sağlar.

Fiyatlandırmayı ve Dağıtımı Ayarlama Uygulamanızı Google Play Store'a göndermeye hazır olduğunuzda, son ancak önemli adımlardan biri, uygulamanızın fiyatlandırma stratejisini belirlemeyi ve dağıtım ayarlarını yapılandırmayı içerir. Uygulamanızın ücretsiz, ücretli, reklam destekli olması veya uygulama içi satın alma olanağı sunması, pazar performansını ve kullanıcı tarafından benimsenmesini büyük ölçüde etkileyebilir. Uygulama gönderiminin bu önemli aşamasında size yol gösterecek kapsamlı bir açıklamayı burada bulabilirsiniz. Uygulamanızın Fiyatlandırma Modeline Karar Verme Dikkate alınması gereken ilk faktör, uygulamanızın ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağıdır. Ücretsiz bir uygulama daha geniş bir kitlenin ilgisini çekebilir ancak para kazanmanın reklam veya uygulama içi satın almalar gibi diğer kaynaklardan gelmesi gerekir. Uygulamanız için bir fiyat belirlemeyi seçerseniz Google Play, farklı ülkeler için farklı fiyatlar belirlemenize olanak tanır ve çeşitli para birimlerini destekler. Ücretsiz Uygulamalarla İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler: Ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalar için, uygulamanızdan para kazanmak amacıyla reklamlar ekleyebilir veya uygulama içi satın almalar sunabilirsiniz. Uygulama içi satın alma işlemlerini dahil etmeyi planlıyorsanız bunların Google Play'in ödeme politikalarına uygun olduğundan emin olun.

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalar için, uygulamanızdan para kazanmak amacıyla reklamlar ekleyebilir veya uygulama içi satın almalar sunabilirsiniz. Uygulama içi satın alma işlemlerini dahil etmeyi planlıyorsanız bunların Google Play'in ödeme politikalarına uygun olduğundan emin olun. Ücretli Uygulamalara İlişkin Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uygulamanız için ücret almaya karar verirseniz, değerini yansıtan ve uygulamanızın kategorisi içinde rekabetçi olan bir fiyatlandırma noktası seçin. Google Play'in bir gelir paylaşımı modeli uyguladığını unutmayın; dolayısıyla fiyatınızı belirlerken platformun kesintisini de hesaba katın. Uygulama İçi Satın Alma İşlemlerini ve Abonelikleri Yapılandırma Uygulama içi satın almalar veya abonelikler sunmayı planlıyorsanız bunları Google Play Console'da ayarlamanız gerekir. Bu, ürünlerin tanımlanmasını, fiyatların belirlenmesini ve satın alma akışının belirlenmesini içerir. Kullanıcıların kafa karışıklığını ve olası şikayetleri önlemek için bu satın alma işlemlerinin açıklamalarının açık ve kısa olduğundan emin olun. Dağıtım Bölgelerinin Seçilmesi Ardından uygulamanızın kullanıma sunulacağı ülkeleri seçin. Tüm ülkeleri seçebilir veya belirli pazarları hedefleyebilirsiniz. Uygulamanızın farklı bölgelerdeki kullanılabilirliğini ve performansını etkileyebilecek dili, kültürel farklılıkları ve yerel düzenlemeleri göz önünde bulundurun. Dağıtım Seçeneklerini Yönetme Google Play, alfa ve beta testleri, aşamalı sunumlar ve ön kayıt dahil olmak üzere çeşitli dağıtım seçenekleri sunar. Bu seçenekler, uygulamanızı test için kullanıcı gruplarını seçmek üzere yayınlamanıza veya tam ölçekli bir lansmandan önce beklenti oluşturmanıza olanak tanır. Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free İçerik Derecelendirmesini Tanımlama Uygulamanızın uygun hedef kitlesi hakkında Mağaza'yı bilgilendirmek için uygulamanızın içerik derecelendirmesini doğru bir şekilde belirtmeniz önemlidir. Google Play, uygulamanızın keşfedilebilirliğini ve kitleye erişimini etkileyebilecek doğru derecelendirmeyi belirlemenize yardımcı olacak bir içerik derecelendirme anketi sağlar. Cihaz Filtrelemeyi Uygulama Bazı uygulamalar yalnızca belirli cihazlarla uyumlu olabilir veya belirli donanım özellikleri gerektirebilir. Google Play, desteklenen cihazları ekran boyutu, donanım özellikleri ve Android sürümü gibi faktörlere göre filtrelemenize olanak tanır. Doğru cihaz hedefleme, uyumsuz cihazlar kullanan kullanıcıların olumsuz yorumlarını önler. Anahtar Kelimeler ve Yerelleştirmeyle Görünürlüğü Optimize Etme Uygulamanızın Google Play Store aramalarındaki görünürlüğünü artırmak için uygulamanızın girişine alakalı ve yüksek trafiğe sahip anahtar kelimeler ekleyin. Uygulamanızın mağaza girişini başlık ve açıklama da dahil olmak üzere farklı dillerde yerelleştirmek, hedeflenen bölgelerdeki çekiciliğini büyük ölçüde artırabilir. Uygulamanız için doğru fiyatlandırma modelini ve dağıtım ayarlarını belirledikten sonra, yaratımınızı dünyayla paylaşmaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu ayrıntılara gereken özen gösterilmesi, uygulamanızın hedef kitleye net bir değer teklifiyle ulaşmasını ve Google Play Store'daki başarı potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

Kalite Güvencesi ve Google Play Politikalarına Uyum Uygulamanızın Google Play Store'un kalite standartlarını karşıladığından emin olmak yalnızca hatasız kod yazmakla ilgili değildir; aynı zamanda Google'ın politikalarıyla uyumlulukla da ilgilidir. Bir yazılım uzmanı olarak, her iki hususun önemini ve bunların uygulamanızın platformdaki kabulünü ve ömrünü nasıl önemli ölçüde etkileyebileceğini anlıyorum. Kapsamlı Kalite Güvencesinin Gerçekleştirilmesi Kalite Güvencesi (QA), uygulama geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılarınızın kusursuz, hatasız bir deneyim yaşamasını sağlamak için uygulamanızın farklı açılardan titizlikle değerlendirilmesini içerir. Bu genellikle şunları içerir: İşlevsel test: Her özelliğin beklendiği gibi çalıştığının doğrulanması.

Her özelliğin beklendiği gibi çalıştığının doğrulanması. Performans testi: Uygulamanın çeşitli koşullar altında hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması.

Uygulamanın çeşitli koşullar altında hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması. Kullanılabilirlik testi: Uygulamanın basit, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağladığını doğrulamak.

Uygulamanın basit, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağladığını doğrulamak. Güvenlik testi: Kullanıcı verilerini veya uygulamanın bütünlüğünü tehlikeye atabilecek güvenlik açıklarının kontrol edilmesi.

Kullanıcı verilerini veya uygulamanın bütünlüğünü tehlikeye atabilecek güvenlik açıklarının kontrol edilmesi. Cihaz ve platform testi: Uygulamanızın birçok cihazda ve Android sürümünde çalışmasını sağlamak. Bu zorlu test aşaması yalnızca kullanıcı memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda Google Play Store ekibinin incelemesi sırasında düşük performans veya işlevsellik nedeniyle reddedilmelerin önlenmesine de yardımcı olur. Google Play'in Uyumluluk Gereksinimlerinde Gezinme Google, aşağıdakileri içeren açık bir politika çerçevesi belirlemiştir: İçerik politikaları: Bunlar, uygulamanızın içeriğinin uygun ve yasal olmasını sağlar.

Bunlar, uygulamanızın içeriğinin uygun ve yasal olmasını sağlar. Gizlilik politikaları: Kullanıcı verilerine saygı duyan ve veri koruma yasalarına uygun şeffaf bir gizlilik politikasına sahip olmak çok önemlidir.

Kullanıcı verilerine saygı duyan ve veri koruma yasalarına uygun şeffaf bir gizlilik politikasına sahip olmak çok önemlidir. Reklam politikaları: Uygulamanızda reklam görüntüleniyorsa bunların Google'ın reklamcılık yönergelerine uygun olması gerekir.

Uygulamanızda reklam görüntüleniyorsa bunların Google'ın reklamcılık yönergelerine uygun olması gerekir. Fikri Mülkiyet (IP) politikaları: Uygulamanız, yalnızca haklarına sahip olduğunuz veya ücretsiz olarak erişebildiğiniz içeriği kullanarak başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymalıdır. Bu politikalara uymak için her bir kılavuzu kapsamlı bir şekilde incelemek avantajlıdır. AppMaster gibi no-code bir platform kullanıyorsanız oluşturulan uygulamanın bu politikalara uyduğundan emin olmalısınız. Platform, uyumlu kod ve API'ler oluşturarak sizi bu konuda destekleyebilir ancak içerik ve diğer uyumluluk faktörlerinin sorumluluğu geliştirici olarak size aittir. Reddedilmelerin ve Politika İhlallerinin Ele Alınması Uygulamanızın reddedilmesi durumunda paniğe kapılmayın. Google Play, reddedilme nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek gerekli düzeltmeleri yapmanıza olanak tanır. Google Play politikalarının ihlalleri genellikle aşağıdaki yöntemlerle çözülebilir: Uygulama içeriğini gerekli yaş derecelendirmelerini karşılayacak şekilde ayarlama.

Gizlilik politikalarının güncellenmesi ve şeffaf kullanıcı verilerinin işlenmesinin sağlanması.

Uygunsuz reklamlarla ilgili sorunları çözmek için reklam uygulamalarında değişiklik yapmak.

İçeriği kaldırarak veya değiştirerek herhangi bir IP ihlalinin çözümlenmesi. Bu ayarlamaları yayınladığınızda, uygulamayı başka bir inceleme turu için yeniden gönderebilirsiniz. Sonuç olarak, Kalite Güvencesi ve politikaya bağlılık konusundaki ikili vurgu göz ardı edilemez. Uygulamanızın bu alanlarda güçlü olmasını sağlayarak Google Play Store'da öne çıkma şansını artırırken aynı zamanda hedef kitlenizin güvenini de kazanırsınız. Uygulamaya yapılacak her güncellemenin, Google Play'in beklediği standartları korumak için bu QA ve uyumluluk sürecinin yinelenmesini gerektireceğini unutmayın.

Uygulamanızı Google Play'de Yayınlama

Mobil uygulama hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin zamanı geldi. Başvuru öncesi kontrol listeleriyle titizlikle temel atıldıktan, öğeler hazırlandıktan ve teknik ve idari hazırlıklar yapıldıktan sonra son adım, uygulamanızı ön plana çıkarmayı, yani Google Play Store'da yayınlamayı içerir. Bitiş çizgisini sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlayacak adım adım kılavuzu burada bulabilirsiniz.

Uygulama İçeriğinin ve Ayrıntılarının Son İncelemesi

'Yayınla' düğmesine basmadan önce girdiğiniz tüm ayrıntıları üç kez kontrol edin. Uygulamanızın adının, açıklamasının ve öğelerinin temel işlevleri ve marka imajını yansıttığını doğrulayın. Uygulamanızı doğru bir şekilde kategorize ettiğinizden ve içerik derecelendirmelerini hedef kitleyle eşleşecek şekilde ayarladığınızdan emin olun. Hatalar veya yanlışlıklar reddedilmeye veya kötü kullanıcı deneyimine neden olabilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

APK'yı veya App Bundle'ı Google Play'e yükleme

Google Play Console'da 'Sürüm yönetimi' sekmesine gidin. Burada APK (Android Paket Kiti) veya AAB (Android App Bundle) dosyalarını yükleyeceksiniz. Bu dosyalar uygulamanızın derlenmiş kodunu ve kaynaklarını oluşturur. Google, kullanıcılar için daha küçük, daha optimize edilmiş indirmelere olanak tanıyan App Bundle biçiminin kullanılmasını önerir.

Alfa/Beta Testini Ayarlama (İsteğe Bağlı)

Kapsamlı bir test yapmadıysanız veya tam kullanıma sunmadan önce geri bildirim almak istiyorsanız alfa veya beta testi ayarlamayı düşünün. Bu, belirli bir kullanıcı grubunun uygulamanızı denemesine ve olası sorunlar hakkında size değerli geri bildirimler vermesine olanak tanır; bu sorunlar, uygulamanız herkes için yayınlanmadan önce çözülebilir.

Kullanıma Sunma Yüzdesini Seçme

Kullanıma sunma stratejinize karar verin. Uygulamanızı anında tüm kullanıcılara yayınlamayı veya uygulamayı başlangıçta sınırlı bir kullanıcı yüzdesine yayınlayan aşamalı bir sunum yüzdesini seçebilirsiniz. Bu, tam sürüm yayınlanmadan önce daha küçük bir grupla ilgili son dakika sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Ülkeleri ve Bölgeleri İncelemek

Uygulamanızın kullanıma sunulacağı ülkeleri ve bölgeleri yapılandırın. Uygulamanızın dil desteğine, içeriğine ve pazarlama stratejisine bağlı olarak küresel bir hedef kitleyi hedefleyebilir veya belirli yerel ayarlara odaklanabilirsiniz.

Para Kazanma ve Uygulama İçi Satın Alma İşlemlerini Onaylama

Uygulamanız uygulama içi satın almalar, abonelikler içeriyorsa veya ücretliyse tüm fiyatlandırma bilgilerinin doğru olduğundan ve ödeme yöntemlerinin test edildiğinden emin olun. Satıcı hesabınızın işlemleri gerçekleştirecek şekilde uygun şekilde ayarlandığını doğrulayın.

Son Gönderim

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra sıra gönderime geliyor. 'İncele ve Kullanıma Sun' bölümünü tıklayın ve devam etmeye hazır olduğunuzu onaylayın. Ardından 'Üretime Kullanıma Sunmayı Başlat'ı tıklayın. Uygulamanızın durumu gönderildikten sonra 'Yayınlanmayı bekliyor' olarak değişecek ve Google Play ekibi tarafından incelenecektir.

İnceleme süreci sırasında Google Play ekibinin yönergelere uygunluğu ve diğer olası sorunları kontrol edeceğini unutmayın. Her şey yolundaysa uygulamanız yayınlanacak ve durumu "Etkin" olarak değişecektir. Tebrikler, uygulamanız artık Google Play Store'da mevcut!

Uygulamanızın Performansını İzleme

Uygulamanız yayınlandıktan sonra performansını Google Play Console aracılığıyla izlemeniz önemlidir. Hedef kitlenizin tepkisini anlamak için kurulum ölçümlerini, kullanıcı derecelendirmelerini ve incelemeleri takip edin. Bu veriler, gelecekteki güncellemeler ve iyileştirmeler için çok önemli olan doğrudan geri bildirim görevi görür.

Uygulama geliştirme ve sunma yolculuğunda AppMaster gibi araçlar, gerçek Android kodu oluşturarak karmaşıklığı önemli ölçüde azaltabilir ve teknik gereksinimlerin sorunsuz bir şekilde karşılanmasını sağlayabilir. Üstelik, AppMaster aracılığıyla geliştirilen bir uygulama zahmetsizce güncellenebilir, bu da gelecekteki gönderimler için geri dönüş süresini en aza indirir; bu, uygulamanın yaşam döngüsündeki sürekli iyileştirme ve çevik metodolojiler göz önüne alındığında kayda değer bir avantajdır.

Uygulama pazarındaki başarı, yalnızca uygulamanızın kalitesine değil, aynı zamanda kullanıcılara yanıt verme yeteneğinize ve onların ihtiyaçlarına uyum sağlamanıza da bağlıdır. Uygulamanızı Google Play Store'da ön sıralarda tutmak için iyileştirme ve güncelleme dürtüsünü sürdürün ve kaynaklarınızı akıllıca kullanın.

Gönderim Sonrası: Uygulamanızı Yönetme ve Güncelleme

Uygulamanız başarıyla gönderildikten ve Google Play Store'da kullanıma sunulduktan sonra geliştirici olarak yolculuğunuz devam eder. Düzenli yönetim ve güncellemeler, uygulamanızın başarısı ve uzun ömürlülüğü için çok önemlidir. Başvuru sonrası aşamayı etkili bir şekilde nasıl ele alacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Uygulamanızın Varlığını Korumak

Uygulamanızın mağazadaki varlığı yalnızca kullanılabilirlikle ilgili değildir; aynı zamanda alaka düzeyi ve kullanıcı deneyimiyle de ilgilidir. Google Play Console'un analizleri tarafından sağlanan indirmeler, kullanıcıları elde tutma ve etkileşim istatistikleri gibi uygulamanızın performans ölçümlerini izlediğinizden emin olun. Kullanıcı geri bildirimlerine, incelemelere ve derecelendirmelere çok dikkat edin; çünkü bunlar, uygulamanızın kabulüne ve geliştirilecek alanlara ilişkin hayati göstergelerdir.

Güncellemeler Hazırlanıyor

Düzenli güncellemeler yalnızca hataları düzeltmek ve işlevselliği geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara uygulamanın aktif olarak korunduğuna dair sinyal verir. Güncellemeleri hazırlarken kullanıcılarınızın talep ettiği yeni özellikleri, kullanıcı geri bildirimleriyle uyumlu geliştirmeleri veya yeni trendleri ve teknoloji ilerlemelerini yansıtan değişiklikleri göz önünde bulundurun.

Uygulama Güncellemelerini Kullanıma Sunma

Bir güncellemeyi kullanıma sunmak için Google Play Console'a yeni bir APK veya App Bundle yüklemeniz gerekir. Bunun uygulamanızın yeni bir sürümü olduğunu belirtmek için versionCode ve versionName değerlerini artırın. Bir güncellemeyi tüm kullanıcılara yayınlamayı seçebilir veya güncellemeyi kullanıcı tabanınızın belli bir yüzdesine aşamalı olarak yayınlamak için aşamalı dağıtımları kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, öngörülemeyen sorunların tüm kullanıcıları etkilemeden önce yakalanması açısından faydalıdır.

Kullanıcı Yorumlarını Yanıtlama

Uygulamanızın Google Play Store sayfasının inceleme bölümü aracılığıyla kullanıcılarla etkileşime geçin. Geri bildirimlere yanıt verin, kullanıcılara yorumları için teşekkür edin ve gerçekleştirdiğiniz işlemleri onlara bildirin. Bu etkileşim, uygulamanızın derecelendirmesini artırabilir ve toplulukla olumlu etkileşimi teşvik edebilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uyumluluğun İzlenmesi

İlk onaydan sonra bile Google Play Store politikalarına sürekli uyumun sağlanması zorunludur. Düzenlemeler geliştikçe, uygulamanızın uyumluluğu sürdürmek için değişiklikler yapması gerekebilir; bu nedenle en son politika güncellemelerinden haberdar olun.

Metrikleri ve Analitikleri İzleme

Google Play Console, kullanıcılarınızın davranışlarını ve uygulamanızın performansını anlamanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı analizler sunar. Uygulama güncellemeleri, pazarlama stratejileri ve özellik geliştirmelerle ilgili verilere dayalı kararlar vermek için bu öngörülerden yararlanın.

Pazarlama ve Promosyon

Uygulamanızı güncellemek aynı zamanda tanıtım için de harika bir fırsat olabilir. Kullanıcılarınızla sosyal medya, e-posta bültenleri veya uygulama içi mesajlar aracılığıyla iletişim kurun. Yeni özelliklerin veya iyileştirmelerin vurgulanması ilgiyi canlandırabilir ve eski kullanıcıları geri getirebilir.

Kullanıcı Girişini Geri Dönüştürme

Kullanıcı geri bildirimi yalnızca hata raporları için değildir; aynı zamanda bir fikir altın madenidir. Kitlenizin gerçekten istediği özellikleri oluşturmak ve topluluk katılımı duygusunu geliştirmek için kullanıcı önerilerini geliştirme yol haritanıza entegre edin.

Güncellemeler için AppMaster Kullanma

Uygulamanız AppMaster kullanılarak geliştirildiyse güncellenmesi daha verimli olabilir. no-code platformun ortamı, iş akışlarını değiştirmenize, veritabanlarını güncellemenize veya kullanıcı arayüzü öğelerini görsel olarak değiştirmenize olanak tanır ve platform, güncellenmiş kaynak kodunu sizin için yeniden oluşturur. Bu sistem, güncelleme işlemi sırasında yeni hataların ortaya çıkması riskini azaltır ve yeni sürümlerin dağıtımını basitleştirir.

Uygulamanızın bakımının ve güncellenmesinin, kullanıcı ihtiyaçlarına ve teknolojik değişikliklere bağlılık ve yanıt verme becerisi gerektiren devam eden bir süreç olduğunu unutmayın. Google Play Store'da uzun vadeli başarı sağlamak için kullanıcı tabanınızı dinleyin, uygulama performansını izleyin ve her güncellemeyle daha iyi deneyimler sunmak için sürekli çalışın.