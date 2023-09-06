Мобильная операционная система (например, Android, iOS)

Мобильная операционная система (ОС) — это специализированная программная платформа, обеспечивающая работу смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Он разработан с учетом требований мобильных устройств, предлагая богатый пользовательский интерфейс, оптимизированную производительность и эффективное управление питанием. В контексте разработки мобильных приложений мобильная ОС является важнейшим компонентом, обеспечивающим необходимую инфраструктуру, платформы и интерфейсы программирования приложений (API), позволяющие разработчикам создавать, тестировать, развертывать и поддерживать собственные мобильные приложения.

Android и iOS в настоящее время являются двумя доминирующими платформами мобильных ОС, на долю которых приходится более 99% рынка смартфонов. Обе платформы имеют свои уникальные сильные стороны, экосистемы и сообщества разработчиков. Google владеет и активно развивает операционную систему Android, тогда как Apple Inc. стоит за операционной системой iOS.

ОС Android — это платформа с открытым исходным кодом, основанная на ядре Linux, которая позволяет разработчикам получать доступ к исходному коду и свободно изменять его. Такой уровень открытости побуждает обширное сообщество разработчиков вносить свой вклад в развитие и продвижение Android. ОС Android завоевала львиную долю мирового рынка мобильных устройств благодаря совместимости с широким спектром производителей оборудования, гибким возможностям настройки и доступным предложениям устройств. Кроме того, Android изначально поддерживает языки программирования Java и Kotlin для разработки приложений, а в магазине Google Play есть миллионы активных приложений, отвечающих различным потребностям и предпочтениям пользователей.

С другой стороны, операционная система iOS — это собственная платформа, разработанная исключительно для мобильных устройств Apple, включая iPhone, iPad и iPod Touch. Платформа iOS, известная своими надежными функциями безопасности, бесшовной интеграцией аппаратного и программного обеспечения и линейкой устройств премиум-класса, предлагает своим пользователям более контролируемый и тщательно подобранный опыт. Apple придерживается строгих правил и строгого процесса проверки приложений в своем App Store, обеспечивая высокие стандарты качества, безопасности и согласованности приложений. Разработка приложений для устройств iOS обычно опирается на такие языки программирования, как Swift и Objective-C.

AppMaster, мощная платформа no-code, упрощает процесс создания серверных, веб- и мобильных приложений для платформ Android и iOS. Визуально проектируя модели данных, бизнес-процессы и пользовательские интерфейсы с помощью AppMaster, разработчики могут эффективно создавать приложения, не написав ни единой строки кода. Платформа генерирует внутренний код на Go (golang) и внешний код с использованием инфраструктуры Vue3 и JS/TS для веб-приложений. Для мобильных приложений используются Kotlin и Jetpack Compose для Android, а SwiftUI для разработки iOS. Этот управляемый сервером подход позволяет обновлять приложения без повторной отправки приложений на проверку в App Store или Play Market, что делает процесс разработки приложений более отзывчивым к потребностям пользователей и требованиям бизнеса.

AppMaster не только способствует быстрой разработке приложений, но также обеспечивает документацию, тестирование, компиляцию и развертывание приложений в облаке. Он генерирует документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, что позволяет разработчику больше сосредоточиться на дизайне и функциональности приложения. Более того, восстанавливая приложения с нуля при каждом изменении чертежей, AppMaster гарантирует отсутствие накопления технической задолженности в жизненном цикле приложения, обеспечивая оптимальную производительность и удобство обслуживания.

Как правило, платформы мобильных ОС предоставляют разработчикам множество интегрированных платформ, библиотек и API-интерфейсов для создания многофункциональных, высокопроизводительных и безопасных мобильных приложений. Эти инструменты разработчика, предлагаемые платформами Android и iOS, позволили создать динамичную экосистему приложений, отвечающую практически любым намерениям и предпочтениям пользователей. Являясь инновационной платформой no-code, AppMaster дополняет эти экосистемы мобильных ОС, оптимизируя процесс разработки приложений и устраняя техническую задолженность, тем самым делая создание, обновление и поддержку мобильных приложений проще, быстрее и экономичнее.

Для организаций, от стартапов до предприятий, AppMaster дает возможность гражданским разработчикам создавать комплексные программные решения с серверной частью, веб-сайтом, клиентским порталом и собственными мобильными приложениями, эффективно демократизируя процесс разработки приложений. Используя возможности и функции ведущих платформ мобильных ОС, таких как Android и iOS, AppMaster открывает предприятиям новые возможности для быстрой, безопасной и эффективной разработки, запуска и масштабирования мобильных приложений.