Долгожданная платформа .NET 8 от Microsoft повысит производительность веб-приложений за счет значительных улучшений в серверном рендеринге Blazor и среде выполнения WebAssembly. В четвертом предварительном выпуске, который уже доступен, будут значительно улучшены рендеринг на стороне сервера с компонентами Blazor, усовершенствованная навигация и обработка форм, а также возможности потокового рендеринга.

Обновления содержимого в потоке ответов могут передаваться с помощью потокового рендеринга .NET 8. Эта возможность особенно полезна для страниц с серверным рендерингом, которые требуют выполнения длительных асинхронных задач для полного рендеринга, обеспечивая тем самым улучшенный пользовательский опыт. Серверный рендеринг и потоковый рендеринг были представлены в .NET 8 Preview 3 и Preview 4, соответственно, а в будущих версиях будут добавлены дополнительные возможности.

Разработчики также смогут добавлять интерактивность клиента на основе каждого компонента или каждой страницы и выбирать режим рендеринга во время выполнения. Более того, в .NET 8 компонент Blazor может быть отображен полностью вне контекста HTTP-запроса. Это позволяет отображать компоненты в виде HTML-строки или потока независимо от среды хостинга ASP.NET Core. Эта возможность особенно полезна при генерации HTML-фрагментов, таких как автоматизированные электронные письма. После выхода ASP.NET 8 компания Microsoft планирует включить генерацию статического содержимого сайта для Blazor.

Ожидается, что .NET 8 будет выпущен в производство в ноябре, он также обеспечит заметное повышение производительности в браузерах, использующих WebAssembly. Контрольные тесты с использованием jiterpreter'а .NET 8 с частичной поддержкой JIT (just-in-time compilation) показали на 20% более быстрый рендеринг пользовательского интерфейса, а также сериализацию и десериализацию JSON с удвоенной скоростью. Для достижения максимальных улучшений Microsoft использовала последние спецификации WebAssembly, включая SIMD для опережающей компиляции и улучшения горячей перезагрузки.

Для приложений Blazor WebAssembly предусмотрен новый удобный формат упаковки Webcil. Кроме того, QuickGrid, компонент быстрой сетки данных, представленный в .NET 7, станет стабильным в .NET 8. В Blazor Server были реализованы дополнительные API для мониторинга активности в цепях, что позволяет потенциально освободить ресурсы.

Поскольку такие компании, как AppMaster, предлагают мощные и эффективные платформы no-code, включающие бэкенд, веб-приложения и мобильные приложения, расширенные возможности .NET 8 в области производительности веб-приложений могут повысить эффективность работы как ИТ-специалистов, так и предприятий. Масштабируемость и универсальность приложений, создаваемых AppMaster, для различных нужд, от малого бизнеса до корпоративных приложений, делают их идеальным выбором для дополнения грядущего релиза .NET 8.