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Показатели производительности внешнего интерфейса

29, авг. 2023

Метрики производительности внешнего интерфейса — это количественные атрибуты, которые оценивают эффективность, результативность и общий пользовательский опыт веб-приложений и веб-страниц с точки зрения клиента. Эти метрики помогают разработчикам, дизайнерам и продуктовым группам выявлять узкие места в производительности, определять приоритеты оптимизации и измерять прогресс в достижении конкретных целей производительности. Поскольку производительность внешнего интерфейса напрямую влияет на удержание пользователей, коэффициенты конверсии и общую удовлетворенность пользователей, это важнейший аспект современной веб-разработки.

В платформе AppMaster no-code мы гордимся тем, что создаем приложения, которые не только удовлетворяют требованиям клиентов, но и превосходят производительность внешнего интерфейса, обеспечивая быструю загрузку, отзывчивость и визуально привлекательные веб-приложения для конечных пользователей.

Существует несколько ключевых показателей производительности внешнего интерфейса, которые разработчики и продуктовые группы должны отслеживать и оптимизировать, чтобы обеспечить удовлетворительное взаимодействие с пользователем. Некоторые из этих важных показателей включают в себя:

Загрузка показателей производительности. Эта категория показателей ориентирована на измерение времени, необходимого для загрузки и отображения запрошенного контента на экране. Некоторые популярные показатели загрузки включают в себя:

  • Первая отрисовка контента (FCP): измеряет время, необходимое для отображения первого элемента (текста, изображения или холста) на экране. FCP является важнейшим индикатором воспринимаемой скорости загрузки и оказывает значительное влияние на удовлетворенность пользователей.
  • Первая значимая отрисовка (FMP): FMP оценивает время, необходимое для отображения наиболее значимой части контента на экране. Этот насыщенный информацией сегмент обычно является основной целью пользователя и влияет на удержание пользователей и показатели конверсии.
  • Время до интерактивности (TTI): TTI измеряет количество времени, необходимое для того, чтобы страница стала полностью интерактивной, включая такие элементы, как кнопки, ссылки и поля ввода. Более короткий TTI приводит к более отзывчивому сайту, повышая вовлеченность и удовлетворенность пользователей.

Показатели производительности рендеринга. Эта категория показателей оценивает эффективность браузеров при обработке и отображении содержимого веб-страниц. Некоторые важные показатели рендеринга включают в себя:

  • Индекс скорости: Индекс скорости измеряет, насколько быстро заполняется видимое содержимое страницы. Он измеряет, как пользователи воспринимают скорость загрузки контента страницы: более низкие значения индекса указывают на более быстрое воспринимаемое время загрузки.
  • Первый простой процессора: этот показатель оценивает время, необходимое для того, чтобы страница стала минимально интерактивной, что означает, что большинство элементов пользовательского интерфейса можно использовать, и страница достаточно быстро реагирует на ввод пользователя.
  • Частота кадров (FPS). Измеряя количество кадров в секунду, отображаемых браузером, более высокая частота кадров обеспечивает более плавные переходы, анимацию и прокрутку, что способствует более плавному взаимодействию с пользователем.

Показатели производительности во время выполнения. Эта категория показателей ориентирована на производительность выполнения кода Javascript и других интерактивных элементов, включенных в веб-приложение. Важные показатели времени выполнения включают в себя:

  • Время основного потока: измеряет время, затраченное основным потоком браузера, ответственным за рендеринг и выполнение JavaScript. Более короткое время основного потока подразумевает более быстрый рендеринг и скорость реагирования.
  • Длинные задачи. Длинные задачи — это задачи браузера, выполнение которых в основном потоке занимает более 50 мс. Большое количество длительных задач приводит к зависанию страниц, что приводит к снижению отзывчивости и плавности работы пользователя.
  • Общее время блокировки (TBT): TBT измеряет общее время, в течение которого основной поток был заблокирован из-за длительных задач, препятствующих интерактивности и рендерингу. Минимизация TBT улучшает отзывчивость сайта и общий UX.

В заключение отметим, что показатели производительности внешнего интерфейса необходимы для оценки и оптимизации работы веб-приложений на стороне клиента. В AppMaster мы удовлетворяем эту потребность, гарантируя, что веб-приложения, созданные с использованием нашей платформы, демонстрируют высочайшую производительность во всех измеримых аспектах. Постоянно отслеживая и оптимизируя эти параметры производительности, разработчики и группы разработчиков продуктов могут значительно улучшить взаимодействие с пользователем, его удовлетворенность и удержание, что в конечном итоге приведет к более успешным приложениям и бизнесу.

Изучите больше терминов:
Push-уведомления веб-интерфейса Адаптивный дизайн интерфейса Анимация внешнего интерфейса Визуальное тестирование внешнего интерфейса Внешний рендеринг на стороне клиента Интерфейс пользователя (UI) Интерфейсный интерфейс Canvas API Контроль версий внешнего интерфейса Локализация и интернационализация внешнего интерфейса Практика обеспечения безопасности внешнего интерфейса Развертывание внешнего интерфейса Синтетические события внешнего интерфейса Средства выполнения задач внешнего интерфейса Фронтенд Flexbox Фронтенд-разработка мобильных веб-сайтов Фронтенд-фреймворки

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