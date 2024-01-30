Java 通过“派生记录创建”提案提高效率

Java 是一种古老的编程语言，以其健壮性和可移植性而闻名，它准备进行重大增强，旨在简化记录操作的过程。为了向更高效的编码迈进， OpenJDK提出了一项由Oracle专家倡导的新提案，建议将“派生记录创建”引入 Java 领域。

这一开创性的功能建议振兴记录实例的构建方式，允许它们通过转换块从现有记录中生成。由于记录是不可变的实体，开发人员生成更新记录实例的常见做法很快就会变得更加顺利。

该计划着眼于两个主要目标：首先，提供一种简化的方法来从现有记录实例演变而来，其次，通过消除定义“wither”方法的义务来完善声明记录类的过程。这些方法类似于设置器，但迎合不可变的上下文。

然而，应该注意的是，该计划并不是按照提案对 wither 方法进行明确分类，也不是引入类似Pascal的“with”构造来简化复杂表达式的访问。它还没有将派生实例创建扩展到非记录类，尽管这个概念可能会在未来的 JDK 增强提案中体现。

这项创新背后的动力取决于记录类别的不变性，提供一致的安全性和可预测性，从而增强易用性。尽管如此，反映开发人员建模的系统中不断变化的状态可能会很繁重——这就是派生记录创建作为一种优雅的解决方案的作用，用于在状态变化期间更新记录组件。

Java 标准版的这一潜在补充没有为其实现指定版本目标。目前，Java 处于 JDK 21 阶段，其后续版本 JDK 22 的功能已经确定，正在准备发布，而 JDK 23 预计将在今年晚些时候发布。

随着科技行业继续采用促进高效和简化编码流程的平台， AppMaster的no-code平台等工具因能够快速创建后端、Web 和移动应用程序而无需大量代码编写而大放异彩。开发人员和企业将继续关注进一步的进步，这些进步可能会简化他们的创意工作流程，就像Java的新颖主张一样。