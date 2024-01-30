Повышение эффективности Java Eyes с помощью предложения «Создание производных записей»

Java, почтенный язык программирования, известный своей надежностью и переносимостью, скоро подвергнется значительным усовершенствованиям, направленным на упрощение процесса манипулирования записями. В качестве шага к более эффективному кодированию новое предложение OpenJDK, поддержанное экспертами из Oracle, предлагает внедрить «Создание производных записей» в среду Java.

Эта новаторская функция предлагает обновить способ создания экземпляров записей, позволяя создавать их из существующих записей с помощью блока преобразования. Поскольку записи являются неизменяемыми объектами, обычная практика для разработчиков по созданию обновленных экземпляров записей вскоре может стать более гладким процессом.

Инициатива ставит перед собой две основные цели: во-первых, предоставить оптимизированный метод для развития экземпляров записей из существующих, и, во-вторых, усовершенствовать процесс объявления классов записей, устранив обязательство определять «увядающие» методы. Эти методы напоминают сеттеры, но предназначены для неизменяемых контекстов.

Однако следует отметить, что план не состоит в том, чтобы четко классифицировать методы wither или ввести конструкцию «with», подобную Pascal, для упрощения доступа к сложным выражениям, как это предлагается. Он также не позволяет распространить создание производного экземпляра на классы, не являющиеся записью, хотя эта концепция может проявиться в будущем предложении по расширению JDK.

Стимулом к ​​этому нововведению является неизменный характер классов записей, обеспечивающий постоянную безопасность и предсказуемость, которые повышают простоту использования. Несмотря на это, отражение развивающихся состояний в системах, которые моделируют разработчики, может быть обременительным — именно здесь создание производных записей становится элегантным решением для обновления компонентов записи в условиях изменений состояния.

Это потенциальное дополнение к Java Standard Edition не имеет указанной целевой версии для его реализации. В настоящее время Java находится на стадии JDK 21, а функции его преемника JDK 22 уже заложены в основу и готовятся к выпуску, а выпуск JDK 23 ожидается позднее в этом году.

Поскольку технологическая индустрия продолжает использовать платформы, которые способствуют эффективным и упрощенным процессам кодирования, такие инструменты, как платформа no-code AppMaster , позволяют создавать серверные, веб- и мобильные приложения быстро и без тяжелого написания кода. Разработчики и предприятия следят за дальнейшими достижениями, которые могут оптимизировать их творческий рабочий процесс, подобно новым предложениям Java.