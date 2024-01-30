تستعد Java، لغة البرمجة الجليلة المشهورة بقوتها وقابليتها للنقل، للخضوع لتحسين كبير يهدف إلى تبسيط عملية معالجة السجلات. في قفزة نحو ترميز أكثر كفاءة، يقترح اقتراح جديد من OpenJDK ، مدعوم من خبراء من Oracle ، تقديم "إنشاء السجلات المشتقة" إلى مشهد Java.

تقترح هذه الميزة الرائدة تجديد الطريقة التي يتم بها إنشاء مثيلات السجل، مما يسمح بإنتاجها من السجلات الموجودة باستخدام كتلة تحويل. نظرًا لأن السجلات هي كيانات غير قابلة للتغيير، فإن الممارسة الشائعة للمطورين لإنشاء مثيلات السجلات المحدثة قد تصبح عملية أكثر سلاسة قريبًا.

تضع المبادرة نصب عينيها هدفين رئيسيين: أولاً، توفير طريقة مبسطة لتطوير مثيلات السجل من مثيلات موجودة، وثانيًا، تحسين عملية الإعلان عن فئات السجلات عن طريق إزالة الالتزام بتحديد أساليب "الذبول". تشبه هذه الأساليب أدوات الضبط ولكنها تلبي السياقات غير القابلة للتغيير.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الخطة لا تهدف إلى تصنيف طرق ويذر بشكل واضح، ولا تقديم بنية تشبه لغة Pascal "with" لتبسيط الوصول إلى التعبيرات المعقدة، وفقًا للمقترح. كما أنه لا يصل إلى حد توسيع إنشاء المثيل المشتق إلى الفئات غير المسجلة، على الرغم من أن هذا المفهوم قد يظهر في اقتراح تحسين JDK المستقبلي.

ويتوقف الدافع وراء هذا الابتكار على الطبيعة الثابتة لفئات التسجيلات، مما يوفر أمانًا ثابتًا وإمكانية التنبؤ مما يعزز سهولة الاستخدام. على الرغم من ذلك، فإن عكس الحالات المتطورة في الأنظمة التي يصممها المطورون يمكن أن يكون مرهقًا - وهنا يأتي دور إنشاء السجلات المشتقة كحل أنيق لتحديث مكونات السجل وسط تغييرات الحالة.

تأتي هذه الإضافة المحتملة إلى Java Standard Edition بدون هدف إصدار محدد لتنفيذها. في الوقت الحاضر، Java في JDK 21، مع ميزات JDK 22 التي خلفتها تم وضعها بالفعل في الحجر، وتستعد للإصدار بينما من المتوقع أن يتم إصدار JDK 23 في وقت لاحق من العام.

مع استمرار صناعة التكنولوجيا في احتضان المنصات التي تعزز عمليات الترميز الفعالة والمبسطة، تتألق أدوات مثل منصة AppMaster no-code من خلال تمكين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسرعة وبدون كتابة تعليمات برمجية ثقيلة. يظل المطورون والشركات على اطلاع لمزيد من التقدم الذي قد يؤدي إلى تبسيط سير العمل الإبداعي لديهم، تمامًا مثل المقترحات الجديدة من Java.