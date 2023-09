OAuth, che sta per "Open Authorization", è un protocollo di autorizzazione a standard aperto che consente alle applicazioni client di accedere in modo sicuro alle risorse protette per conto degli utenti senza richiedere loro di condividere le proprie credenziali con queste applicazioni. OAuth è ampiamente adottato in numerosi settori verticali, dalle reti di social media e siti di e-commerce alle piattaforme di archiviazione cloud e alle applicazioni aziendali, grazie alla sua flessibilità, interoperabilità e robusti meccanismi di sicurezza.

Nel contesto dello sviluppo di siti Web, OAuth fornisce un framework affidabile affinché gli sviluppatori possano creare e gestire connessioni sicure tra le loro applicazioni e servizi esterni. Ciò semplifica notevolmente il processo di implementazione dei meccanismi di autenticazione e autorizzazione, facendo risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori e garantendo al tempo stesso la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati.

OAuth è stato sottoposto a numerose revisioni nel corso del tempo e la versione più recente è OAuth 2.0. È il prodotto di un’ampia collaborazione di settore ancorata a un insieme completo di standard, linee guida e migliori pratiche che mirano ad affrontare un’ampia varietà di casi d’uso e scenari di implementazione.

I concetti chiave di OAuth includono:

Proprietario della risorsa: l'utente che possiede e controlla le risorse protette, in genere rappresentato da un account sulla piattaforma di un fornitore di servizi.

l'utente che possiede e controlla le risorse protette, in genere rappresentato da un account sulla piattaforma di un fornitore di servizi. Client: l'applicazione che tenta di accedere alle risorse protette per conto del proprietario della risorsa.

l'applicazione che tenta di accedere alle risorse protette per conto del proprietario della risorsa. Server di risorse: il server che ospita le risorse protette.

il server che ospita le risorse protette. Server di autorizzazione: il server che autentica il proprietario della risorsa ed emette token di accesso al client, consentendogli di accedere alle risorse protette.

il server che autentica il proprietario della risorsa ed emette token di accesso al client, consentendogli di accedere alle risorse protette. Token di accesso: una stringa che rappresenta l'autorizzazione concessa al client dal proprietario della risorsa. I token di accesso hanno una durata limitata e ambiti specifici, il che significa che possono essere utilizzati solo per determinate azioni ed entro intervalli di tempo specifici.

Il vantaggio principale di OAuth è che consente ai proprietari delle risorse di concedere ai client l'accesso alle risorse protette senza condividere le proprie credenziali (come nomi utente e password). Ciò si ottiene attraverso un processo noto come "autorizzazione delegata", che tipicamente prevede le seguenti fasi:

Il client reindirizza il proprietario della risorsa al server di autorizzazione, richiedendo l'autorizzazione per azioni o ambiti specifici. Il proprietario della risorsa si autentica con il server di autorizzazione e approva la richiesta del client. Il server di autorizzazione emette un codice di autorizzazione, che viene inviato al client tramite un URI di reindirizzamento. Il client scambia il codice di autorizzazione con un token di accesso effettuando una richiesta al server di autorizzazione. Il client utilizza il token di accesso per accedere alle risorse protette dal server di risorse.

Una delle caratteristiche principali di OAuth 2.0 è il supporto per più "tipi di concessione" su misura per diversi tipi di client e casi d'uso. Questi tipi di concessione definiscono metodi specifici con cui i client ottengono i token di accesso e includono:

Codice di autorizzazione: questo tipo di concessione è adatto per applicazioni Web e mobili che possono archiviare in modo sicuro i segreti e comunicare con il server di autorizzazione utilizzando un backchannel.

questo tipo di concessione è adatto per applicazioni Web e mobili che possono archiviare in modo sicuro i segreti e comunicare con il server di autorizzazione utilizzando un backchannel. Implicito: progettato per applicazioni a pagina singola (SPA) e altri client basati su user-agent che non possono archiviare in modo sicuro i segreti e richiedono che i token vengano emessi direttamente attraverso il canale anteriore.

progettato per applicazioni a pagina singola (SPA) e altri client basati su user-agent che non possono archiviare in modo sicuro i segreti e richiedono che i token vengano emessi direttamente attraverso il canale anteriore. Credenziali password del proprietario della risorsa: utilizzate in scenari in cui il client è attendibile e può ottenere e archiviare in modo sicuro le credenziali del proprietario della risorsa, ad esempio negli scenari di migrazione o con client proprietari.

utilizzate in scenari in cui il client è attendibile e può ottenere e archiviare in modo sicuro le credenziali del proprietario della risorsa, ad esempio negli scenari di migrazione o con client proprietari. Credenziali client: appropriate per l'autenticazione da macchina a macchina (M2M) in cui il client agisce per proprio conto anziché per quello di uno specifico proprietario della risorsa.

Gli sviluppatori che lavorano con la piattaforma no-code AppMaster possono facilmente integrare meccanismi di autenticazione e autorizzazione basati su OAuth utilizzando le API personalizzate e i servizi di autenticazione di AppMaster. Ciò consente loro di implementare funzionalità Single Sign-On (SSO), funzionalità di accesso ai social media o persino stabilire connessioni sicure ad API di terze parti e servizi cloud che supportano OAuth. Inoltre, le applicazioni create con AppMaster vengono generate con tecnologie standard del settore come Go, Vue3 e Kotlin, garantendo compatibilità e interoperabilità con OAuth.

In conclusione, OAuth è un protocollo di autorizzazione potente, adattabile e ampiamente adottato che offre vantaggi significativi agli sviluppatori di siti Web, in particolare in termini di sicurezza e facilità di integrazione. Sfruttando OAuth, gli sviluppatori possono ridurre la loro dipendenza da implementazioni di autenticazione e autorizzazione personalizzate e potenzialmente non sicure, ottenendo applicazioni più sicure che proteggono i dati degli utenti e applicano rigide policy di controllo degli accessi.