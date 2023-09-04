Кроссплатформенное приложение в контексте разработки мобильных приложений означает мобильное приложение, разработанное и созданное для работы на нескольких операционных системах и/или устройствах, таких как Android, iOS и Windows. Кроссплатформенные приложения позволяют разработчикам создавать единую базу кода, которая работает на нескольких платформах, тем самым сокращая время, усилия и затраты на разработку, сохраняя при этом единообразный пользовательский интерфейс. Эти приложения привлекательны для бизнеса, поскольку могут охватить более широкую аудиторию без необходимости создания отдельных команд разработчиков для каждой платформы.

По последним данным, Android и iOS вместе занимают более 99% мирового рынка мобильных ОС, при этом Android лидирует примерно с 73%, а iOS — с 26%. Учитывая эту статистику, для предприятий и разработчиков становится крайне важно ориентироваться на обе платформы, чтобы максимизировать свою пользовательскую базу и присутствие на рынке. Разработка кроссплатформенных приложений играет жизненно важную роль в достижении этой цели, позволяя единой базе кода беспрепятственно обслуживать обе платформы.

На рынке доступно несколько платформ и инструментов для разработки кросс-платформенных приложений, таких как React Native, Xamarin, Flutter и PhoneGap. Однако каждый из этих инструментов имеет свои ограничения, что требует более комплексного и интегрированного решения для разработки. Именно здесь AppMaster, мощная платформа no-code, превосходно обеспечивает оптимизированный подход к кроссплатформенной разработке приложений.

С помощью AppMaster разработчики могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью визуального интерфейса, что позволяет им создавать и проектировать схему базы данных, бизнес-логику и endpoints REST API без написания единой строки кода. Создавая управляемую сервером среду мобильных приложений на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, AppMaster предлагает согласованную кросс-платформенную работу без ущерба для производительности, сравнимой с нативной.

В дополнение к классическим возможностям разработки кросс-платформенных приложений, AppMaster также включает в себя серверный подход, позволяющий клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market. Эта надежная функция обеспечивает своевременные обновления и повышенную стабильность приложений, одновременно значительно сокращая необходимость в непрерывных циклах разработки.

Еще одним преимуществом использования AppMaster для кросс-платформенной разработки приложений является то, что оно устраняет техническую задолженность за счет повторного создания приложений с нуля при изменении требований. Этот подход, будучи эффективным по времени и гибким, гарантирует, что приложения останутся актуальными и не будут иметь проблем с устаревшими версиями, которые могут возникнуть из-за дополнительных обновлений. Кроме того, автоматически создавая документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, AppMaster обеспечивает плавную интеграцию с существующими системами, устраняя сложности и упрощая процесс разработки.

Платформа AppMaster представляет собой комплексную интегрированную среду разработки (IDE), предназначенную для оптимизации процесса создания веб-, мобильных и серверных приложений. Это делает разработку приложений в 10 раз быстрее и в три раза экономичнее для широкого круга клиентов: от малого бизнеса до крупных предприятий. Предоставляя возможность даже одному разработчику создать масштабируемое программное решение, включающее в себя серверные серверы, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения, AppMaster гарантирует, что кроссплатформенная разработка приложений останется доступной и эффективной, отвечая постоянно растущим требованиям рынок мобильных приложений.

В заключение отметим, что кроссплатформенные приложения становятся все более важными в мире разработки мобильных приложений, учитывая разнообразие доступных сегодня устройств и операционных систем. Такие инструменты и платформы, как AppMaster, позволили предприятиям и разработчикам удовлетворить эти разнообразные потребности, не жертвуя при этом качеством, производительностью и удобством использования. Используя мощные инструменты no-code, интегрированные IDE и серверные платформы, AppMaster создала себе нишу в области разработки кроссплатформенных приложений, предлагая беспрецедентную эффективность, экономичность и адаптируемость.