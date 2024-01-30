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'Türetilmiş Kayıt Oluşturma' Teklifi ile Java Eyes Verimliliğini Artırın

Oca 30, 2024
'Türetilmiş Kayıt Oluşturma' Teklifi ile Java Eyes Verimliliğini Artırın

Sağlamlığı ve taşınabilirliğiyle tanınan saygın programlama dili Java, kayıt işleme sürecini basitleştirmeyi amaçlayan önemli bir iyileştirmeden geçmeye hazırlanıyor. Daha verimli kodlamaya doğru atılan bir adım olarak, Oracle uzmanları tarafından desteklenen OpenJDK yeni teklifi, Java ortamına 'Türetilmiş Kayıt Oluşturma'nın getirilmesini öneriyor.

Bu öncü özellik, kayıt örneklerinin oluşturulma biçimini yenilemeyi ve bunların bir dönüşüm bloğuyla mevcut kayıtlardan oluşturulmasına olanak sağlamayı önerir. Kayıtlar değişmez varlıklar olduğundan, geliştiricilerin güncellenmiş kayıt örnekleri oluşturma konusundaki ortak uygulaması, yakında daha sorunsuz bir süreç haline gelebilir.

Girişim iki ana hedefe odaklanıyor: birincisi, mevcut olanlardan kayıt örneklerini geliştirmek için kolaylaştırılmış bir yöntem sağlamak ve ikincisi, 'soldurma' yöntemlerini tanımlama zorunluluğunu ortadan kaldırarak kayıt sınıflarını bildirme sürecini iyileştirmek. Bu yöntemler ayarlayıcılara benzer ancak değişmez bağlamlara hitap eder.

Ancak, teklife göre planın, soldurma yöntemlerini ayrı bir şekilde sınıflandırmak veya karmaşık ifadelere erişimi basitleştirmek için Pascal benzeri bir 'with' yapısı sunmak olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca, türetilmiş örnek oluşturma işleminin kayıt dışı sınıflara genişletilmesi de yetersiz kalıyor; ancak bu kavram gelecekteki bir JDK Geliştirme Teklifinde ortaya çıkabilir.

Bu yeniliğin arkasındaki itici güç, kullanım kolaylığını artıran tutarlı güvenlik ve öngörülebilirlik sunan kayıt sınıflarının değişmez doğasına dayanmaktadır. Buna rağmen, geliştiricilerin modelinin sistemlerde gelişen durumları yansıtması külfetli olabilir; türetilmiş kayıt oluşturmanın, durum değişiklikleri sırasında kayıt bileşenlerini güncellemek için zarif bir çözüm olarak devreye girdiği yer burasıdır.

Java Standard Edition'a yapılacak bu potansiyel ekleme, uygulanması için belirli bir sürüm hedefi olmadan gelir. Şu anda Java, JDK 21'de, halefi JDK 22'nin özellikleri zaten belirlenmiş ve bir sürüm için hazırlanırken, JDK 23'ün yılın ilerleyen aylarında çıkması bekleniyor.

Teknoloji sektörü, verimli ve basitleştirilmiş kodlama süreçlerini destekleyen platformları benimsemeye devam ettikçe, AppMaster'ın no-code platformu gibi araçlar, arka uç, web ve mobil uygulamaların hızla ve ağır kod yazmaya gerek kalmadan oluşturulmasını sağlayarak parlıyor. Geliştiriciler ve işletmeler, Java yeni tekliflerine benzer şekilde, yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırabilecek daha fazla ilerleme için bizi izlemeye devam ediyor.

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