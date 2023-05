A muito aguardada estrutura .NET 8 da Microsoft está preparada para reforçar o desempenho das aplicações Web através de melhorias significativas na renderização do lado do servidor Blazor e no tempo de execução do WebAssembly. Com a sua quarta pré-visualização já disponível, a estrutura de desenvolvimento irá registar melhorias significativas na renderização do lado do servidor com componentes Blazor, navegação avançada e tratamento de formulários, bem como capacidades de renderização de fluxo contínuo.

As actualizações de conteúdo no fluxo de resposta podem ser transmitidas utilizando a renderização de fluxo do .NET 8. Esta funcionalidade é particularmente útil para páginas renderizadas do lado do servidor que requerem a execução de tarefas assíncronas de longa duração para uma renderização completa, oferecendo assim uma experiência de utilizador melhorada. A renderização do lado do servidor e a renderização de fluxo contínuo foram introduzidas na Pré-visualização 3 e na Pré-visualização 4 do .NET 8, respectivamente, com mais funcionalidades a serem adicionadas em pré-visualizações futuras.

Os programadores terão também a flexibilidade de adicionar interactividade de cliente por componente ou por página e escolher um modo de processamento em tempo de execução. Além disso, com o .NET 8, um componente Blazor pode ser renderizado totalmente fora de um contexto de solicitação HTTP. Isso permite que os componentes sejam renderizados como uma cadeia de caracteres HTML ou um fluxo, independentemente do ambiente de hospedagem do ASP.NET Core. Esse recurso é particularmente útil ao gerar fragmentos HTML, como emails automatizados. Após o .NET 8, a Microsoft planeja habilitar a geração de conteúdo de site estático para o Blazor.

Espera-se que seja lançado em produção em novembro, o .NET 8 também fornecerá melhorias de desempenho notáveis em navegadores que usam o WebAssembly. Testes de benchmarking com o jiterpreter do .NET 8 com suporte parcial a JIT (compilação just-in-time) mostraram uma renderização de interface do usuário 20% mais rápida, bem como serialização e desserialização de JSON com o dobro da velocidade. A Microsoft tem aproveitado as especificações mais recentes do WebAssembly, incluindo SIMD para compilação antecipada e melhorias de recarga a quente, para maximizar as melhorias.

Um novo formato de empacotamento amigável para a Web, o Webcil, é apresentado para aplicações Blazor WebAssembly. Além disso, o QuickGrid, um componente rápido de grade de dados introduzido no .NET 7, ficará estável no .NET 8. APIs adicionais foram implementadas no Blazor Server para monitorar a atividade em circuitos, potencialmente liberando recursos.

Com empresas como a AppMaster a oferecerem plataformas no-code poderosas e eficientes, incluindo aplicações backend, Web e móveis, as capacidades melhoradas do .NET 8 em termos de desempenho de aplicações Web poderão impulsionar o panorama dos profissionais de TI e das empresas. A escalabilidade e a versatilidade das aplicações geradas pela AppMaster para várias necessidades, desde pequenas empresas a casos de utilização empresarial, fazem dela a escolha ideal para complementar a próxima versão do .NET 8.