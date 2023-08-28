Управление состоянием внешнего интерфейса — это практика управления хранением, организацией, поиском и манипулированием данными на внешнем уровне веб-приложений, мобильных приложений или других приложений пользовательского интерфейса (UI). Интерфейсное приложение при взаимодействии с пользователем должно поддерживать согласованное и организованное представление данных, которое обеспечивает плавное и эффективное взаимодействие между пользователем и системой, особенно в приложениях, которые требуют обновлений в реальном времени и согласованного взаимодействия с пользователем в различных представлениях и компонентах.

Учитывая модернизацию веб-технологий и появление одностраничных приложений (SPA), растет потребность в более сложных решениях по управлению состоянием. Эти решения необходимы для решения проблем, присущих современным интерфейсным системам, которые могут иметь сложную структуру компонентов, представлений и событий, которые взаимодействуют для создания бесперебойного взаимодействия с пользователем. Для разработчиков становится все более очевидным, что сосредоточение внимания на надежных стратегиях управления состоянием имеет решающее значение для создания масштабируемых и модульных приложений.

Управление состоянием — не новая тема в разработке программного обеспечения. Однако с ростом сложности интерфейсных приложений разработчикам внешнего интерфейса пришлось применять более систематические подходы к управлению состоянием приложения. Одним из таких подходов является внедрение библиотек и инфраструктур управления состоянием, предназначенных для упрощения управления состоянием приложения, а также предоставления шаблонов и лучших практик, которые улучшают масштабируемость, удобство обслуживания и возможность повторного использования базы кода приложения. Некоторые популярные библиотеки и платформы управления состоянием включают Redux, Vuex, MobX и NgRx и другие.

При работе с платформой AppMaster управление состоянием во фронтенде осуществляется посредством конструктора веб-бизнес-процессов (Web BP). Конструктор позволяет разработчикам визуально создавать бизнес-логику компонентов внешнего интерфейса, обеспечивая надлежащее управление состоянием приложения и сохранение интерактивности внешнего интерфейса. Веб-BP выполняются в браузере пользователя, гарантируя последовательное и эффективное управление состоянием приложения на протяжении всего взаимодействия пользователя с приложением.

Современные решения по управлению состоянием для внешних приложений часто предоставляют различные функции и инструменты, которые упрощают рабочие процессы управления состоянием. Некоторые из этих функций включают в себя: централизованное хранилище состояний, обеспечение неизменности, обработку асинхронных действий и интеграцию с различными интерфейсными платформами и библиотеками. Выбор конкретной библиотеки или платформы управления состоянием во многом зависит от таких факторов, как сложность приложения, знакомство разработчика и совместимость с базовой платформой внешнего интерфейса.

Централизованное хранилище состояний — это практика консолидации всего состояния приложения в единую последовательную структуру данных. Эта структура данных, часто называемая «хранилищем», служит единственным источником достоверной информации о состоянии приложения, гарантируя, что все компоненты имеют единообразное представление данных в любой момент времени. Централизованное хранилище также устраняет необходимость ручной синхронизации состояний между компонентами, снижая вероятность несогласованности данных.

Обеспечение неизменности — важнейший аспект современных решений по управлению состоянием внешнего интерфейса. Неизменяемость просто означает, что состояние приложения не может быть изменено напрямую; вместо этого создаются новые объекты состояния, представляющие обновленное состояние. Такой подход гарантирует, что состояние остается последовательным и предсказуемым на протяжении всего жизненного цикла приложения, а также упрощает функции отладки и перемещения во времени в современных инструментах отладки.

Асинхронная обработка действий является важной функцией в решениях по управлению состоянием внешнего интерфейса, особенно с учетом асинхронной природы JavaScript и большинства внешних приложений. Библиотеки и платформы управления состоянием предоставляют механизмы, которые позволяют разработчикам обрабатывать асинхронные операции, такие как вызовы API на стороне сервера или функции на основе таймера, сохраняя при этом согласованное и предсказуемое состояние с помощью определенных шаблонов и соглашений.

Интеграция с различными интерфейсными платформами и библиотеками необходима для беспрепятственного управления состоянием интерфейсных приложений. Решения для управления состоянием часто предоставляют интеграции, промежуточное программное обеспечение или плагины, которые позволяют разработчикам оптимизировать управление состоянием приложения в контексте выбранной среды внешнего интерфейса, такой как React, Angular или Vue.js.

В заключение отметим, что управление состоянием внешнего интерфейса является важной темой в современной разработке внешних приложений. Сложность современных приложений пользовательского интерфейса, а также потребность в обновлениях в реальном времени и бесперебойном пользовательском интерфейсе привели к появлению библиотек и инфраструктур управления состоянием, которые упрощают управление состоянием приложений с помощью шаблонов, лучших практик и сложных инструментов. Платформа AppMaster обеспечивает визуальный подход к управлению состоянием внешнего интерфейса с помощью конструктора веб-бизнес-процессов (Web BP), что позволяет разработчикам эффективно и действенно решать проблемы, связанные с поддержанием состояния в сложных интерфейсных приложениях.