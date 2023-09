Gestion de l'état frontal

La gestion de l'état du frontend est la pratique consistant à gérer le stockage, l'organisation, la récupération et la manipulation des données au sein de la couche frontend d'une application Web, mobile ou autre interface utilisateur (UI). L'application frontale, tout en interagissant avec un utilisateur, doit maintenir une représentation de données cohérente et organisée qui facilite une interaction transparente et efficace entre l'utilisateur et le système, en particulier dans les applications qui nécessitent des mises à jour en temps réel et des expériences utilisateur cohérentes à travers différentes vues et composants.

Compte tenu de la modernisation des technologies Web et de l’essor des applications à page unique (SPA), le besoin de solutions de gestion d’état plus sophistiquées est devenu croissant. Ces solutions sont essentielles pour relever les défis inhérents aux systèmes frontaux modernes, qui peuvent comporter un agencement complexe de composants, de vues et d'événements qui collaborent pour créer une expérience utilisateur transparente. En tant que développeurs, il est devenu de plus en plus évident qu'il est crucial de se concentrer sur des stratégies de gestion d'état robustes pour créer des applications évolutives et modulaires.

La gestion d'état n'est pas un sujet nouveau en génie logiciel. Cependant, avec la complexité croissante des applications front-end, les développeurs front-end ont dû adopter des approches plus systématiques pour gérer l'état des applications. L'une de ces approches consiste à mettre en œuvre des bibliothèques et des cadres de gestion d'état conçus pour simplifier la gestion de l'état des applications tout en fournissant des modèles et des bonnes pratiques qui améliorent l'évolutivité, la maintenabilité et la réutilisation de la base de code de l'application. Certaines bibliothèques et frameworks de gestion d'état populaires incluent Redux, Vuex, MobX et NgRx, entre autres.

Lorsque vous travaillez avec la plateforme AppMaster, la gestion de l'état dans le frontend est réalisée via le concepteur Web Business Process (Web BP). Le concepteur permet aux développeurs de créer visuellement la logique métier des composants frontaux, garantissant que l'état de l'application est géré de manière appropriée et que le frontend conserve son interactivité. Les Web BP sont exécutés dans le navigateur de l'utilisateur, garantissant que l'état de l'application est géré de manière cohérente et efficace tout au long de l'interaction de l'utilisateur avec l'application.

Les solutions modernes de gestion d'état pour les applications frontales fournissent souvent diverses fonctionnalités et outils qui simplifient les flux de travail de gestion d'état. Certaines de ces fonctionnalités incluent : le stockage d'état centralisé, l'application de l'immuabilité, la gestion des actions asynchrones et l'intégration avec divers frameworks et bibliothèques frontaux. La sélection d'une bibliothèque ou d'un framework de gestion d'état spécifique dépend en grande partie de facteurs tels que la complexité de l'application, la familiarité du développeur et la compatibilité avec le framework frontend sous-jacent.

Le stockage d'état centralisé fait référence à la pratique consistant à consolider l'intégralité de l'état de l'application en une structure de données unique et cohérente. Cette structure de données, souvent appelée « magasin », sert de source unique de vérité pour l'état de l'application, garantissant que tous les composants disposent d'une vue cohérente des données à tout moment. Un magasin centralisé élimine également le besoin de synchronisation manuelle de l'état entre les composants, réduisant ainsi le risque d'incohérences des données.

L’application de l’immuabilité est un aspect crucial des solutions modernes de gestion d’état front-end. L'immuabilité signifie simplement que l'état de l'application ne peut pas être modifié directement ; à la place, de nouveaux objets d'état sont créés pour représenter l'état mis à jour. Cette approche garantit que l'état reste cohérent et prévisible tout au long du cycle de vie de l'application et facilite des fonctionnalités de débogage et de voyage dans le temps plus simples dans les outils de débogage modernes.

La gestion des actions asynchrones est une fonctionnalité essentielle dans les solutions de gestion d'état front-end, en particulier compte tenu de la nature intrinsèquement asynchrone de JavaScript et de la plupart des applications front-end. Les bibliothèques et frameworks de gestion d'état fournissent des mécanismes qui permettent aux développeurs de gérer des opérations asynchrones telles que des appels d'API côté serveur ou des fonctions basées sur un minuteur tout en conservant un état cohérent et prévisible grâce à des modèles et des conventions définis.

L'intégration avec divers frameworks et bibliothèques front-end est essentielle pour une gestion transparente de l'état dans les applications front-end. Les solutions de gestion d'état fournissent souvent des intégrations, des middlewares ou des plugins qui permettent aux développeurs de rationaliser la gestion de l'état des applications dans le contexte du framework frontend choisi, tel que React, Angular ou Vue.js.

En conclusion, la gestion de l’état du frontend est un sujet essentiel dans le développement d’applications frontend modernes. La complexité des applications d'interface utilisateur modernes et la demande de mises à jour en temps réel et d'expériences utilisateur transparentes ont conduit à l'émergence de bibliothèques et de cadres de gestion d'état qui facilitent la gestion de l'état des applications grâce à des modèles, des meilleures pratiques et des outils sophistiqués. La plate-forme AppMaster fournit une approche visuelle de la gestion de l'état du front-end via son concepteur Web Business Process (Web BP), permettant aux développeurs de relever les défis associés au maintien de l'état dans les applications front-end complexes.