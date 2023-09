Gerenciamento de estado de front-end

Frontend State Management é a prática de lidar com armazenamento, organização, recuperação e manipulação de dados dentro da camada frontend de uma web, móvel ou outros aplicativos de interface de usuário (UI). A aplicação frontend, ao interagir com um usuário, deve manter uma representação de dados coerente e organizada que facilite a interação contínua e eficiente entre o usuário e o sistema, especialmente em aplicações que exigem atualizações em tempo real e experiências de usuário consistentes em diferentes visualizações e componentes.

Dada a modernização das tecnologias web e o aumento das aplicações de página única (SPAs), tem havido uma necessidade crescente de soluções de gestão de estado mais sofisticadas. Essas soluções são essenciais para enfrentar os desafios inerentes aos sistemas front-end modernos, que podem ter um arranjo complexo de componentes, visualizações e eventos que colaboram para criar uma experiência de usuário perfeita. Como desenvolvedores, tornou-se cada vez mais evidente que focar em estratégias robustas de gerenciamento de estado é crucial para a construção de aplicativos escaláveis ​​e modulares.

O gerenciamento de estado não é um tópico novo na engenharia de software. No entanto, com a crescente complexidade das aplicações frontend, os desenvolvedores frontend tiveram que adotar abordagens mais sistemáticas para gerenciar o estado da aplicação. Uma dessas abordagens é por meio da implementação de bibliotecas e estruturas de gerenciamento de estado projetadas para simplificar o gerenciamento do estado do aplicativo, ao mesmo tempo que fornece padrões e práticas recomendadas que melhoram a escalabilidade, a capacidade de manutenção e a reutilização da base de código do aplicativo. Algumas bibliotecas e estruturas populares de gerenciamento de estado incluem Redux, Vuex, MobX e NgRx, entre outras.

Ao trabalhar com a plataforma AppMaster, o gerenciamento de estado no frontend é realizado por meio do designer Web Business Process (Web BP). O designer permite que os desenvolvedores criem visualmente a lógica de negócios dos componentes do frontend, garantindo que o estado do aplicativo seja gerenciado adequadamente e que o frontend mantenha sua interatividade. Os BPs da Web são executados no navegador do usuário, garantindo que o estado da aplicação seja gerenciado de forma consistente e eficiente durante toda a interação do usuário com a aplicação.

As soluções modernas de gerenciamento de estado para aplicativos front-end geralmente fornecem vários recursos e ferramentas que simplificam os fluxos de trabalho de gerenciamento de estado. Alguns desses recursos incluem: armazenamento de estado centralizado, aplicação de imutabilidade, manipulação de ações assíncronas e integração com várias estruturas e bibliotecas de front-end. A seleção de uma biblioteca ou estrutura específica de gerenciamento de estado depende em grande parte de fatores como a complexidade do aplicativo, a familiaridade do desenvolvedor e a compatibilidade com a estrutura de front-end subjacente.

O armazenamento de estado centralizado refere-se à prática de consolidar todo o estado do aplicativo em uma estrutura de dados única e coerente. Essa estrutura de dados, muitas vezes chamada de “armazenamento”, serve como a única fonte de verdade para o estado do aplicativo, garantindo que todos os componentes tenham uma visão consistente dos dados a qualquer momento. Um armazenamento centralizado também elimina a necessidade de sincronização manual de estado entre componentes, reduzindo a probabilidade de inconsistências de dados.

A aplicação da imutabilidade é um aspecto crucial das soluções modernas de gerenciamento de estado de front-end. Imutabilidade significa simplesmente que o estado do aplicativo não pode ser modificado diretamente; em vez disso, novos objetos de estado são criados para representar o estado atualizado. Essa abordagem garante que o estado permaneça consistente e previsível durante todo o ciclo de vida do aplicativo e facilita a depuração mais direta e recursos de viagem no tempo em ferramentas modernas de depuração.

O tratamento de ações assíncronas é um recurso crítico em soluções de gerenciamento de estado de front-end, especialmente devido à natureza inerentemente assíncrona do JavaScript e da maioria dos aplicativos de front-end. Bibliotecas e estruturas de gerenciamento de estado fornecem mecanismos que permitem aos desenvolvedores lidar com operações assíncronas, como chamadas de API do lado do servidor ou funções baseadas em temporizador, mantendo um estado consistente e previsível por meio de padrões e convenções definidos.

A integração com várias estruturas e bibliotecas de front-end é essencial para um gerenciamento de estado contínuo em aplicativos de front-end. As soluções de gerenciamento de estado geralmente fornecem integrações, middleware ou plug-ins que permitem aos desenvolvedores agilizar o gerenciamento do estado do aplicativo no contexto da estrutura de front-end escolhida, como React, Angular ou Vue.js.

Concluindo, o Frontend State Management é um tópico crítico no desenvolvimento de aplicativos frontend modernos. A complexidade dos aplicativos de UI modernos e a demanda por atualizações em tempo real e experiências de usuário perfeitas levaram ao surgimento de bibliotecas e estruturas de gerenciamento de estado que facilitam o gerenciamento do estado do aplicativo por meio de padrões, práticas recomendadas e ferramentas sofisticadas. A plataforma AppMaster fornece uma abordagem visual para o gerenciamento de estado de front-end por meio de seu designer Web Business Process (Web BP), permitindo que os desenvolvedores enfrentem os desafios associados à manutenção do estado em aplicativos front-end complexos de maneira eficiente e eficaz.