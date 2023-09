OAuth, que significa "Autorização Aberta", é um protocolo de autorização de padrão aberto que permite que aplicativos clientes acessem com segurança recursos protegidos em nome dos usuários, sem exigir que eles compartilhem suas credenciais com esses aplicativos. O OAuth é amplamente adotado em vários setores verticais do setor, desde redes de mídia social e sites de comércio eletrônico até plataformas de armazenamento em nuvem e aplicativos corporativos, devido à sua flexibilidade, interoperabilidade e mecanismos de segurança robustos.

No contexto do desenvolvimento de sites, o OAuth fornece uma estrutura confiável para os desenvolvedores criarem e gerenciarem conexões seguras entre seus aplicativos e serviços externos. Isso simplifica muito o processo de implementação de mecanismos de autenticação e autorização, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores e garantindo a privacidade do usuário e a segurança dos dados.

OAuth passou por diversas revisões ao longo do tempo e a versão mais recente é o OAuth 2.0. É o produto de uma extensa colaboração do setor, ancorada por um conjunto abrangente de padrões, diretrizes e práticas recomendadas que visam abordar uma ampla variedade de casos de uso e cenários de implantação.

Os principais conceitos do OAuth incluem:

Proprietário do recurso: O usuário que possui e controla os recursos protegidos, normalmente representado por uma conta na plataforma de um provedor de serviços.

O usuário que possui e controla os recursos protegidos, normalmente representado por uma conta na plataforma de um provedor de serviços. Cliente: O aplicativo que busca acessar recursos protegidos em nome do proprietário do recurso.

O aplicativo que busca acessar recursos protegidos em nome do proprietário do recurso. Servidor de Recursos: O servidor que hospeda os recursos protegidos.

O servidor que hospeda os recursos protegidos. Servidor de Autorização: O servidor que autentica o proprietário do recurso e emite tokens de acesso ao cliente, permitindo-lhe acessar recursos protegidos.

O servidor que autentica o proprietário do recurso e emite tokens de acesso ao cliente, permitindo-lhe acessar recursos protegidos. Token de Acesso: Uma string que representa a autorização concedida ao cliente pelo proprietário do recurso. Os tokens de acesso têm vida útil limitada e escopos específicos, o que significa que só podem ser usados ​​para determinadas ações e dentro de prazos específicos.

A principal vantagem do OAuth é permitir que os proprietários de recursos concedam aos clientes acesso aos seus recursos protegidos sem compartilhar suas credenciais (como nomes de usuário e senhas). Isto é conseguido através de um processo conhecido como “autorização delegada”, que normalmente envolve as seguintes etapas:

O cliente redireciona o proprietário do recurso para o servidor de autorização, solicitando autorização para ações ou escopos específicos. O proprietário do recurso autentica-se com o servidor de autorização e aprova a solicitação do cliente. O servidor de autorização emite um código de autorização, que é enviado de volta ao cliente através de um URI de redirecionamento. O cliente troca o código de autorização por um token de acesso fazendo uma solicitação ao servidor de autorização. O cliente usa o token de acesso para acessar os recursos protegidos do servidor de recursos.

Um dos principais recursos do OAuth 2.0 é o suporte a vários “tipos de concessão” adaptados a diferentes tipos de clientes e casos de uso. Esses tipos de concessão definem métodos específicos pelos quais os clientes obtêm tokens de acesso e incluem:

Código de autorização: esse tipo de concessão é adequado para aplicativos da Web e móveis que podem armazenar segredos com segurança e se comunicar com o servidor de autorização usando um backchannel.

esse tipo de concessão é adequado para aplicativos da Web e móveis que podem armazenar segredos com segurança e se comunicar com o servidor de autorização usando um backchannel. Implícito: projetado para aplicativos de página única (SPAs) e outros clientes baseados em agente de usuário que não podem armazenar segredos com segurança e exigem que os tokens sejam emitidos diretamente pelo canal frontal.

projetado para aplicativos de página única (SPAs) e outros clientes baseados em agente de usuário que não podem armazenar segredos com segurança e exigem que os tokens sejam emitidos diretamente pelo canal frontal. Credenciais de senha do proprietário do recurso: usadas em cenários em que o cliente é confiável e pode obter e armazenar com segurança as credenciais do proprietário do recurso, como em cenários de migração ou com clientes primários.

usadas em cenários em que o cliente é confiável e pode obter e armazenar com segurança as credenciais do proprietário do recurso, como em cenários de migração ou com clientes primários. Credenciais do cliente: Apropriadas para autenticação máquina a máquina (M2M), onde o cliente atua em seu próprio nome, e não em nome de um proprietário de recurso específico.

Os desenvolvedores que trabalham com a plataforma no-code AppMaster podem integrar facilmente mecanismos de autenticação e autorização baseados em OAuth usando APIs personalizadas e serviços de autenticação do AppMaster. Isso permite que eles implementem a funcionalidade de logon único (SSO), recursos de login em mídias sociais ou até mesmo estabeleçam conexões seguras com APIs de terceiros e serviços em nuvem que oferecem suporte a OAuth. Além disso, os aplicativos desenvolvidos com AppMaster são gerados com tecnologias padrão do setor, como Go, Vue3 e Kotlin, garantindo compatibilidade e interoperabilidade com OAuth.

Concluindo, o OAuth é um protocolo de autorização poderoso, adaptável e amplamente adotado que oferece vantagens significativas para desenvolvedores de sites, principalmente em termos de segurança e facilidade de integração. Ao aproveitar o OAuth, os desenvolvedores podem reduzir sua dependência de implementações de autenticação e autorização personalizadas e potencialmente inseguras, resultando em aplicativos mais seguros e protegidos que protegem os dados do usuário e aplicam políticas rigorosas de controle de acesso.