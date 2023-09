OAuth, qui signifie « Open Authorization », est un protocole d'autorisation standard ouvert qui permet aux applications clientes d'accéder en toute sécurité aux ressources protégées au nom des utilisateurs sans les obliger à partager leurs informations d'identification avec ces applications. OAuth est largement adopté dans de nombreux secteurs industriels, depuis les réseaux de médias sociaux et les sites Web de commerce électronique jusqu'aux plates-formes de stockage cloud et aux applications d'entreprise, en raison de sa flexibilité, de son interopérabilité et de ses mécanismes de sécurité robustes.

Dans le contexte du développement de sites Web, OAuth fournit un cadre fiable permettant aux développeurs de créer et de gérer des connexions sécurisées entre leurs applications et des services externes. Cela simplifie considérablement le processus de mise en œuvre des mécanismes d'authentification et d'autorisation, économisant du temps et des efforts aux développeurs tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données.

OAuth a subi plusieurs révisions au fil du temps et la version la plus récente est OAuth 2.0. Il est le produit d'une vaste collaboration industrielle ancrée par un ensemble complet de normes, de lignes directrices et de bonnes pratiques qui visent à répondre à une grande variété de cas d'utilisation et de scénarios de déploiement.

Les concepts clés d'OAuth incluent :

Propriétaire de la ressource : utilisateur qui possède et contrôle les ressources protégées, généralement représenté par un compte sur la plateforme d'un fournisseur de services.

Client : l'application qui cherche à accéder aux ressources protégées au nom du propriétaire de la ressource.

Serveur de ressources : le serveur hébergeant les ressources protégées.

Serveur d'autorisation : serveur qui authentifie le propriétaire de la ressource et émet des jetons d'accès au client, lui permettant d'accéder aux ressources protégées.

Jeton d'accès : chaîne qui représente l'autorisation accordée au client par le propriétaire de la ressource. Les jetons d'accès ont une durée de vie limitée et des portées spécifiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être utilisés que pour certaines actions et dans des délais spécifiques.

Le principal avantage d'OAuth est qu'il permet aux propriétaires de ressources d'accorder aux clients l'accès à leurs ressources protégées sans partager leurs informations d'identification (telles que les noms d'utilisateur et les mots de passe). Ceci est réalisé grâce à un processus appelé « autorisation déléguée », qui implique généralement les étapes suivantes :

Le client redirige le propriétaire de la ressource vers le serveur d'autorisation, demandant l'autorisation pour des actions ou des étendues spécifiques. Le propriétaire de la ressource s'authentifie auprès du serveur d'autorisation et approuve la demande du client. Le serveur d'autorisation émet un code d'autorisation, qui est renvoyé au client via un URI de redirection. Le client échange le code d'autorisation contre un jeton d'accès en faisant une requête au serveur d'autorisation. Le client utilise le jeton d'accès pour accéder aux ressources protégées à partir du serveur de ressources.

L'une des fonctionnalités clés d'OAuth 2.0 est la prise en charge de plusieurs « types de subventions » adaptés à différents types de clients et cas d'utilisation. Ces types d'octroi définissent des méthodes spécifiques par lesquelles les clients obtiennent des jetons d'accès, et incluent :

Code d'autorisation : ce type d'autorisation convient aux applications Web et mobiles qui peuvent stocker des secrets en toute sécurité et communiquer avec le serveur d'autorisation à l'aide d'un canal de retour.

Implicite : conçu pour les applications à page unique (SPA) et autres clients basés sur un agent utilisateur qui ne peuvent pas stocker de manière sécurisée les secrets et nécessitent que les jetons soient émis directement via le canal frontal.

Informations d'identification du mot de passe du propriétaire de la ressource : utilisées dans les scénarios dans lesquels le client est fiable et peut obtenir et stocker en toute sécurité les informations d'identification du propriétaire de la ressource, comme dans les scénarios de migration ou avec des clients propriétaires.

Informations d'identification du client : appropriées pour l'authentification machine à machine (M2M) où le client agit en son propre nom plutôt qu'en celui d'un propriétaire de ressource spécifique.

Les développeurs travaillant avec la plateforme no-code AppMaster peuvent facilement intégrer des mécanismes d'authentification et d'autorisation basés sur OAuth en utilisant les API personnalisées et les services d'authentification d' AppMaster. Cela leur permet de mettre en œuvre des fonctionnalités d'authentification unique (SSO), des fonctionnalités de connexion aux réseaux sociaux ou même d'établir des connexions sécurisées avec des API tierces et des services cloud prenant en charge OAuth. De plus, les applications créées avec AppMaster sont générées avec des technologies standard telles que Go, Vue3 et Kotlin, garantissant la compatibilité et l'interopérabilité avec OAuth.

En conclusion, OAuth est un protocole d'autorisation puissant, adaptable et largement adopté qui offre des avantages significatifs pour les développeurs de sites Web, notamment en termes de sécurité et de facilité d'intégration. En tirant parti d'OAuth, les développeurs peuvent réduire leur dépendance à l'égard d'implémentations d'authentification et d'autorisation personnalisées et potentiellement non sécurisées, ce qui se traduit par des applications plus sûres et plus sécurisées qui protègent les données des utilisateurs et appliquent des politiques de contrôle d'accès strictes.