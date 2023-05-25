微软备受期待的.NET 8框架将通过对Blazor服务器端渲染和WebAssembly运行时的重大改进来提高Web应用的性能。随着第四个预览版的推出，该开发框架将在使用Blazor组件的服务器端渲染、高级导航和表单处理以及流式渲染功能方面得到显著增强。

响应流上的内容更新可以使用.NET 8的流式渲染来进行。这一功能对于需要执行长期运行的异步任务来完成渲染的服务器端渲染页面特别有用，从而提供了一个增强的用户体验。服务器端渲染和流式渲染分别在.NET 8预览版3和预览版4中引入，更多的功能将在未来的预览中加入。

开发人员还可以灵活地在每个组件或每个页面的基础上添加客户端互动性，并在运行时选择渲染模式。此外，在.NET 8中，Blazor组件可以完全在HTTP请求环境之外进行渲染。这使得组件能够以HTML字符串或流的形式呈现，不受ASP.NET核心托管环境的影响。这种能力在生成HTML片段时特别有用，例如自动电子邮件。在.NET 8之后，微软计划为Blazor启用静态网站内容的生成。

预计将于11月发布的.NET 8也将在使用WebAssembly的浏览器中提供明显的性能改进。支持部分JIT（即时编译）的.NET 8的jiterpreter的基准测试显示，UI渲染速度提高了20%，JSON序列化和反序列化的运行速度也提高了一倍。微软一直在利用最新的WebAssembly规范，包括用于提前编译的SIMD和热重载的增强功能，以最大限度地改进。

Blazor WebAssembly应用程序采用了一种新的网络友好型打包格式--Webcil。此外，.NET 7中引入的快速数据网格组件QuickGrid将在.NET 8中变得稳定。在Blazor服务器中实现了额外的API，以监测电路上的活动，可能会释放资源。

随着像AppMaster这样的公司提供强大而高效的no-code 平台，包括后端、网络和移动应用，.NET 8在网络应用性能方面的增强功能可能会促进IT专业人士和企业的发展前景。AppMaster生成的应用程序的可扩展性和对各种需求的通用性，从小型企业到企业用例，使其成为补充即将发布的.NET 8的理想选择。