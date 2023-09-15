Раскрывающееся меню, также известное как раскрывающийся список или раскрывающийся список, представляет собой графический элемент управления, широко используемый при разработке веб-сайтов и дизайне пользовательского интерфейса (UI). Он позволяет пользователям выбирать одно значение или параметр из предварительно заполненного списка, отображаемого при нажатии на стрелку меню или заголовок, обычно размещаемый горизонтально или вертикально в пользовательском интерфейсе или на панели навигации, в зависимости от дизайна приложения или веб-сайта. Выпадающие меню являются важными компонентами пользовательского интерфейса, которые существенно улучшают взаимодействие с пользователем, упрощают навигацию и более эффективно управляют пространством экрана, скрывая обширный контент или параметры под расширяемым меню.

При разработке веб-сайта важность хорошо структурированного и интуитивно организованного раскрывающегося меню становится очевидной, поскольку оно помогает пользователям легко перемещаться между различными веб-страницами и разделами, не требуя длительной прокрутки и поиска. Чтобы обеспечить удобство и удобство работы для пользователей, разработчики обычно выбирают стили визуального представления меню, такие как иерархические структуры, одно- или многоуровневые меню и мегаменю, в зависимости от характера контента и целевой пользовательской базы.

Кроме того, в контексте веб-разработки в AppMaster мы используем несколько общепризнанных рекомендаций по удобству использования для создания раскрывающихся меню, обеспечивая высокий стандарт взаимодействия и взаимодействия с пользователем. Некоторые важные соображения для эффективного дизайна раскрывающегося меню:

Единообразное использование ярлыков и терминологии во всем приложении или на веб-сайте.

Избегайте использования жаргона, чтобы сохранить ясность и улучшить понимание пользователем.

Визуальные различия между основными элементами раскрывающегося меню и элементами подменю с использованием важных элементов дизайна, таких как отступы и цветовое кодирование.

Реализация поддержки наведения, автоматического расширения или таймера задержки для открытия раскрывающихся списков как на устройствах с поддержкой мыши, так и на сенсорных устройствах.

Ограничение глубины вложенных раскрывающихся меню и обеспечение использования пустого пространства для обеспечения структуры и организации.

Отображение всплывающих подсказок или дополнительной информации о пунктах меню для лучшего понимания, не вызывая когнитивной перегрузки или визуального беспорядка.

Проектирование с учетом специальных возможностей за счет включения навигации с помощью клавиатуры, состояний фокуса и поддержки чтения с экрана.

Использование стратегий адаптивного дизайна для создания гибких раскрывающихся меню для совместимости с экранами различных размеров и типами устройств.

Стоит отметить, что AppMaster следует лучшим практикам современной веб-разработки, применяя упомянутые выше принципы и создавая очень гибкие раскрывающиеся меню, которые хорошо адаптируются к разнообразным бизнес- и функциональным требованиям. Платформа AppMaster no-code облегчает создание серверных, веб- и мобильных приложений, визуально представляющих модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику (бизнес-процессы) с помощью встроенного BP Designer.

Включение раскрывающихся меню в приложения, созданные с помощью AppMaster, очень выгодно, поскольку AppMaster автоматически генерирует endpoints сервера, сценарии миграции схемы базы данных и обновляемые схемы приложений при изменении требований платформы. Это устраняет технический долг и приводит к ускорению циклов разработки. AppMaster использует платформу Vue3 для веб-приложений, которая обеспечивает отличную поддержку для создания пользовательских раскрывающихся меню, совместимых с приложениями, созданными AppMaster.

Что касается мобильных приложений, то серверная платформа AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS позволяет разработчикам легко адаптироваться к изменению пользовательского интерфейса, логики и ключей API приложения. Используя эти платформы, можно легко реализовать раскрывающиеся меню, обеспечивая плавную навигацию и взаимодействие на мобильных устройствах без необходимости отправлять новые версии в App Store и Play Market.

Выпадающее меню, популярный элемент при разработке веб-сайтов, продолжает играть решающую роль в улучшении общего пользовательского опыта. Используя комплексную интегрированную среду разработки (IDE) AppMaster и придерживаясь текущих рекомендаций и лучших практик проектирования, разработчик может создавать интуитивно понятные и отзывчивые раскрывающиеся меню, тем самым создавая очень привлекательные, функциональные и визуально привлекательные приложения для своих пользователей, позволяя им добиваться результатов более эффективно, действенно и оперативно.