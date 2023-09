Frontend-Statusverwaltung

Unter Frontend State Management versteht man die Handhabung der Speicherung, Organisation, des Abrufs und der Bearbeitung von Daten innerhalb der Frontend-Ebene einer Web-, Mobil- oder anderen Benutzeroberflächenanwendung (UI). Während der Interaktion mit einem Benutzer muss die Frontend-Anwendung eine kohärente und organisierte Datendarstellung aufrechterhalten, die eine nahtlose und effiziente Interaktion zwischen dem Benutzer und dem System ermöglicht, insbesondere bei Anwendungen, die Echtzeitaktualisierungen und konsistente Benutzererfahrungen über verschiedene Ansichten und Komponenten hinweg erfordern.

Angesichts der Modernisierung der Webtechnologien und des Aufstiegs von Single Page Applications (SPAs) besteht ein wachsender Bedarf an ausgefeilteren Zustandsverwaltungslösungen. Diese Lösungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Herausforderungen moderner Frontend-Systeme zu bewältigen, die über eine komplexe Anordnung von Komponenten, Ansichten und Ereignissen verfügen können, die zusammenarbeiten, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu schaffen. Als Entwickler wird immer deutlicher, dass die Konzentration auf robuste Zustandsverwaltungsstrategien für die Entwicklung skalierbarer und modularer Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.

State Management ist kein neues Thema in der Softwareentwicklung. Angesichts der wachsenden Komplexität von Frontend-Anwendungen mussten Frontend-Entwickler jedoch systematischere Ansätze zur Verwaltung des Anwendungsstatus verfolgen. Ein solcher Ansatz besteht in der Implementierung von Zustandsverwaltungsbibliotheken und Frameworks, die die Verwaltung des Anwendungsstatus vereinfachen und gleichzeitig Muster und Best Practices bereitstellen sollen, die die Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Anwendungscodebasis verbessern. Zu den beliebten Bibliotheken und Frameworks für die Zustandsverwaltung gehören unter anderem Redux, Vuex, MobX und NgRx.

Bei der Arbeit mit der AppMaster Plattform wird die Zustandsverwaltung im Frontend durch den Web Business Process (Web BP)-Designer erreicht. Mit dem Designer können Entwickler die Geschäftslogik von Frontend-Komponenten visuell erstellen und so sicherstellen, dass der Anwendungsstatus angemessen verwaltet wird und das Frontend seine Interaktivität beibehält. Die Web-BPs werden im Browser des Benutzers ausgeführt und stellen so sicher, dass der Anwendungsstatus während der gesamten Interaktion des Benutzers mit der Anwendung konsistent und effizient verwaltet wird.

Moderne State-Management-Lösungen für Frontend-Anwendungen bieten häufig verschiedene Funktionen und Tools, die State-Management-Workflows vereinfachen. Zu diesen Funktionen gehören: zentralisierte Zustandsspeicherung, Durchsetzung der Unveränderlichkeit, asynchrone Aktionsverarbeitung und Integration mit verschiedenen Frontend-Frameworks und Bibliotheken. Die Auswahl einer bestimmten Zustandsverwaltungsbibliothek oder eines bestimmten Frameworks hängt weitgehend von Faktoren wie der Komplexität der Anwendung, der Vertrautheit des Entwicklers und der Kompatibilität mit dem zugrunde liegenden Frontend-Framework ab.

Unter zentraler Zustandsspeicherung versteht man die Konsolidierung des gesamten Anwendungszustands in einer einzigen, kohärenten Datenstruktur. Diese Datenstruktur, oft als „Speicher“ bezeichnet, dient als einzige Quelle der Wahrheit für den Anwendungsstatus und stellt sicher, dass alle Komponenten zu jedem Zeitpunkt eine konsistente Sicht auf die Daten haben. Ein zentraler Speicher macht außerdem die manuelle Statussynchronisierung zwischen Komponenten überflüssig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Dateninkonsistenzen verringert wird.

Die Durchsetzung der Unveränderlichkeit ist ein entscheidender Aspekt moderner Frontend-Zustandsverwaltungslösungen. Unveränderlichkeit bedeutet einfach, dass der Anwendungsstatus nicht direkt geändert werden kann; Stattdessen werden neue Statusobjekte erstellt, um den aktualisierten Status darzustellen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Zustand während des gesamten Lebenszyklus der Anwendung konsistent und vorhersehbar bleibt, und ermöglicht einfachere Debugging- und Zeitreisefunktionen in modernen Debugging-Tools.

Die asynchrone Aktionsverarbeitung ist ein entscheidendes Merkmal von Frontend-Statusverwaltungslösungen, insbesondere angesichts der inhärent asynchronen Natur von JavaScript und den meisten Frontend-Anwendungen. Zustandsverwaltungsbibliotheken und Frameworks stellen Mechanismen bereit, die es Entwicklern ermöglichen, asynchrone Vorgänge wie serverseitige API-Aufrufe oder zeitgeberbasierte Funktionen abzuwickeln und gleichzeitig durch definierte Muster und Konventionen einen konsistenten und vorhersehbaren Zustand aufrechtzuerhalten.

Die Integration mit verschiedenen Frontend-Frameworks und Bibliotheken ist für eine nahtlose Zustandsverwaltung in Frontend-Anwendungen unerlässlich. Zustandsverwaltungslösungen bieten häufig Integrationen, Middleware oder Plugins, die es Entwicklern ermöglichen, die Verwaltung des Anwendungsstatus im Kontext des gewählten Frontend-Frameworks wie React, Angular oder Vue.js zu optimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frontend State Management ein kritisches Thema in der modernen Frontend-Anwendungsentwicklung ist. Die Komplexität moderner UI-Anwendungen und die Nachfrage nach Echtzeitaktualisierungen und nahtlosen Benutzererlebnissen haben zum Aufkommen von Zustandsverwaltungsbibliotheken und Frameworks geführt, die die Verwaltung des Anwendungszustands durch Muster, Best Practices und ausgefeilte Tools erleichtern. AppMaster Plattform bietet über ihren Web Business Process (Web BP)-Designer einen visuellen Ansatz für die Frontend-Statusverwaltung, der es Entwicklern ermöglicht, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Statusverwaltung in komplexen Frontend-Anwendungen effizient und effektiv zu bewältigen.