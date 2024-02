Incremento dell'efficienza di Java Eyes con la proposta di "creazione di record derivati"

Java, il venerabile linguaggio di programmazione rinomato per la sua robustezza e portabilità, è pronto a subire un miglioramento significativo volto a semplificare il processo di manipolazione dei record. In un salto verso una codifica più efficiente, una nuova proposta di OpenJDK, sostenuta dagli esperti di Oracle, suggerisce di introdurre la "creazione di record derivati" nel panorama Java.

Questa funzionalità pionieristica propone di ringiovanire il modo in cui vengono costruite le istanze dei record, consentendo loro di essere generate da record esistenti con un blocco di trasformazione. Poiché i record sono entità immutabili, la pratica comune per gli sviluppatori di generare istanze di record aggiornate potrebbe presto diventare un processo più fluido.

L'iniziativa mira a due obiettivi principali: in primo luogo, fornire un metodo semplificato per evolvere istanze di record da quelle esistenti e, in secondo luogo, perfezionare il processo di dichiarazione delle classi di record eliminando l'obbligo di definire metodi "appassiti". Questi metodi assomigliano ai setter ma si rivolgono a contesti immutabili.

Tuttavia, va notato che il piano non è quello di classificare distintamente i metodi wither, né di introdurre un costrutto 'with' simile a Pascal per semplificare l'accesso alle espressioni complesse, come da proposta. Inoltre, non estende la creazione di istanze derivate a classi non record, sebbene questo concetto possa manifestarsi in una futura proposta di miglioramento JDK.

L’impulso dietro questa innovazione dipende dalla natura immutabile delle classi record, che offrono sicurezza e prevedibilità costanti che rafforzano la facilità d’uso. Nonostante ciò, riflettere gli stati in evoluzione nei sistemi modellati dagli sviluppatori può essere oneroso: è qui che la creazione di record derivati ​​entra come soluzione elegante per l'aggiornamento dei componenti dei record in caso di cambiamenti di stato.

Questa potenziale aggiunta a Java Standard Edition non prevede un target di versione specificato per la sua implementazione. Al momento, Java è al JDK 21, con le funzionalità del suo successore JDK 22 già scolpite nella pietra, in preparazione per il rilascio mentre JDK 23 è previsto più avanti nel corso dell'anno.

