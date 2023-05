Das mit Spannung erwartete .NET 8-Framework von Microsoft soll die Leistung von Webanwendungen durch erhebliche Verbesserungen beim serverseitigen Rendering mit Blazor und der WebAssembly-Laufzeitumgebung steigern. Die vierte Preview des Entwicklungsframeworks bietet signifikante Verbesserungen beim serverseitigen Rendering mit Blazor-Komponenten, erweiterte Navigations- und Formularhandhabung sowie Streaming-Rendering-Funktionen.

Inhaltsaktualisierungen im Antwortstrom können mit dem Streaming-Rendering von .NET 8 gestreamt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich für serverseitig gerenderte Seiten, die die Ausführung lang laufender asynchroner Tasks für das vollständige Rendering erfordern, und bietet so eine verbesserte Benutzererfahrung. Serverseitiges Rendering und Streaming Rendering wurden in .NET 8 Preview 3 bzw. Preview 4 eingeführt, wobei weitere Funktionen in zukünftigen Previews hinzugefügt werden sollen.

Entwickler werden auch die Flexibilität haben, Client-Interaktivität pro Komponente oder pro Seite hinzuzufügen und einen Rendering-Modus zur Laufzeit zu wählen. Darüber hinaus kann mit .NET 8 eine Blazor-Komponente vollständig außerhalb eines HTTP-Anfragekontexts gerendert werden. Dadurch können Komponenten als HTML-String oder Stream gerendert werden, unabhängig von der ASP.NET Core-Hosting-Umgebung. Diese Fähigkeit ist besonders nützlich bei der Generierung von HTML-Fragmenten, z. B. bei automatisierten E-Mails. Nach.NET 8 plant Microsoft, die Generierung statischer Inhalte für Blazor zu ermöglichen.

Voraussichtlich im November wird .NET 8 für die Produktion freigegeben und wird auch bemerkenswerte Leistungsverbesserungen in Browsern bieten, die WebAssembly verwenden. Benchmarking-Tests mit dem Jiterpreter von .NET 8 mit teilweiser JIT-Unterstützung (Just-in-Time-Compilation) ergaben ein um 20 % schnelleres UI-Rendering sowie eine doppelt so schnelle JSON-Serialisierung und Deserialisierung. Microsoft hat die neuesten WebAssembly-Spezifikationen, einschließlich SIMD für die zeitlich vorausschauende Kompilierung und Hot-Reload-Verbesserungen, genutzt, um die Verbesserungen zu maximieren.

Ein neues webfreundliches Paketierungsformat, Webcil, ist für Blazor WebAssembly-Anwendungen verfügbar. Außerdem wird QuickGrid, eine schnelle Datengitterkomponente, die in .NET 7 eingeführt wurde, in .NET 8 stabil werden. Zusätzliche APIs wurden in Blazor Server implementiert, um die Aktivität auf den Schaltkreisen zu überwachen und so möglicherweise Ressourcen freizusetzen.

