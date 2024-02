Java envisage une amélioration de l'efficacité avec la proposition de « création d'enregistrements dérivés »

Java, le vénérable langage de programmation réputé pour sa robustesse et sa portabilité, est sur le point de subir une amélioration significative visant à simplifier le processus de manipulation des enregistrements. Dans un pas vers un codage plus efficace, une nouvelle proposition d' OpenJDK, défendue par des experts d' Oracle, suggère d'introduire la « création d'enregistrements dérivés » dans le paysage Java.

Cette fonctionnalité pionnière propose de rajeunir la façon dont les instances d'enregistrement sont construites, en leur permettant d'être générées à partir d'enregistrements existants avec un bloc de transformation. Les enregistrements étant des entités immuables, la pratique courante des développeurs consistant à générer des instances d'enregistrement mises à jour pourrait bientôt devenir un processus plus fluide.

L'initiative vise deux objectifs principaux : premièrement, fournir une méthode rationalisée pour faire évoluer les instances d'enregistrement à partir d'instances existantes, et deuxièmement, affiner le processus de déclaration des classes d'enregistrement en supprimant l'obligation de définir des méthodes de « dépérissement ». Ces méthodes ressemblent aux setters mais s'adaptent à des contextes immuables.

Cependant, il convient de noter que le plan n'est pas de classer distinctement les méthodes wither, ni d'introduire une construction « with » de type Pascal pour simplifier l'accès aux expressions complexes, conformément à la proposition. Il ne va pas non plus jusqu'à étendre la création d'instances dérivées à des classes sans enregistrement, bien que ce concept puisse se manifester dans une future proposition d'amélioration du JDK.

L’impulsion derrière cette innovation repose sur la nature immuable des classes de records, offrant une sécurité et une prévisibilité constantes qui renforcent la facilité d’utilisation. Malgré cela, refléter l'évolution des états dans les systèmes modélisés par les développeurs peut s'avérer onéreux : c'est là que la création d'enregistrements dérivés entre en jeu comme une solution élégante pour mettre à jour les composants d'enregistrement lors de changements d'état.

Cet ajout potentiel à Java Standard Edition est livré sans version cible spécifiée pour son implémentation. À l'heure actuelle, Java en est au JDK 21, avec les fonctionnalités de son successeur, le JDK 22, déjà gravées dans le marbre, en préparation pour une sortie tandis que le JDK 23 est attendu plus tard dans l'année.

