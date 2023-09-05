Deep Linking — это мощная концепция и широко используемый метод в мире разработки мобильных приложений. В двух словах, диплинкинг — это процесс направления пользователей к определенному экрану, представлению или контенту в мобильном приложении, минуя целевую страницу или главный экран по умолчанию. Это похоже на гиперссылку в Интернете, которая направляет пользователя непосредственно на определенную веб-страницу, а не на домашнюю страницу веб-сайта. Глубокие ссылки значительно улучшают взаимодействие с пользователем и повышают вовлеченность в мобильных приложениях, предоставляя ярлыки к контенту, оптимизируя навигацию по приложениям и обеспечивая плавное взаимодействие между приложениями и между приложениями.

AppMaster, платформа no-code, которая позволяет пользователям легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения, признает важность глубоких ссылок в мобильных приложениях. Используя надежные возможности AppMaster по созданию мобильных приложений с помощью Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, разработчики могут легко включать глубокие ссылки в свои приложения, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями, их удержание и общую производительность своих приложений.

Глубокие ссылки можно разделить на три основных типа: традиционные глубокие ссылки, отложенные глубокие ссылки и контекстные глубокие ссылки. Традиционные глубокие ссылки используются для навигации по приложению, когда приложение уже установлено на устройстве пользователя. С другой стороны, отложенные глубокие ссылки позволяют пользователям переходить к конкретному контенту, даже если приложение не установлено; ссылка хранит информацию о желаемом пункте назначения и переносит пользователя туда после установки приложения. Контекстные глубокие ссылки повышают удобство использования за счет внедрения дополнительных данных в ссылки, обеспечивая персонализированный пользовательский опыт и облегчая перенаправление приложений, приглашения и рекламные акции.

Реализация диплинкинга в мобильных приложениях включает в себя несколько важных шагов. Прежде всего, разработчикам необходимо спроектировать и сопоставить URL-адреса глубоких ссылок с соответствующим контентом и представлениями приложения. AppMaster упрощает эти шаги, автоматически генерируя краткий и модифицируемый код для различных платформ и фреймворков, что упрощает разработчикам создание глубоких ссылок в своих приложениях и управление ими. Затем необходимо включить индексирование приложения, чтобы гарантировать, что его содержимое будет доступно поисковым системам, что помогает повысить видимость приложения и привлечь пользователей.

В-третьих, крайне важно повысить вовлеченность пользователей и коэффициенты конверсии за счет использования глубоких ссылок в многоканальной маркетинговой деятельности. Например, рекламные электронные письма, публикации в социальных сетях и push-уведомления могут включать глубокие ссылки, которые направляют пользователей непосредственно на определенный контент приложения, например, на продукт со скидкой или страницу регистрации на мероприятие. Кроме того, глубокие ссылки можно использовать для привлечения новых пользователей или направления существующих пользователей к областям приложения, которые они еще не исследовали, что еще больше повышает уровень использования приложения и уровень удержания.

Более того, включение глубоких ссылок в мобильные приложения имеет ряд преимуществ и преимуществ, подтвержденных отраслевыми исследованиями и статистикой. По данным Branch Metrics, ведущей платформы диплинкинга, использование диплинков в push-уведомлениях может повысить вовлеченность пользователей на 65%, а таргетированные кампании с диплинками могут обеспечить до 2,5 раз больше конверсий по сравнению с обычными сообщениями. Было показано, что обмен контентом внутри приложения с глубокими ссылками обеспечивает до 10 раз больше установок на общий элемент, а приложения с глубокими ссылками имеют в 3 раза более высокий коэффициент удержания в течение трех месяцев, чем приложения без глубоких ссылок.

Отличным примером использования глубоких ссылок в действии является плавная интеграция Airbnb и Google Maps. Когда пользователи ищут жилье на Картах Google, они могут нажать на глубокую ссылку, отображаемую в результатах поиска, которая откроет приложение Airbnb и направит их к конкретному объявлению, которое их заинтересовало. Это не только упрощает работу пользователей, но и повышает эффективность Airbnb. показатели привлечения и вовлеченности пользователей.

В заключение отметим, что глубокие ссылки — это жизненно важная техника, которую должны освоить разработчики в секторе разработки мобильных приложений. С помощью передовой платформы no-code AppMaster разработчики могут быстро реализовать глубокие ссылки в своих мобильных приложениях и использовать ее потенциал для улучшения пользовательского опыта, вовлеченности и уровня удержания. Использование глубоких ссылок играет важную роль в создании успешных, многофункциональных и надежных мобильных приложений, которые могут увлекать, восхищать и удерживать пользователей с течением времени.