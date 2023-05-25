Microsoft'un merakla beklenen .NET 8 çerçevesi, hem Blazor sunucu tarafı oluşturmada hem de WebAssembly çalışma zamanında önemli iyileştirmeler yoluyla web uygulaması performansını destekleyecek şekilde ayarlanmıştır. Dördüncü ön izlemesi artık mevcut olan geliştirme çerçevesi, Blazor bileşenleriyle sunucu tarafı işlemede, gelişmiş gezinme ve form işlemede ve akışlı işleme yeteneklerinde önemli geliştirmeler görecek.

Yanıt akışındaki içerik güncellemelerinin akışı, .NET 8 akış oluşturması kullanılarak yapılabilir. Bu özellik, tam işleme için uzun süre çalışan zaman uyumsuz görevlerin yürütülmesini gerektiren sunucu tarafında oluşturulmuş sayfalar için özellikle kullanışlıdır ve böylece gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunar. Sunucu tarafı işleme ve akışlı işleme, sırasıyla .NET 8 Önizleme 3 ve Önizleme 4'te sunuldu ve gelecekteki önizlemelerde daha fazla özellik eklenecek.

Geliştiriciler ayrıca bileşen başına veya sayfa başına müşteri etkileşimi ekleme ve çalışma zamanında bir işleme modu seçme esnekliğine sahip olacak. Ayrıca, .NET 8 ile bir Blazor bileşeni, bir HTTP istek bağlamının tamamen dışında işlenebilir. Bu, bileşenlerin ASP.NET Core barındırma ortamından bağımsız olarak bir HTML dizesi veya akış olarak işlenmesini sağlar. Bu yetenek, otomatikleştirilmiş e-postalar gibi HTML parçaları oluştururken özellikle kullanışlıdır. .NET 8 sonrası Microsoft, Blazor için statik site içeriği oluşturmayı etkinleştirmeyi planlamaktadır.

Kasım ayında üretime geçmesi beklenen .NET 8, WebAssembly kullanan tarayıcılarda da önemli performans iyileştirmeleri sağlayacak. .NET 8 kısmi JIT (tam zamanında derleme) desteğine sahip jiterpreter'ını içeren karşılaştırmalı testler, %20 daha hızlı UI oluşturmanın yanı sıra JSON serileştirme ve seri kaldırmanın iki kat daha hızlı çalıştığını gösterdi. Microsoft, iyileştirmeleri en üst düzeye çıkarmak için önceden derleme ve çalışırken yeniden yükleme geliştirmeleri için SIMD dahil olmak üzere en son WebAssembly belirtimlerinden yararlanmaktadır.

Yeni bir web dostu paketleme formatı Webcil, Blazor WebAssembly uygulamaları için sunulmaktadır. Ayrıca, .NET 7 tanıtılan hızlı bir veri ızgarası bileşeni olan QuickGrid, .NET 8 kararlı hale gelecektir. Devrelerdeki etkinliği izlemek için Blazor Server'da ek API'ler uygulandı ve potansiyel olarak kaynakları serbest bıraktı.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere güçlü ve verimli no-code platformlar sunan AppMaster gibi şirketlerle, .NET 8 web uygulaması performansındaki gelişmiş yetenekleri, BT uzmanları ve benzer şekilde işletmeler için manzarayı artırabilir. Küçük işletmelerden kurumsal kullanım durumlarına kadar çeşitli ihtiyaçlar için AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilirliği ve çok yönlülüğü, onu yakında çıkacak olan .NET 8 sürümünü tamamlamak için ideal bir seçim haline getiriyor.