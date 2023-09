OAuth, wat staat voor "Open Authorization", is een open-standaard autorisatieprotocol waarmee clientapplicaties veilig toegang kunnen krijgen tot beschermde bronnen namens gebruikers zonder dat ze hun inloggegevens met deze applicaties hoeven te delen. OAuth wordt op grote schaal toegepast in tal van branches – van sociale medianetwerken en e-commercewebsites tot cloudopslagplatforms en bedrijfsapplicaties – vanwege de flexibiliteit, interoperabiliteit en robuuste beveiligingsmechanismen.

In de context van websiteontwikkeling biedt OAuth een betrouwbaar raamwerk voor ontwikkelaars om veilige verbindingen tussen hun applicaties en externe services te creëren en te beheren. Dit vereenvoudigt het proces van het implementeren van authenticatie- en autorisatiemechanismen aanzienlijk, waardoor ontwikkelaars tijd en moeite besparen en tegelijkertijd de privacy van gebruikers en gegevensbeveiliging worden gewaarborgd.

OAuth heeft in de loop van de tijd meerdere revisies ondergaan en de meest recente versie is OAuth 2.0. Het is het product van een uitgebreide samenwerking binnen de sector, verankerd door een uitgebreide reeks standaarden, richtlijnen en best practices die erop gericht zijn een breed scala aan gebruiksscenario's en implementatiescenario's aan te pakken.

Sleutelconcepten in OAuth zijn onder meer:

Resource-eigenaar: de gebruiker die de beschermde bronnen bezit en beheert, doorgaans vertegenwoordigd door een account op het platform van een serviceprovider.

de gebruiker die de beschermde bronnen bezit en beheert, doorgaans vertegenwoordigd door een account op het platform van een serviceprovider. Client: de toepassing die namens de eigenaar van de bron toegang probeert te krijgen tot beveiligde bronnen.

de toepassing die namens de eigenaar van de bron toegang probeert te krijgen tot beveiligde bronnen. Bronserver: de server die de beveiligde bronnen host.

de server die de beveiligde bronnen host. Autorisatieserver: De server die de eigenaar van de bron verifieert en toegangstokens aan de client verstrekt, waardoor deze toegang krijgt tot beschermde bronnen.

De server die de eigenaar van de bron verifieert en toegangstokens aan de client verstrekt, waardoor deze toegang krijgt tot beschermde bronnen. Toegangstoken: een tekenreeks die de autorisatie vertegenwoordigt die door de resource-eigenaar aan de client is verleend. Toegangstokens hebben een beperkte levensduur en een specifiek bereik, wat betekent dat ze alleen voor bepaalde acties en binnen specifieke tijdsbestekken kunnen worden gebruikt.

Het belangrijkste voordeel van OAuth is dat eigenaren van bronnen klanten toegang kunnen verlenen tot hun beschermde bronnen zonder hun inloggegevens (zoals gebruikersnamen en wachtwoorden) te delen. Dit wordt bereikt via een proces dat bekend staat als "gedelegeerde autorisatie", dat doorgaans de volgende stappen omvat:

De client stuurt de eigenaar van de bron door naar de autorisatieserver en vraagt ​​om autorisatie voor specifieke acties of bereiken. De eigenaar van de bron authenticeert zich bij de autorisatieserver en keurt het verzoek van de client goed. De autorisatieserver geeft een autorisatiecode af, die via een redirect-URI naar de client wordt teruggestuurd. De client wisselt de autorisatiecode uit voor een toegangstoken door een verzoek in te dienen bij de autorisatieserver. De client gebruikt het toegangstoken om toegang te krijgen tot de beveiligde bronnen vanaf de bronserver.

Een van de belangrijkste kenmerken van OAuth 2.0 is de ondersteuning voor meerdere 'subsidietypen', afgestemd op verschillende clienttypen en gebruiksscenario's. Deze subsidietypen definiëren specifieke methoden waarmee clients toegangstokens verkrijgen, en omvatten:

Autorisatiecode: dit toekenningstype is geschikt voor web- en mobiele applicaties die geheimen veilig kunnen opslaan en via een backchannel kunnen communiceren met de autorisatieserver.

dit toekenningstype is geschikt voor web- en mobiele applicaties die geheimen veilig kunnen opslaan en via een backchannel kunnen communiceren met de autorisatieserver. Impliciet: Ontworpen voor single-page applicaties (SPA's) en andere op user-agents gebaseerde clients die geheimen niet veilig kunnen opslaan en vereisen dat tokens rechtstreeks via het frontchannel worden uitgegeven.

Ontworpen voor single-page applicaties (SPA's) en andere op user-agents gebaseerde clients die geheimen niet veilig kunnen opslaan en vereisen dat tokens rechtstreeks via het frontchannel worden uitgegeven. Wachtwoordreferenties broneigenaar: Wordt gebruikt in scenario's waarin de client wordt vertrouwd en de inloggegevens van de broneigenaar veilig kan verkrijgen en opslaan, zoals in migratiescenario's of bij first-party clients.

Wordt gebruikt in scenario's waarin de client wordt vertrouwd en de inloggegevens van de broneigenaar veilig kan verkrijgen en opslaan, zoals in migratiescenario's of bij first-party clients. Klantreferenties: Geschikt voor machine-to-machine (M2M)-authenticatie waarbij de klant namens zichzelf handelt in plaats van namens een specifieke resource-eigenaar.

Ontwikkelaars die met het AppMaster no-code platform werken, kunnen eenvoudig op OAuth gebaseerde authenticatie- en autorisatiemechanismen integreren door gebruik te maken van de aangepaste API's en authenticatiediensten van AppMaster. Hierdoor kunnen ze Single Sign-On (SSO)-functionaliteit en inlogfuncties voor sociale media implementeren of zelfs veilige verbindingen tot stand brengen met API's en cloudservices van derden die OAuth ondersteunen. Bovendien worden met AppMaster gebouwde applicaties gegenereerd met industriestandaardtechnologieën zoals Go, Vue3 en Kotlin, waardoor compatibiliteit en interoperabiliteit met OAuth wordt gegarandeerd.

Concluderend kan worden gezegd dat OAuth een krachtig, aanpasbaar en algemeen aanvaard autorisatieprotocol is dat aanzienlijke voordelen biedt voor website-ontwikkelaars, vooral op het gebied van veiligheid en integratiegemak. Door gebruik te maken van OAuth kunnen ontwikkelaars hun afhankelijkheid van aangepaste en potentieel onveilige authenticatie- en autorisatie-implementaties verminderen, wat resulteert in veiligere, beter beveiligde applicaties die gebruikersgegevens beschermen en een strikt toegangscontrolebeleid afdwingen.