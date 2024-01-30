Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Java 通过“派生记录创建”提案提高效率

Jan 30, 2024
Java 通过“派生记录创建”提案提高效率

Java 是一种古老的编程语言，以其健壮性和可移植性而闻名，它准备进行重大增强，旨在简化记录操作的过程。为了向更高效的编码迈进， OpenJDK提出了一项由Oracle专家倡导的新提案，建议将“派生记录创建”引入 Java 领域。

这一开创性的功能建议振兴记录实例的构建方式，允许它们通过转换块从现有记录中生成。由于记录是不可变的实体，开发人员生成更新记录实例的常见做法很快就会变得更加顺利。

该计划着眼于两个主要目标：首先，提供一种简化的方法来从现有记录实例演变而来，其次，通过消除定义“wither”方法的义务来完善声明记录类的过程。这些方法类似于设置器，但迎合不可变的上下文。

然而，应该注意的是，该计划并不是按照提案对 wither 方法进行明确分类，也不是引入类似Pascal的“with”构造来简化复杂表达式的访问。它还没有将派生实例创建扩展到非记录类，尽管这个概念可能会在未来的 JDK 增强提案中体现。

这项创新背后的动力取决于记录类别的不变性，提供一致的安全性和可预测性，从而增强易用性。尽管如此，反映开发人员建模的系统中不断变化的状态可能会很繁重——这就是派生记录创建作为一种优雅的解决方案的作用，用于在状态变化期间更新记录组件。

Java 标准版的这一潜在补充没有为其实现指定版本目标。目前，Java 处于 JDK 21 阶段，其后续版本 JDK 22 的功能已经确定，正在准备发布，而 JDK 23 预计将在今年晚些时候发布。

随着科技行业继续采用促进高效和简化编码流程的平台， AppMasterno-code平台等工具因能够快速创建后端、Web 和移动应用程序而无需大量代码编写而大放异彩。开发人员和企业将继续关注进一步的进步，这些进步可能会简化他们的创意工作流程，就像Java的新颖主张一样。

相关帖子

Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
date Feb 09, 2024
Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
Google 通过 Google One AI Premium Plan 中的 Gemini Advanced 开启了数字协助的新时代。解锁复杂编码和创造力等高级功能，每月只需 19.99 美元。
AI Android IOS
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
date Feb 09, 2024
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
Applitools 在其智能测试平台中引入了“自主”，合并基于代码和无代码的测试，以提高数字产品交付速度和质量。
Automation AI Software
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
date Feb 08, 2024
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
Microsoft 通过新的 AI 模型和设计功能增强了 Copilot，扩展了创造力并简化了交互。
AI IOS
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实