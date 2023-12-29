2024 年如何将您的应用提交到 Google Play 商店

从预提交清单开始

在将移动应用程序提交到 Google Play 商店之前，遵守预提交清单至关重要。此初始路线图可确保您勾选所有必需的框并设置您的应用程序以成功启动。以下是需要遵循的重要预提交清单：

完成您的移动应用程序：确保您的应用程序经过充分开发、调试和测试。它应该提供流畅稳定的用户体验，没有任何已知的严重错误。 理解 Google Play 政策：彻底审查 Google Play 的开发者计划政策，以避免违反政策而导致您的应用被拒绝。 了解内容分级：确定应用程序的正确内容分级，以防止其被错误分级或目标受众无法访问。 准备所需的资产：收集所有必要的资产，例如应用程序图标、功能图、屏幕截图和宣传图形，这些资产应符合 Google 指定的尺寸和格式。 优化应用商店文本：制作有效的应用标题、简短而详细的描述，并确保您的元数据经过关键字优化，以提高可发现性。 确认应用程序功能和合规性：确保您的应用程序在多个设备和 Android 版本上按预期运行。确认没有知识产权（例如商标或版权）受到侵犯。 设置开发者帐户：如果您还没有设置您的 Google Play 开发者帐户，其中包括支付一次性注册费。 验证 APK 或 App Bundle：确保您的 APK 或 App Bundle 文件已准备好上传并符合最新的 Android 应用格式标准。 API 级别和兼容性：出于安全和用户体验目的，验证您的应用是否符合 Google Play 商店的目标 API 级别要求。 隐私政策：如果您的应用收集个人数据，请在应用内和商品详情中添加指向有效隐私政策的链接。 规划您的发布：决定发布类型（alpha、beta 或生产）并考虑逐步推出以监控应用程序的性能并接收反馈。

完成这些准备步骤可能看起来很乏味，但它们对于为其余提交过程奠定坚实的基础至关重要。它们指导您完成应用准备的技术方面，并帮助您的应用符合 Google Play 的期望，从而简化提交和审核期。像AppMaster这样的平台可以在该清单的多个方面提供帮助，特别是在准备技术文档并确保您的应用满足 Google Play 设定的技术要求时。

创建开发者帐户的分步指南

对于任何应用开发者来说，向 Google Play 商店提交应用都是一个重要的里程碑。要在 2024 年开始这一旅程，您的第一步是创建一个 Google Play 开发者帐户。该虚拟护照使您能够在全球最大的 Android 用户平台上发布和管理您的应用程序。以下是如何设置您的帐户并为您的应用程序的成功奠定基础。

第 1 步：注册 Google Play 开发者帐户

导航至 Google Play 开发者控制台并使用您的 Google 帐户登录。如果您没有，则需要在继续之前创建它。选择一个您打算长期安全保存的帐户，因为这将链接到您提交的应用程序。

第2步：接受开发者协议

在继续之前，您必须同意 Google Play 开发者分发协议。本文档包含作为开发人员必须遵守的基本条款和条件，包括有关应用程序内容、知识产权和数据处理的规定。仔细阅读以确保您了解自己的责任。

第三步：缴纳注册费

设置开发者帐户需要支付一次性注册费。截至 2024 年，费用可能与往年相比有所变化，因此请核实当前金额并继续付款。与您的应用在 Google Play 平台上产生的潜在收入和曝光度相比，这笔费用是微乎其微的。请记住，这是一次性费用，而不是订阅费用。

第 4 步：填写您的帐户详细信息

填写所有必要的个人和商业信息。提供准确的详细信息非常重要，因为这些信息可用于向用户识别您和您的企业的身份以及进行金融交易。

您的开发者名称，显示在 Google Play 商店上并与您的应用关联。

客户支持的联系方式。

付款设置和税务目的所需的地址信息。

第 5 步：设置商家帐户（可选）

如果您计划销售付费应用、应用内产品或订阅，则必须创建一个与您的开发者帐户关联的 Google 电子钱包商家帐户。商家帐户可帮助您管理和跟踪您的应用收入。

重要考虑因素

在提交任何应用程序之前，请考虑以下要点：

您的帐户必须保持良好的信誉，没有违反开发者分发协议或内容政策。

确保您的帐户安全。设置双因素身份验证并保持良好的安全实践。

请注意您的开发者帐户的管理功能，包括用户权限（如果您有团队在开发您的应用程序）。

创建 Google Play 开发者帐户是共享应用程序的第一个具体步骤。花点时间熟悉开发者控制台界面及其功能，因为这将是您的应用程序管理中心。准备好您的 Google Play 开发者帐户后，您将开始进行提交过程的其余部分，并准备好您的应用程序以供用户使用。

使用AppMaster帮助提交的提示

如果您通过AppMaster这样的无代码平台开发应用程序，请记住该平台可以帮助简化大部分技术准备过程。设置开发者帐户后，您可以使用AppMaster生成源代码并满足其他技术要求，为您的应用程序尽可能顺利地登陆 Google Play 商店做好准备。

准备应用程序信息和资产 在将应用程序上传到 Google Play 商店之前，您需要收集并准备向潜在用户展示您的应用程序的各种信息和媒体资产。这是关键的一步，因为应用程序的列表是客户的第一印象，它可以极大地影响下载和参与率。 以下是您应该提前准备的内容： 应用程序标题和描述： 保持应用程序的标题简洁且有吸引力。简短的描述同样重要，因为它可以让用户快速了解您的应用程序的功能。完整的描述可以提供更全面的解释，并且可以包含关键字以实现更好的应用商店优化 (ASO) 。

保持应用程序的标题简洁且有吸引力。简短的描述同样重要，因为它可以让用户快速了解您的应用程序的功能。完整的描述可以提供更全面的解释，并且可以包含关键字以实现更好的应用商店优化 (ASO) 。 高分辨率应用程序图标： 您的应用程序图标是用户首先看到的东西之一，因此它应该引人注目且高质量。 Google Play 商店需要 512 x 512 像素的图形，采用 32 位 PNG 格式，带有 Alpha 通道。

您的应用程序图标是用户首先看到的东西之一，因此它应该引人注目且高质量。 Google Play 商店需要 512 x 512 像素的图形，采用 32 位 PNG 格式，带有 Alpha 通道。 特色图形： 这是一个必需的 1024 宽 x 500 高像素图形，将显示在应用程序列表的顶部。它应该抓住应用程序的本质并一目了然地传达其价值主张。

这是一个必需的 1024 宽 x 500 高像素图形，将显示在应用程序列表的顶部。它应该抓住应用程序的本质并一目了然地传达其价值主张。 屏幕截图： 您需要提供至少两张（最多八张）应用程序运行时的屏幕截图。这些图像应清楚地显示关键特性和功能。对于 Android 应用程序，所需的大小因设备类型（手机、平板电脑、Android TV 和 Wear OS）而异。

您需要提供至少两张（最多八张）应用程序运行时的屏幕截图。这些图像应清楚地显示关键特性和功能。对于 Android 应用程序，所需的大小因设备类型（手机、平板电脑、Android TV 和 Wear OS）而异。 宣传视频（可选）： 虽然不是强制性的，但宣传视频可以成为吸引用户的重要资产。在 YouTube 上托管您的视频，并在上传应用程序列表时将 URL 粘贴到宣传视频字段中。

虽然不是强制性的，但宣传视频可以成为吸引用户的重要资产。在 YouTube 上托管您的视频，并在上传应用程序列表时将 URL 粘贴到宣传视频字段中。 本地化： 如果您的目标受众跨越多个地区，请考虑将应用程序的信息翻译成不同的语言，以最大限度地扩大覆盖范围和用户接受度。

如果您的目标受众跨越多个地区，请考虑将应用程序的信息翻译成不同的语言，以最大限度地扩大覆盖范围和用户接受度。 分类和类别： 为您的应用选择正确的类别以显示在相关搜索中。您还必须使用 Google Play 的内容评级系统针对适当的受众群体对您的应用内容进行评级。

为您的应用选择正确的类别以显示在相关搜索中。您还必须使用 Google Play 的内容评级系统针对适当的受众群体对您的应用内容进行评级。 联系方式： 提供准确的支持信息，例如电子邮件地址、网站和隐私政策（如果您收集用户数据）。这可以建立信任，也是 Google Play 商店所需要的。

提供准确的支持信息，例如电子邮件地址、网站和隐私政策（如果您收集用户数据）。这可以建立信任，也是 Google Play 商店所需要的。 隐私政策：如果您的应用程序收集个人或敏感用户数据，则必须制定隐私政策。它应该详细说明您收集哪些数据、如何使用这些数据以及您为保护这些数据而采取的措施。 正确准备这些资源将有助于成功提交，并有助于提高应用程序的可发现性和吸引力。这些资产必须看起来专业且精美。通过确保应用程序的设计元素（如图标和屏幕截图）符合当前趋势和审美标准， AppMaster这样的平台的优势就可以发挥作用。 花时间仔细审查每个元素，因为引人注目的视觉效果和描述可以显着影响用户安装应用程序的决定。除了这些材料之外，还要确保您的应用程序二进制文件本身已准备好 - 这通常涉及编译 APK 或应用程序包文件， AppMaster等平台可以为您生成这些文件以及必要的元数据。

技术准备和AppMaster 在将您的应用程序发布到 Google Play 商店之前，必须先完成一系列技术准备工作。这涉及编译应用程序，确保其满足 Google 要求的所有技术标准，并生成所有必要的文件以供提交。考虑到这些任务的复杂性，必须通过精心的规划和正确的工具来进入这一阶段。有时这可能看起来令人不知所措，特别是如果您不熟悉编码或软件开发的复杂性。 这就是像AppMaster这样的no-code平台可以显着简化您的流程的地方。作为一名拥有二十年经验的前软件开发人员，现在是AppMaster的内容作者，我了解利用该平台的功能来简化应用程序开发和提交流程的好处。 使用AppMaster ，开发人员和业务专业人员可以直观地创建数据模型，通过业务流程 (BP) 设计器设计业务逻辑，并生成可提交到 Google Play 商店的本机 Android 代码。只需点击几下，该平台就会生成可执行的二进制文件，甚至源代码（如果您使用的是 Enterprise 订阅），然后您就可以为 Google Play 商店提交做好准备。 以下是使用AppMaster进行技术准备的快速指南： 数据模型和业务逻辑：首先使用 AppMaster 的可视化 BP 设计器设计应用程序的数据模型和业务逻辑。这种直观的功能将复杂的编码先决条件简化为用户友好的界面。 API 和 WebSockets 端点：接下来，配置您的REST API和 WebSocket (WSS) endpoints 。 AppMaster 自动为这些 endpoints 生成Swagger（开放API）文档，确保它们文档齐全且易于管理。 应用程序生成：单击“发布”按钮，让 AppMaster 获取蓝图并将其转变为功能性应用程序。后端应用程序的源代码是使用Go生成的，而移动应用程序则使用基于 Kotlin 和 Jetpack Compose （适用于 Android）或 SwiftUI （适用于 iOS）的框架。 合规性和测试： AppMaster 确保生成的应用程序符合Google Play商店的技术标准。您仍然应该进行彻底的测试，以确保您的应用程序没有错误并提供无缝的用户体验。 导出和上传：如果您订阅了商务套餐或更高版本，请导出二进制文件或源代码，并将其作为 APK 或应用程序包 (AAB) 上传到 Google 开发者控制台。 在整个技术准备阶段，请务必记住，Google Play 商店要求所有提交的应用程序都针对最新的 Android API 级别，并遵守应用程序性能和稳定性的特定要求。 AppMaster不断更新最新要求，以确保您创建的应用程序符合 Google Play 商店设定的标准。 真正的优势在于，每次更改后，您都可以在 30 秒内生成应用程序的新版本 - 这是很少有传统开发实践可以做到的。更重要的是，由于AppMaster每次都从头开始生成应用程序，因此它消除了技术债务，确保您的应用程序保持现代化和可维护性。

设置定价和分销 当您准备好将应用程序提交到 Google Play 商店时，最后但关键的步骤之一是确定应用程序的定价策略并配置其分发设置。您的应用程序是免费、付费、广告支持还是提供应用内购买，都会极大地影响其市场表现和用户采用率。以下是一个全面的演练，可指导您完成应用程序提交的这一重要阶段。 决定应用程序的定价模型 首先要考虑的因素是您的应用程序是免费还是付费。免费应用程序可以吸引更多受众，但货币化需要来自其他来源，例如广告或应用内购买。如果您选择为应用设置价格，Google Play 允许您为不同的国家/地区设置不同的价格，并支持多种货币。 免费应用程序的注意事项： 对于免费下载的应用程序，您可以加入广告或提供应用程序内购买来通过您的应用程序获利。如果您计划包含应用内购买，请确保它们符合 Google Play 的付款政策。

对于免费下载的应用程序，您可以加入广告或提供应用程序内购买来通过您的应用程序获利。如果您计划包含应用内购买，请确保它们符合 Google Play 的付款政策。 付费应用程序的注意事项：如果您决定对应用程序收费，请选择一个能够反映其价值并在您的应用程序类别中具有竞争力的定价点。请记住，Google Play 实施收入分成模式，因此在定价时请考虑平台的分成。 配置应用内购买和订阅 如果您计划提供应用内购买或订阅，则需要在 Google Play 管理中心中进行设置。这包括定义产品、设定价格和确定购买流程。确保这些购买的描述清晰简洁，以防止用户混淆和潜在的投诉。 选择分布区域 接下来，选择您的应用程序可以使用的国家/地区。您可以选择所有国家/地区或定位特定市场。考虑可能影响您的应用在不同地区的可用性和性能的语言、文化差异和当地法规。 管理分发选项 Google Play 提供各种分发选项，包括 Alpha 和 Beta 测试、分阶段推出和预注册。这些选项可让您发布应用程序以选择用户组进行测试或在全面发布之前建立预期。 定义内容分级 准确指定应用的内容分级至关重要，以便向应用商店告知您的应用的适当受众。 Google Play 提供内容分级调查问卷来帮助确定正确的分级，这可能会影响您的应用的曝光率和受众群体覆盖面。 实施设备过滤 某些应用程序可能仅与特定设备兼容或需要某些硬件功能。 Google Play 允许您根据屏幕尺寸、硬件功能和 Android 版本等因素过滤支持的设备。准确的设备定位可以避免用户在不兼容的设备上发表负面评论。 通过关键字和本地化优化可见性 要提高您的应用在 Google Play 商店搜索中的曝光度，请在应用列表中包含相关且高流量的关键字。将应用程序的商品详情（包括标题和说明）本地化为不同的语言可以极大地提高其在目标区域的吸引力。 为您的应用确定正确的定价模型和分发设置后，您距离与世界分享您的创作又近了一步。对这些细节的适当关注可确保您的应用以明确的价值主张吸引目标受众，从而最大限度地发挥其在 Google Play 商店上取得成功的潜力。

质量保证和 Google Play 政策合规性 确保您的应用程序符合 Google Play 商店的质量标准不仅仅涉及无错误代码，还涉及遵守 Google 政策。作为一名软件专业人士，我了解这两个方面的重要性以及它们如何显着影响您的应用程序在平台上的接受度和寿命。 执行彻底的质量保证 质量保证 (QA)是应用程序开发过程中不可或缺的一部分。它涉及从不同角度对您的应用程序进行细致的评估，以确保您的用户获得无缝、无错误的体验。这通常包括： 功能测试： 验证每个功能是否按预期工作。

验证每个功能是否按预期工作。 性能测试： 确保应用程序在各种条件下快速高效地运行。

确保应用程序在各种条件下快速高效地运行。 可用性测试： 确认应用程序提供简单、直观的用户体验。

确认应用程序提供简单、直观的用户体验。 安全测试： 检查可能损害用户数据或应用程序完整性的漏洞。

检查可能损害用户数据或应用程序完整性的漏洞。 设备和平台测试：确保您的应用程序可以在多种设备和 Android 版本上运行。 这一严格的测试阶段不仅提高了用户满意度，还有助于避免在 Google Play 商店团队审核期间因性能或功能不佳而被拒绝。 了解 Google Play 的合规性要求 Google 制定了明确的政策框架，其中包括： 内容政策： 这些政策可确保您的应用的内容适当且合法。

这些政策可确保您的应用的内容适当且合法。 隐私政策： 制定尊重用户数据并符合数据保护法的透明隐私政策至关重要。

制定尊重用户数据并符合数据保护法的透明隐私政策至关重要。 广告政策： 如果您的应用展示广告，则必须遵守 Google 的广告指南。

如果您的应用展示广告，则必须遵守 Google 的广告指南。 知识产权 (IP) 政策：您的应用必须尊重他人的知识产权，仅使用您有权或免费提供的内容。 为了遵守这些政策，对每项指南进行彻底审查是有利的。如果您使用的是no-code平台（例如AppMaster ，则必须确保生成的应用程序遵守这些策略。该平台可以通过生成合规的代码和 API 来为您提供支持，但内容和其他合规因素的责任取决于作为开发人员的您。 解决拒绝和违反政策的问题 如果您的应用程序被拒绝，请不要惊慌。 Google Play 提供了有关拒绝原因的详细信息，以便您进行必要的更正。违反 Google Play 政策的行为通常可以通过以下方式解决： 调整应用程序内容以满足必要的年龄分级。

更新隐私政策并确保透明的用户数据处理。

修改广告实施方式以解决与不当广告相关的任何问题。

通过删除或替换内容来解决任何知识产权侵权问题。 进行这些调整后，您可以重新提交应用程序进行另一轮审核。 总之，对质量保证和政策遵守的双重重视怎么强调都不为过。通过确保您的应用在这些领域功能强大，您可以增加其在 Google Play 商店中获得推荐的机会，同时还能与受众建立信任。请记住，应用程序的每次更新还需要重申此 QA 和合规流程，以维持 Google Play 预期的标准。

在 Google Play 上发布您的应用

让您的移动应用程序梦想成为现实的时刻已经到来。在努力通过预提交清单、准备资产以及进行技术和管理准备工作奠定基础之后，最后的飞跃是将您的应用程序带到最前沿 - 在 Google Play 商店上发布。这是确保您顺利冲过终点线的分步指南。

应用程序内容和详细信息的最终审查

在点击“发布”按钮之前，请仔细检查您输入的所有详细信息。确认您的应用程序的名称、描述和资产反映了核心功能和品牌形象。确保您已正确对应用进行分类并设置内容分级以匹配目标受众。错误或不准确可能会导致拒绝或糟糕的用户体验。

将 APK 或 App Bundle 上传到 Google Play

在 Google Play Console 中，导航至“发布管理”选项卡。在这里，您将上传 APK（Android Package Kit）或 AAB（Android App Bundle）文件。这些文件构成了应用程序的编译代码和资源。 Google 建议使用 App Bundle 格式，这样可以为用户提供更小、更优化的下载。

设置 Alpha/Beta 测试（可选）

如果您尚未进行广泛的测试，或者如果您在全面推出之前需要反馈，请考虑设置 alpha 或 beta 测试。这允许选定的一组用户尝试您的应用程序，并就任何潜在问题向您提供宝贵的反馈，这些反馈可以在您的应用程序向所有人发布之前得到解决。

选择推出百分比

决定您的推出策略。您可以选择立即向所有用户发布应用程序，也可以选择分阶段部署百分比，最初向有限比例的用户发布应用程序。这可以帮助在完整发布之前发现较小群体的任何最后一刻的问题。

回顾国家和地区

配置您的应用程序可用的国家和地区。您可以针对全球受众或专注于特定区域，具体取决于应用的语言支持、内容和营销策略。

确认获利和应用内购买

如果您的应用包含应用内购买、订阅或付费应用，请确保所有定价信息准确且支付方式经过测试。确认您的商家帐户已正确设置以处理交易。

最终提交

完成上述步骤后，就到了提交的时间了。单击“审核和推出”部分，并确认您已准备好继续。然后，单击“开始部署到生产”。提交后，您的应用的状态将更改为“待发布”，并且将接受 Google Play 团队的审核。

请记住，在审核过程中，Google Play 团队将检查是否符合其指南以及任何其他潜在问题。如果一切正常，您的应用程序将被发布，并且其状态将更改为“活动”。恭喜，您的应用现已在 Google Play 商店上架！

监控您的应用程序的性能

应用上线后，必须通过 Google Play Console 监控其性能。密切关注安装指标、用户评分和评论，以了解受众的接受程度。这些数据作为直接反馈，对于未来的更新和改进至关重要。

在应用程序开发和提交的过程中， AppMaster等工具可以通过生成真实的Android代码来显着降低复杂性，确保无缝满足技术要求。此外，通过AppMaster开发的应用程序可以轻松更新，最大限度地缩短未来提交的周转时间 - 在考虑应用程序生命周期中的持续改进和敏捷方法时，这是一个值得注意的优势。

应用程序市场的成功不仅取决于应用程序的质量，还取决于您对用户的响应能力和对他们需求的适应能力。保持改进和更新的动力，并明智地利用您的资源，让您的应用保持在 Google Play 商店的前列。

提交后：管理和更新您的应用程序

一旦您的应用成功提交并在 Google Play 商店上架，您作为开发者的旅程就会继续。定期管理和更新对于应用程序的成功和寿命至关重要。以下是有效处理提交后阶段的方法：

维护您的应用程序的存在

您的应用程序在商店中的存在不仅仅与可用性有关，还与相关性和用户体验有关。请务必监控应用的性能指标，例如下载量、用户保留率以及 Google Play Console 分析提供的参与度统计数据。密切关注用户反馈、评论和评级，因为这些是应用程序受欢迎程度和需要改进的领域的重要指标。

准备更新

定期更新不仅可以修复错误并改进功能，还可以向用户表明该应用程序正在积极维护。准备更新时，请考虑用户请求的新功能、与用户反馈一致的增强功能或反映新趋势和技术进步的更改。

推出应用程序更新

要推出更新，您需要将新的 APK 或 App Bundle 上传到 Google Play 管理中心。增加 versionCode 和 versionName 以表示这是应用程序的新版本。您可以选择向所有用户发布更新，或使用分阶段发布的方式逐步向一定比例的用户群发布更新。这种方法有利于在影响所有用户之前发现不可预见的问题。

回复用户评论

通过应用的 Google Play 商店页面的评论部分与用户互动。回复反馈，感谢用户的评论，并让他们知道您正在采取的行动。这种互动可以提高您的应用程序的评级并鼓励积极的社区参与。

监控合规性

即使在初步批准后，也必须确保持续遵守 Google Play 商店政策。随着法规的发展，您的应用程序可能需要进行更改才能保持合规性，因此请随时了解最新的政策更新。

跟踪指标和分析

Google Play 管理中心提供详细的分析，可以帮助您了解用户的行为和应用的性能。利用这些见解就应用程序更新、营销策略和功能开发做出基于数据的决策。

营销及推广

更新您的应用程序也可能是一个很好的促销机会。通过社交媒体、电子邮件通讯或应用内消息与您的用户沟通。突出新功能或改进可以重新激发兴趣并挽回流失的用户。

回收用户输入

用户反馈不仅仅是错误报告——它是创意的金矿。将用户建议整合到您的开发路线图中，以创建受众真正想要的功能，从而培养社区参与感。

使用AppMaster进行更新

如果您的应用程序是使用AppMaster开发的，那么更新它会更高效。 no-code平台的环境允许您修改工作流程、更新数据库或直观地更改 UI 元素，并且平台将为您重新生成更新的源代码。该系统降低了更新过程中引入新错误的风险，并简化了新版本的部署。

请记住，维护和更新应用程序是一个持续的过程，需要对用户需求和技术变化做出奉献和响应。倾听用户群的意见，监控应用性能，并不断努力通过每次更新提供更好的体验，以确保在 Google Play 商店中取得长期成功。