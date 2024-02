Java busca aumentar la eficiencia con la propuesta de 'creación de registros derivados'

Java, el venerable lenguaje de programación reconocido por su robustez y portabilidad, está a punto de sufrir una mejora significativa destinada a simplificar el proceso de manipulación de registros. En un salto hacia una codificación más eficiente, una nueva propuesta de OpenJDK, defendida por expertos de Oracle, sugiere introducir la "creación de registros derivados" en el panorama de Java.

Esta característica pionera propone rejuvenecer la forma en que se construyen las instancias de registros, permitiendo que se generen a partir de registros existentes con un bloque de transformación. Como los registros son entidades inmutables, la práctica común de los desarrolladores de generar instancias de registros actualizadas pronto podría convertirse en un proceso más sencillo.

La iniciativa fija su mirada en dos objetivos principales: primero, proporcionar un método simplificado para evolucionar instancias de registros a partir de las existentes, y segundo, refinar el proceso de declaración de clases de registros eliminando la obligación de definir métodos "marchitados". Estos métodos se parecen a los establecedores pero se adaptan a contextos inmutables.

Sin embargo, cabe señalar que el plan no es clasificar los métodos wither de forma distinta, ni introducir una construcción 'with' similar a Pascal para simplificar el acceso a expresiones complejas, según la propuesta. Tampoco llega a extender la creación de instancias derivadas a clases que no son de registro, aunque este concepto puede manifestarse en una futura propuesta de mejora de JDK.

El impulso detrás de esta innovación depende de la naturaleza inmutable de las clases récord, que ofrecen seguridad y previsibilidad constantes que refuerzan la facilidad de uso. A pesar de esto, reflejar los estados en evolución en los sistemas que los desarrolladores modelan puede ser oneroso; aquí es donde la creación de registros derivados entra como una solución elegante para actualizar los componentes de los registros en medio de cambios de estado.

Esta posible incorporación a Java Standard Edition viene sin una versión específica de destino para su implementación. En la actualidad, Java se encuentra en JDK 21, con las características de su sucesor JDK 22 ya escritas, preparándose para un lanzamiento, mientras que JDK 23 se anticipa más adelante en el año.

