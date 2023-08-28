Локализация и интернационализация внешнего интерфейса — важнейший аспект разработки программного обеспечения, особенно в современную эпоху, когда приложения имеют глобальную базу пользователей. Это относится к процессу адаптации пользовательского интерфейса программного приложения, элементов дизайна и общего пользовательского опыта для обслуживания пользователей из разных языков, регионов и культур. Это обеспечивает бесперебойную, локализованную и более инклюзивную работу для всех пользователей, независимо от их географического местоположения или предпочтительного языка.

В основе локализации и интернационализации внешнего интерфейса лежит понимание того, что каждый пользователь, независимо от того, откуда он родом, должен иметь возможность доступа, навигации и взаимодействия с приложением на своем родном языке, соблюдая при этом свои региональные традиции и культурные нюансы. . Сюда входят элементы дизайна, форматы даты и времени, конвертация валют, графические представления и другие факторы.

Первым шагом в этом процессе является интернационализация, которую часто обозначают сокращенно i18n из-за 18 символов между буквами «i» и «n». Это включает в себя проектирование и разработку приложения для поддержки нескольких языков и региональных настроек. Обычно интернационализация осуществляется путем отделения текста, изображений и другого локализуемого контента от исходного кода и сохранения их во внешних файлах ресурсов. Эти файлы можно легко перевести и адаптировать под нужды разных регионов.

Локализация, обычно называемая l10n, — это следующий шаг, который настраивает компоненты внешнего интерфейса приложения для конкретной локали, включая местные языки, соглашения и настройки. Это часто включает в себя перевод элементов пользовательского интерфейса, изменение макета и компонентов дизайна, а также настройку функций в соответствии с региональными требованиями и культурными ожиданиями.

Хорошо реализованная стратегия локализации и интернационализации внешнего интерфейса имеет множество преимуществ. Исследования показали, что пользователи предпочитают взаимодействовать с приложениями на их родном языке, при этом 55% пользователей указали, что они загружают только приложения, доступные на их родном языке. Более того, локализованный пользовательский интерфейс помогает повысить удовлетворенность пользователей, удержание клиентов и уровень проникновения на рынок.

В AppMaster мы понимаем важность локализации и интернационализации и разработали нашу платформу no-code с учетом этих принципов. Наше решение предлагает надежную систему интернационализации, встроенную в процесс разработки внешнего интерфейса, что позволяет легко локализовать пользовательские интерфейсы как веб-приложений, так и мобильных приложений. Это включает поддержку языков с письмом справа налево (RTL) и возможность обработки форм множественного числа или переводов с учетом пола. Используя нашу платформу no-code, клиенты могут создавать переводы для нескольких языков и управлять ими интуитивно понятным и оптимизированным способом, что значительно снижает сложность и затраты, связанные с локализацией.

Являясь комплексной средой разработки, AppMaster гарантирует, что приложения, созданные с использованием нашей платформы, соответствуют лучшим практикам локализации и интернационализации внешнего интерфейса. Сюда входит включение стандартных отраслевых библиотек локализации, таких как i18next и Formatting.JS для JavaScript, Vue-i18n для Vue.js или SwiftGen и Localize-Swift для приложений iOS. Следуя этим стандартизированным практикам, приложения, созданные на AppMaster, могут легко адаптироваться к новым целевым рынкам и сегментам пользователей.

Подводя итог, можно сказать, что локализация и интернационализация внешнего интерфейса являются важными аспектами разработки современных интерфейсных приложений. Эти процессы гарантируют, что программные приложения удовлетворяют разнообразные языковые и культурные требования пользователей со всего мира, создавая поистине глобальный пользовательский опыт. Платформа AppMaster no-code предназначена для облегчения локализации и интернационализации, позволяя клиентам разрабатывать адаптируемые, отзывчивые и учитывающие культурные особенности приложения, тем самым удовлетворяя ожидания пользователей в разных географических регионах и способствуя успеху и росту приложения в глобальный рынок.