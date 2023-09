La gestione dello stato del frontend è la pratica di gestione dell'archiviazione, dell'organizzazione, del recupero e della manipolazione dei dati all'interno del livello frontend di un'applicazione Web, mobile o di altra interfaccia utente (UI). L'applicazione frontend, mentre interagisce con un utente, deve mantenere una rappresentazione dei dati coerente e organizzata che faciliti un'interazione continua ed efficiente tra l'utente e il sistema, soprattutto nelle applicazioni che richiedono aggiornamenti in tempo reale ed esperienze utente coerenti tra diverse visualizzazioni e componenti.

Data la modernizzazione delle tecnologie web e l’aumento delle applicazioni a pagina singola (SPA), si è verificata una crescente necessità di soluzioni di gestione statale più sofisticate. Queste soluzioni sono essenziali per affrontare le sfide inerenti ai moderni sistemi frontend, che possono avere una disposizione complessa di componenti, visualizzazioni ed eventi che collaborano per creare un'esperienza utente fluida. Come sviluppatori, è diventato sempre più evidente che concentrarsi su solide strategie di gestione dello stato è fondamentale per creare applicazioni scalabili e modulari.

La gestione dello stato non è un argomento nuovo nell’ingegneria del software. Tuttavia, con la crescente complessità delle applicazioni frontend, gli sviluppatori frontend hanno dovuto adottare approcci più sistematici per gestire lo stato delle applicazioni. Uno di questi approcci prevede l'implementazione di librerie e framework di gestione dello stato progettati per semplificare la gestione dello stato dell'applicazione fornendo al contempo modelli e best practice che migliorano la scalabilità, la manutenibilità e la riusabilità della codebase dell'applicazione. Alcune librerie e framework di gestione dello stato popolari includono Redux, Vuex, MobX e NgRx, tra gli altri.

Quando si lavora con la piattaforma AppMaster, la gestione dello stato nel frontend viene ottenuta tramite il designer Web Business Process (Web BP). Il designer consente agli sviluppatori di creare visivamente la logica aziendale dei componenti del frontend, garantendo che lo stato dell'applicazione sia gestito in modo appropriato e che il frontend mantenga la sua interattività. I Web BP vengono eseguiti all'interno del browser dell'utente, garantendo che lo stato dell'applicazione sia gestito in modo coerente ed efficiente durante tutta l'interazione dell'utente con l'applicazione.

Le moderne soluzioni di gestione dello stato per le applicazioni frontend spesso forniscono varie funzionalità e strumenti che semplificano i flussi di lavoro di gestione dello stato. Alcune di queste funzionalità includono: archiviazione centralizzata dello stato, applicazione dell'immutabilità, gestione delle azioni asincrone e integrazione con vari framework e librerie frontend. La selezione di una libreria o di un framework di gestione dello stato specifico dipende in gran parte da fattori quali la complessità dell'applicazione, la familiarità dello sviluppatore e la compatibilità con il framework frontend sottostante.

L'archiviazione centralizzata dello stato si riferisce alla pratica di consolidare l'intero stato dell'applicazione in un'unica struttura dati coerente. Questa struttura dati, spesso definita "archivio", funge da unica fonte di verità per lo stato dell'applicazione, garantendo che tutti i componenti abbiano una visualizzazione coerente dei dati in un dato momento. Un archivio centralizzato elimina inoltre la necessità di sincronizzazione manuale dello stato tra i componenti, riducendo la probabilità di incoerenze dei dati.

L'applicazione dell'immutabilità è un aspetto cruciale delle moderne soluzioni di gestione dello stato frontend. L'immutabilità significa semplicemente che lo stato dell'applicazione non può essere modificato direttamente; vengono invece creati nuovi oggetti di stato per rappresentare lo stato aggiornato. Questo approccio garantisce che lo stato rimanga coerente e prevedibile per tutto il ciclo di vita dell'applicazione e facilita il debug più semplice e le funzionalità di viaggio nel tempo nei moderni strumenti di debug.

La gestione delle azioni asincrone è una funzionalità fondamentale nelle soluzioni di gestione dello stato del frontend, soprattutto data la natura intrinsecamente asincrona di JavaScript e della maggior parte delle applicazioni frontend. Le librerie e i framework di gestione dello stato forniscono meccanismi che consentono agli sviluppatori di gestire operazioni asincrone come chiamate API lato server o funzioni basate su timer mantenendo uno stato coerente e prevedibile attraverso modelli e convenzioni definiti.

L'integrazione con vari framework e librerie frontend è essenziale per una gestione dello stato senza soluzione di continuità nelle applicazioni frontend. Le soluzioni di gestione dello stato spesso forniscono integrazioni, middleware o plugin che consentono agli sviluppatori di semplificare la gestione dello stato dell'applicazione nel contesto del framework frontend scelto, come React, Angular o Vue.js.

In conclusione, la gestione dello stato del frontend è un argomento critico nello sviluppo di applicazioni frontend moderne. La complessità delle moderne applicazioni dell'interfaccia utente e la richiesta di aggiornamenti in tempo reale ed esperienze utente fluide hanno portato alla nascita di librerie e framework di gestione dello stato che facilitano la gestione dello stato dell'applicazione attraverso modelli, best practice e strumenti sofisticati. La piattaforma AppMaster fornisce un approccio visivo alla gestione dello stato del frontend attraverso il suo designer Web Business Process (Web BP), consentendo agli sviluppatori di affrontare le sfide associate al mantenimento dello stato in applicazioni frontend complesse in modo efficiente ed efficace.