Слияния и поглощения с минимальным кодом

Слияния и поглощения Low-code (M&A) относятся к стратегическому процессу объединения коммерческих предприятий, частично или полностью, когда по крайней мере одна из участвующих организаций использует платформы разработки low-code для своих нужд разработки программного обеспечения. Появление платформ low-code, таких как AppMaster, фундаментально изменило способы разработки и поддержки программных решений организациями, тем самым повлияв на динамику и аспекты деятельности по слияниям и поглощениям.

Поскольку предприятия во всех отраслях все чаще используют платформы low-code для разработки программного обеспечения, роль таких платформ в контексте слияний и поглощений становится еще более важной. Процесс слияний и поглощений включает в себя несколько аспектов: стратегическое планирование, поиск источников для сделки, оценку, комплексную проверку, переговоры, интеграцию и управление после слияния. В сегодняшнем технологическом ландшафте платформы low-code играют жизненно важную роль в некоторых из этих аспектов, в первую очередь в комплексной проверке, интеграции и управлении после слияния.

На этапе комплексной проверки слияний и поглощений фирма-покупатель должна оценить программные активы целевой компании, процессы разработки программного обеспечения и возможности технологической команды. Этот процесс значительно упрощается, когда целевая фирма использует для разработки программного обеспечения платформу low-code такую ​​​​как AppMaster. Поскольку внедрение low-code обеспечивает более прозрачный и эффективный процесс разработки, фирме-покупателю легче оценить состояние и качество программных активов целевой компании, а также их потенциал для будущего роста и масштабируемости.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются организации в процессе слияний и поглощений, является интеграция разрозненных программных систем и приложений. Благодаря растущему внедрению платформ разработки low-code у предприятий теперь есть возможность быстро создавать или модифицировать приложения для интеграции с существующими программными системами. Гибкость и адаптируемость платформ low-code обеспечивают более плавную интеграцию программных систем, тем самым способствуя более плавному процессу слияний и поглощений.

Управление после слияния является еще одним важным аспектом, на который влияют слияния и поглощения с low-code. Организации часто сталкиваются с проблемами управления программными активами, приобретенными в ходе слияний и поглощений, особенно если приобретенные программные решения созданы с использованием традиционных методов кодирования. Однако с помощью low-code платформ, таких как AppMaster, управление приобретенными программными решениями становится значительно проще. Подход к визуальной разработке этих платформ позволяет организациям легко понимать, обновлять и поддерживать программные активы, тем самым снижая общую сложность и затраты, связанные с управлением после слияния.

Согласно недавним исследованиям, ожидается, что внедрение платформ low-code будет расти впечатляющими среднегодовыми темпами роста (CAGR) в размере 28,1% в период с 2020 по 2025 год. Поскольку платформы low-code становятся все более распространенными, важность рассмотрения этих платформ при слияниях и поглощениях возрастает. деятельность увеличится. Ключевые преимущества слияний и поглощений с использованием платформ low-code включают более быструю и эффективную комплексную проверку, более простую интеграцию программных систем и улучшенное управление после слияния.

Примером сценария слияний и поглощений low-code может служить фирма, предоставляющая финансовые услуги, приобретающая финтех-стартап, который использует платформу low-code такую ​​​​как AppMaster, для разработки своего программного обеспечения. Фирма-покупатель может быстро оценить программные активы и процессы разработки целевой компании, гарантируя, что они соответствуют нормативным требованиям и отраслевым стандартам. После приобретения фирма-покупатель сможет использовать платформу low-code для интеграции программных систем приобретенной финтех-компании с существующей инфраструктурой, что сделает общий процесс слияний и поглощений более рациональным и экономически эффективным.

В заключение отметим, что слияния и поглощения low-code представляют собой все более важный аспект рынка слияний и поглощений, поскольку компании продолжают переходить к платформам разработки low-code для удовлетворения своих потребностей в программном обеспечении. Использование платформ low-code таких как AppMaster предлагает многочисленные преимущества как приобретающим, так и целевым компаниям, участвующим в таких сделках по слияниям и поглощениям, в первую очередь с точки зрения комплексной проверки, интеграции и управления после слияния. По мере того, как распространение платформ low-code продолжает расти, будет расти и влияние и важность аспектов low-code при слияниях и поглощениях.