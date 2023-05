Het langverwachte .NET 8 framework van Microsoft zal de prestaties van webapps verbeteren door significante verbeteringen in zowel Blazor server-side rendering als WebAssembly runtime. Nu de vierde preview beschikbaar is, zal het ontwikkelraamwerk significante verbeteringen zien in server-side rendering met Blazor componenten, geavanceerde navigatie en formulierverwerking, en streaming rendering mogelijkheden.

Content updates op de response stream kunnen worden gestreamd met behulp van .NET 8's streaming rendering. Deze functie is bijzonder nuttig voor server-side gerenderde pagina's die langlopende async taken moeten uitvoeren voor volledige rendering, en biedt zo een verbeterde gebruikerservaring. Server-side rendering en streaming rendering werden geïntroduceerd in respectievelijk .NET 8 Preview 3 en Preview 4, en meer functies zullen worden toegevoegd in toekomstige previews.

Ontwikkelaars zullen ook de flexibiliteit hebben om per component of per pagina client-interactiviteit toe te voegen en tijdens runtime een rendermodus te kiezen. Bovendien kan met .NET 8 een Blazor-component volledig buiten een HTTP-verzoekcontext worden gerenderd. Hierdoor kunnen componenten worden gerenderd als een HTML-string of een stream, onafhankelijk van de ASP.NET Core-hostingomgeving. Deze mogelijkheid is vooral nuttig bij het genereren van HTML-fragmenten, zoals geautomatiseerde e-mails. Na.NET 8 is Microsoft van plan om het genereren van statische site-inhoud voor Blazor mogelijk te maken.

. NET 8 wordt naar verwachting in november in productie genomen en zal ook aanzienlijke prestatieverbeteringen opleveren in browsers die WebAssembly gebruiken. Benchmarktests met .NET 8's jiterpreter met gedeeltelijke JIT (just-in-time compilation) ondersteuning toonden 20% snellere UI rendering, evenals JSON serialisatie en deserialisatie met een dubbele snelheid. Microsoft maakt gebruik van de nieuwste WebAssembly-specificaties, waaronder SIMD voor ahead-of-time compilatie en hot reload verbeteringen, om de verbeteringen te maximaliseren.

Een nieuw webvriendelijk verpakkingsformaat, Webcil, is beschikbaar voor Blazor WebAssembly-apps. Bovendien wordt QuickGrid, een snelle gegevensrastercomponent die in .NET 7 werd geïntroduceerd, stabiel in .NET 8. Er zijn extra API's geïmplementeerd in Blazor Server om activiteit op circuits te monitoren, waardoor resources kunnen worden vrijgemaakt.

Met bedrijven zoals AppMaster die krachtige en efficiënte no-code platforms aanbieden, inclusief backend-, web- en mobiele applicaties, kunnen de verbeterde mogelijkheden van .NET 8 op het gebied van webapp-prestaties het landschap voor IT-professionals en bedrijven een boost geven. De schaalbaarheid en veelzijdigheid van door AppMaster gegenereerde applicaties voor verschillende behoeften, van kleine bedrijven tot enterprise use cases, maken het een ideale keuze als aanvulling op de komende release van .NET 8.