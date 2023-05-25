تم تعيين إطار عمل .NET 8 الذي طال انتظاره من Microsoft لتعزيز أداء تطبيقات الويب من خلال تحسينات كبيرة في كل من العرض من جانب خادم Blazor ووقت تشغيل WebAssembly. مع توفر المعاينة الرابعة الآن ، سيشهد إطار عمل التطوير تحسينات كبيرة في العرض من جانب الخادم مع مكونات Blazor ، والتنقل المتقدم والتعامل مع النموذج ، وإمكانيات عرض التدفق.

يمكن دفق تحديثات المحتوى على دفق الاستجابة باستخدام عرض دفق .NET 8. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للصفحات المعروضة من جانب الخادم والتي تتطلب تنفيذ مهام غير متزامنة طويلة الأمد للعرض الكامل ، وبالتالي تقديم تجربة مستخدم محسنة. تم تقديم العرض من جانب الخادم والعرض المتدفق في .NET 8 Preview 3 و Preview 4 ، على التوالي ، مع إضافة المزيد من الميزات في المعاينات المستقبلية.

سيتمتع المطورون أيضًا بالمرونة لإضافة تفاعل العميل على أساس كل مكون أو لكل صفحة واختيار وضع العرض في وقت التشغيل. علاوة على ذلك ، مع .NET 8 ، يمكن تقديم مكون Blazor بالكامل خارج سياق طلب HTTP. يتيح ذلك تقديم المكونات كسلسلة HTML أو دفق ، بشكل مستقل عن بيئة استضافة ASP.NET Core. هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص عند إنشاء أجزاء HTML ، مثل رسائل البريد الإلكتروني الآلية. بعد .NET 8 ، تخطط Microsoft لتمكين إنشاء محتوى موقع ثابت لـ Blazor.

من المتوقع أن يتم طرح .NET 8 في الإنتاج في نوفمبر ، ستوفر أيضًا تحسينات ملحوظة في الأداء في المتصفحات التي تستخدم WebAssembly. أظهرت الاختبارات المعيارية التي تضمنت jiterpreter .NET 8 مع دعم JIT الجزئي (تجميع في الوقت المناسب) عرضًا أسرع لواجهة المستخدم بنسبة 20٪ ، بالإضافة إلى تشغيل تسلسل JSON وإلغاء التسلسل بسرعة مضاعفة. تستفيد Microsoft من أحدث مواصفات WebAssembly ، بما في ذلك SIMD للترجمة المسبقة وتحسينات إعادة التحميل السريع ، لزيادة التحسينات إلى أقصى حد.

تم تقديم تنسيق تغليف جديد مناسب للويب ، Webcil ، لتطبيقات Blazor WebAssembly. علاوة على ذلك ، QuickGrid ، وهو مكون شبكة بيانات سريع تم تقديمه في .NET 7 ، سيصبح مستقرًا في .NET 8. تم تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات إضافية في Blazor Server لمراقبة النشاط على الدوائر ، مما قد يؤدي إلى تحرير الموارد.

مع وجود شركات مثل AppMaster تقدم منصات قوية وفعالة no-code ، بما في ذلك التطبيقات الخلفية والويب والجوال ، فإن إمكانات .NET 8 المحسّنة في أداء تطبيقات الويب يمكن أن تعزز المشهد لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والشركات على حدٍ سواء. إن قابلية تطوير التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster وتعدد الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المختلفة ، من الشركات الصغيرة إلى حالات استخدام المؤسسات ، تجعلها خيارًا مثاليًا لاستكمال الإصدار القادم من .NET 8.