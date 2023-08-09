Роботизированная автоматизация процессов No-Code (No-Code RPA) относится к развертыванию технологий автоматизации в цифровой инфраструктуре организации для автоматизации повторяющихся задач, оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности без необходимости ручного программирования или кодирования. Этот инновационный подход позволяет нетехническим пользователям и гражданским разработчикам настраивать программных роботов с помощью визуальных интерфейсов, функций drag-and-drop и предопределенных шаблонов, тем самым демократизируя доступ к возможностям автоматизации и ускоряя инициативы по цифровой трансформации.

Будучи ведущей no-code платформой, AppMaster предлагает инструменты и функции, которые позволяют пользователям создавать мобильные, веб-приложения и серверные приложения без написания единой строки кода. В контексте No-Code RPA AppMaster предоставляет мощный набор возможностей автоматизации, упрощая развертывание и масштабирование решений RPA для различных процессов, отделов и отраслей. По прогнозам Forrester Research , мировой рынок RPA вырастет с 250 млн долларов в 2016 году до 2,9 млрд долларов в 2021 году, что свидетельствует о растущем спросе на технологии автоматизации. Внедрение решений RPA No-Code вносит значительный вклад в этот рост рынка, поскольку организации осознают необходимость гибких, эффективных и экономичных подходов к внедрению и управлению инициативами по автоматизации.

Одним из наиболее значительных преимуществ No-Code RPA является его способность сокращать время и затраты, связанные с традиционной реализацией RPA . Как правило, проекты RPA требуют значительных инвестиций в ресурсы для разработки программного обеспечения, обширных процессов обучения и адаптации. Однако платформы RPA No-Code такие как AppMaster, позволяют организациям развертывать решения для автоматизации гораздо быстрее и с меньшими затратами, поскольку они не требуют участия разработчиков программного обеспечения или ИТ-специалистов. Еще одним заметным преимуществом No-Code RPA является простота использования и широкая доступность . Платформы No-Code RPA используют интуитивно понятные, удобные интерфейсы, которые позволяют людям с различными наборами навыков и опытом создавать и настраивать программных роботов, даже если они не знакомы с языками или методами программирования. В результате больше сотрудников организации могут активно участвовать в усилиях по автоматизации, тем самым поощряя инновации, сотрудничество и операционную эффективность.

Кроме того, No-Code RPA способствует быстрой адаптации и масштабируемости бизнеса. Традиционные RPA-решения обычно требуют длительных и сложных циклов разработки, что ограничивает способность организации быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и рыночные условия. И наоборот, No-Code RPA позволяет пользователям оперативно модифицировать, тестировать и развертывать решения для автоматизации, гарантируя, что организации смогут быстро реагировать на новые возможности, проблемы и технологические тенденции. Наглядный пример No-Code RPA в действии — в сфере здравоохранения. Медицинским администраторам часто приходится обрабатывать огромные объемы данных, связанных с записями пациентов, страховыми претензиями и информацией о счетах. С помощью No-Code RPA эти специалисты по администрированию могут легко создавать программных роботов для автоматизации повторяющихся задач, таких как ввод данных, обработка документов и отчетность о соблюдении нормативных требований. Результатом является значительное сокращение ручного труда, снижение риска неточности данных и повышение эффективности работы.

Роботизированная автоматизация процессов No-Code — это преобразующий подход к цифровой автоматизации, который позволяет организациям раскрыть весь потенциал RPA без технических сложностей и затрат, традиционно связанных с программированием и разработкой программного обеспечения. С ведущими платформами No-Code такими как AppMaster, предприятия могут легко использовать мощь No-Code RPA для автоматизации процессов, оптимизации операций и формирования культуры инноваций и гибкости. Используя время, затраты и эффективность разработки No-Code RPA, организации в самых разных отраслях могут ускорить процесс цифровой трансформации и получить конкурентное преимущество в бизнес-ландшафте, все более ориентированном на технологии.