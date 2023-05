L'atteso framework .NET 8 di Microsoft è destinato a potenziare le prestazioni delle applicazioni web grazie a miglioramenti significativi del rendering lato server Blazor e del runtime WebAssembly. Con la quarta anteprima ora disponibile, il framework di sviluppo vedrà miglioramenti significativi nel rendering lato server con i componenti Blazor, nella navigazione avanzata e nella gestione dei moduli e nelle capacità di rendering in streaming.

Gli aggiornamenti dei contenuti nel flusso di risposta possono essere trasmessi in streaming utilizzando il rendering in streaming di .NET 8. Questa funzione è particolarmente utile per il rendering lato server. Questa funzione è particolarmente utile per le pagine renderizzate lato server che richiedono l'esecuzione di attività asincrone di lunga durata per il rendering completo, offrendo così un'esperienza utente migliorata. Il rendering lato server e il rendering in streaming sono stati introdotti rispettivamente nelle anteprime 3 e 4 di .NET 8, e altre funzionalità saranno aggiunte nelle anteprime future.

Gli sviluppatori avranno anche la flessibilità di aggiungere l'interattività del client su base per componente o per pagina e di scegliere una modalità di rendering in fase di esecuzione. Inoltre, con .NET 8, un componente Blazor può essere reso completamente al di fuori di un contesto di richiesta HTTP. In questo modo, i componenti possono essere resi come stringhe HTML o come flussi, indipendentemente dall'ambiente di hosting ASP.NET Core. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si generano frammenti HTML, come le e-mail automatiche. Dopo.NET 8, Microsoft prevede di abilitare la generazione di contenuti statici per Blazor.

Previsto per il rilascio in produzione a novembre, .NET 8 fornirà anche notevoli miglioramenti delle prestazioni nei browser che utilizzano WebAssembly. Test di benchmark condotti con il jiterpreter di .NET 8 con supporto parziale JIT (compilazione just-in-time) hanno mostrato un rendering dell'interfaccia utente più veloce del 20%, così come la serializzazione e la deserializzazione di JSON a velocità doppia. Per massimizzare i miglioramenti, Microsoft ha sfruttato le ultime specifiche di WebAssembly, tra cui SIMD per la compilazione in anticipo e miglioramenti per il caricamento a caldo.

Per le applicazioni Blazor WebAssembly è disponibile un nuovo formato di pacchettizzazione web-friendly, Webcil. Inoltre, QuickGrid, un componente di griglia di dati veloce introdotto in .NET 7, diventerà stabile in .NET 8. In Blazor Server sono state implementate ulteriori API per monitorare l'attività sui circuiti, liberando potenzialmente risorse.

Con aziende come AppMaster che offrono piattaforme no-code potenti ed efficienti, che comprendono applicazioni backend, web e mobili, le maggiori capacità di .NET 8 in termini di prestazioni delle applicazioni web potrebbero migliorare il panorama dei professionisti IT e delle aziende. La scalabilità e la versatilità delle applicazioni generate da AppMaster per le varie esigenze, dalle piccole imprese ai casi d'uso aziendali, ne fanno una scelta ideale per integrare l'imminente rilascio di .NET 8.