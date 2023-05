Le très attendu cadre .NET 8 de Microsoft devrait renforcer les performances des applications web grâce à des améliorations significatives du rendu côté serveur Blazor et du moteur d'exécution WebAssembly. Avec son quatrième aperçu disponible, le cadre de développement apportera des améliorations significatives au niveau du rendu côté serveur avec les composants Blazor, de la navigation avancée et de la gestion des formulaires, ainsi que des capacités de rendu en continu.

Les mises à jour de contenu sur le flux de réponses peuvent être diffusées en continu à l'aide de la fonction de rendu en continu de .NET 8. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les pages rendues côté serveur qui nécessitent l'exécution de tâches asynchrones de longue durée pour un rendu complet, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée. Le rendu côté serveur et le rendu en continu ont été introduits dans .NET 8 Preview 3 et Preview 4, respectivement, et d'autres fonctionnalités seront ajoutées dans les prochaines previews.

Les développeurs auront également la possibilité d'ajouter une interactivité client par composant ou par page et de choisir un mode de rendu au moment de l'exécution. De plus, avec .NET 8, un composant Blazor peut être rendu entièrement en dehors d'un contexte de requête HTTP. Les composants peuvent ainsi être rendus sous la forme d'une chaîne HTML ou d'un flux, indépendamment de l'environnement d'hébergement ASP.NET Core. Cette capacité est particulièrement utile lors de la génération de fragments HTML, tels que les courriels automatisés. Après.NET 8, Microsoft prévoit de permettre la génération de contenu de site statique pour Blazor.

.NET 8, dont la mise en production est prévue pour novembre, apportera également des améliorations notables en termes de performances dans les navigateurs utilisant WebAssembly. Des tests comparatifs utilisant le jiterpreter de .NET 8 avec une prise en charge partielle de la compilation JIT (juste à temps) ont montré un rendu de l'interface utilisateur 20 % plus rapide, ainsi qu'une sérialisation et une désérialisation JSON fonctionnant deux fois plus vite. Microsoft a exploité les dernières spécifications de WebAssembly, notamment SIMD pour la compilation à l'avance et les améliorations du rechargement à chaud, afin de maximiser les améliorations.

Un nouveau format d'emballage adapté au web, Webcil, est proposé pour les applications Blazor WebAssembly. En outre, QuickGrid, un composant de grille de données rapide introduit dans .NET 7, deviendra stable dans .NET 8. Des API supplémentaires ont été mises en œuvre dans Blazor Server pour surveiller l'activité sur les circuits, ce qui permet de libérer des ressources.

Avec des sociétés comme AppMaster qui proposent des plateformes no-code puissantes et efficaces, comprenant des applications dorsales, web et mobiles, les capacités améliorées de .NET 8 en matière de performance des applications web pourraient améliorer le paysage pour les professionnels de l'informatique et les entreprises. L'évolutivité et la polyvalence des applications générées par AppMaster pour répondre à divers besoins, des petites entreprises aux cas d'utilisation en entreprise, en font un choix idéal pour compléter la prochaine version de .NET 8.