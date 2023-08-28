Инструменты разработчика интерфейсного браузера

Инструменты разработчика внешнего интерфейса браузера, также известные как Инструменты разработчика браузера или просто DevTools, относятся к набору основных инструментов и функций, которые современные веб-браузеры предоставляют разработчикам, дизайнерам и другим специалистам, работающим в области веб-разработки внешнего интерфейса. Эти встроенные утилиты облегчают кодирование, отладку, тестирование, профилирование и оптимизацию веб-приложений, а также предоставляют ценную информацию о производительности, доступности и безопасности веб-страниц.

Инструменты разработчика Frontend Browser предлагают набор интегрированных модулей, которые удовлетворяют различные аспекты разработки интерфейса, включая, помимо прочего, следующее:

1. Панель «Элементы». Она позволяет разработчикам проверять и изменять структуру HTML и CSS веб-страницы в режиме реального времени, что позволяет им выявлять проблемы с макетом, дизайном и рендерингом. На панели «Элементы» также могут отображаться свойства блочной модели, вычисленные стили, прослушиватели событий и т. д. для выбранных элементов. Эта обратная связь в реальном времени имеет неоценимое значение для дизайнеров и разработчиков, поскольку позволяет быстрее работать над дизайном и таблицами стилей.

2. Панель консоли. Предоставляет область консоли, где разработчики могут просматривать оперативные журналы, ошибки, предупреждения и другую диагностическую информацию, созданную кодом JavaScript, выполняемым в браузере. Консоль можно использовать для взаимодействия со средой выполнения JavaScript и выполнения произвольных выражений JavaScript, что значительно облегчает задачи отладки.

3. Панель сети. Она позволяет разработчикам визуализировать и анализировать все сетевые запросы, сделанные веб-страницей, включая такие детали, как заголовки запросов и ответов, методы HTTP, коды состояния, полезные данные и информацию о времени. Эта информация имеет решающее значение для отслеживания узких мест в производительности, анализа закономерностей загрузки страниц и оптимизации доставки приложений путем выявления медленных или избыточных запросов, оптимизации доставки ресурсов и т. д.

4. Панель исходного кода. Она предлагает разработчикам комплексный редактор файлов и кода для работы с ресурсами внешнего интерфейса, такими как файлы HTML, CSS и JavaScript, напрямую или через карты исходного кода в случае транспилированного или минифицированного кода. Он также поддерживает расширенные функции, такие как точки останова, пошаговая отладка, выражения наблюдения и стеки вызовов, которые необходимы для отладки сложных приложений JavaScript.

5. Панель производительности. Она позволяет разработчикам записывать и анализировать данные о производительности веб-страницы во время выполнения, включая рендеринг, макет, сценарии и сетевую активность. Разработчики могут выявлять узкие места в производительности своих приложений, визуализируя события временной шкалы, флейм-диаграммы и деревья вызовов, которые предоставляют подробное представление о том, как приложение получает и использует системные ресурсы.

6. Панель памяти. Она предлагает инструменты для сбора и анализа моделей использования и распределения памяти на веб-странице, включая снимки кучи, временные рамки выделения объектов, действия по сборке мусора и т. д. Анализируя профили памяти, разработчики могут выявлять и устранять утечки памяти или другие недостатки, которые негативно влияют на производительность приложений и удобство работы пользователей.

7. Панель приложения. Она предоставляет разработчикам доступ к данным и конфигурациям приложения, таким как файлы cookie, локальное и сеансовое хранилище, экземпляры indexedDB, хранилище кэша, сервисные работники, файлы манифеста и многое другое. Разработчики могут проверять и изменять эти наборы данных, чтобы облегчить тестирование, отладку и оптимизацию состояния приложения.

8. Панель безопасности. Предоставляет обзор состояния безопасности веб-страницы, включая состояние сертификатов HTTPS, предупреждения о смешанном содержимом и другую информацию, связанную с безопасностью. Разработчики могут использовать эту панель, чтобы лучше понять потенциальные проблемы безопасности или уязвимости в их приложении и принять соответствующие меры для их устранения.

9. Панель доступности. Она помогает разработчикам анализировать аспекты доступности веб-страницы, такие как атрибуты ARIA, цветовые контрасты, порядок фокуса и многое другое. Разработчики могут использовать эту информацию, чтобы гарантировать, что их приложения созданы с использованием лучших практик обеспечения специальных возможностей и предназначены для пользователей с различными способностями.

Внедрение Frontend Browser DevTools сообществом веб-разработчиков получило широкое распространение, и эти инструменты стали незаменимыми для разработчиков, которые полагаются на них для более быстрой и эффективной работы. Согласно опросу разработчиков 2021 года, проведенному Stack Overflow, ошеломляющие 88,6% профессиональных разработчиков регулярно используют встроенные браузерные инструменты разработчика для своих задач разработки.

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