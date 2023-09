OAuth, czyli „Open Authorization”, to protokół autoryzacji o otwartym standardzie, który umożliwia aplikacjom klienckim bezpieczny dostęp do chronionych zasobów w imieniu użytkowników bez konieczności udostępniania im swoich danych uwierzytelniających. OAuth jest powszechnie stosowany w wielu branżach — od sieci mediów społecznościowych i witryn handlu elektronicznego po platformy przechowywania w chmurze i aplikacje korporacyjne — ze względu na jego elastyczność, interoperacyjność i solidne mechanizmy bezpieczeństwa.

W kontekście tworzenia witryn internetowych protokół OAuth zapewnia programistom niezawodne ramy umożliwiające tworzenie bezpiecznych połączeń między aplikacjami i usługami zewnętrznymi oraz zarządzanie nimi. To znacznie upraszcza proces wdrażania mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, oszczędzając czas i wysiłek programistów, zapewniając jednocześnie prywatność użytkowników i bezpieczeństwo danych.

Z biegiem czasu protokół OAuth przeszedł wiele zmian, a najnowsza wersja to OAuth 2.0. Jest to wynik szeroko zakrojonej współpracy branżowej, opartej na kompleksowym zestawie standardów, wytycznych i najlepszych praktyk, które mają na celu uwzględnienie szerokiej gamy przypadków użycia i scenariuszy wdrożeń.

Kluczowe pojęcia w OAuth obejmują:

Właściciel zasobu: użytkownik będący właścicielem chronionych zasobów i je kontrolujący, zazwyczaj reprezentowany przez konto na platformie dostawcy usług.

Klient: aplikacja, która stara się uzyskać dostęp do chronionych zasobów w imieniu właściciela zasobu.

Serwer zasobów: Serwer hostujący chronione zasoby.

Serwer autoryzacji: serwer, który uwierzytelnia właściciela zasobu i wydaje klientowi tokeny dostępu, umożliwiając mu dostęp do chronionych zasobów.

serwer, który uwierzytelnia właściciela zasobu i wydaje klientowi tokeny dostępu, umożliwiając mu dostęp do chronionych zasobów. Token dostępu: ciąg reprezentujący autoryzację przyznaną klientowi przez właściciela zasobu. Tokeny dostępu mają ograniczony czas życia i określone zakresy, co oznacza, że ​​można ich używać tylko do określonych działań i w określonych ramach czasowych.

Podstawową zaletą protokołu OAuth jest to, że umożliwia właścicielom zasobów udzielanie klientom dostępu do chronionych zasobów bez udostępniania ich poświadczeń (takich jak nazwy użytkownika i hasła). Osiąga się to poprzez proces znany jako „delegowana autoryzacja”, który zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Klient przekierowuje właściciela zasobu do serwera autoryzacji, prosząc o autoryzację dla określonych akcji lub zakresów. Właściciel zasobu uwierzytelnia się na serwerze autoryzacji i zatwierdza żądanie klienta. Serwer autoryzacyjny wydaje kod autoryzacyjny, który jest odsyłany do klienta poprzez identyfikator URI przekierowania. Klient wymienia kod autoryzacyjny na token dostępowy, wysyłając żądanie do serwera autoryzacyjnego. Klient używa tokena dostępu, aby uzyskać dostęp do chronionych zasobów z serwera zasobów.

Jedną z kluczowych cech protokołu OAuth 2.0 jest obsługa wielu „typów dotacji” dostosowanych do różnych typów klientów i przypadków użycia. Te typy grantów definiują konkretne metody, za pomocą których klienci uzyskują tokeny dostępu i obejmują:

Kod autoryzacyjny: ten typ nadania jest odpowiedni dla aplikacji internetowych i mobilnych, które mogą bezpiecznie przechowywać klucze tajne i komunikować się z serwerem autoryzacyjnym za pomocą kanału zwrotnego.

Niejawne: przeznaczone dla aplikacji jednostronicowych (SPA) i innych klientów opartych na kliencie użytkownika, którzy nie mogą bezpiecznie przechowywać kluczy tajnych i wymagają wydawania tokenów bezpośrednio przez kanał frontowy.

Poświadczenia hasła właściciela zasobu: używane w scenariuszach, w których klient jest zaufany i może bezpiecznie uzyskać i przechowywać poświadczenia właściciela zasobu, na przykład w scenariuszach migracji lub w przypadku klientów własnych.

Poświadczenia klienta: odpowiednie w przypadku uwierzytelniania maszyna-maszyna (M2M), gdy klient działa we własnym imieniu, a nie w imieniu konkretnego właściciela zasobu.

Programiści pracujący z platformą no-code AppMaster mogą łatwo zintegrować mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji oparte na OAuth, korzystając z niestandardowych interfejsów API i usług uwierzytelniania AppMaster. Umożliwia im to wdrażanie funkcji pojedynczego logowania (SSO), funkcji logowania do mediów społecznościowych, a nawet ustanawianie bezpiecznych połączeń z interfejsami API innych firm i usługami w chmurze obsługującymi OAuth. Co więcej, aplikacje zbudowane za pomocą AppMaster są generowane przy użyciu standardowych technologii branżowych, takich jak Go, Vue3 i Kotlin, zapewniając kompatybilność i interoperacyjność z OAuth.

Podsumowując, OAuth to potężny, elastyczny i powszechnie stosowany protokół autoryzacji, który oferuje znaczne korzyści twórcom witryn internetowych, szczególnie pod względem bezpieczeństwa i łatwości integracji. Wykorzystując protokół OAuth, programiści mogą zmniejszyć swoją zależność od niestandardowych i potencjalnie niepewnych implementacji uwierzytelniania i autoryzacji, co skutkuje bezpieczniejszymi aplikacjami, które chronią dane użytkowników i egzekwują rygorystyczne zasady kontroli dostępu.