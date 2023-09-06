Доступность для мобильных устройств

Доступность мобильных устройств в контексте разработки мобильных приложений относится к принципам и практикам проектирования и реализации, которые обеспечивают эффективное использование мобильного приложения всеми пользователями, независимо от их способностей или ограничений. Это охватывает аспекты дизайна пользовательского интерфейса (UI), пользовательского опыта (UX), навигации, организации контента и другие соответствующие аспекты, гарантируя, что максимально широкая аудитория сможет извлечь выгоду из цифровых продуктов и услуг.

Принятие принципов мобильной доступности жизненно важно для непрерывного роста и успеха приложения, поскольку оно напрямую влияет на удовлетворенность пользователей и уровень их удержания. По данным исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, более 1 миллиарда человек во всем мире имеют ту или иную форму инвалидности, что соответствует примерно 15% населения мира. Поскольку использование смартфонов и планшетов постоянно растет, потребность в доступных мобильных приложениях становится более важной, чем когда-либо. Доступность мобильной связи в значительной степени способствует инклюзивности людей, предоставляя им равный доступ к информации, продуктам и услугам.

Стандарты мобильной доступности были разработаны и широко приняты разработчиками программного обеспечения и организациями. Яркими примерами являются «Руководство по обеспечению доступности веб-контента» (WCAG) Консорциума Всемирной паутины (W3C) и принципы универсального дизайна, которые включают справедливое использование, гибкость, простое и интуитивно понятное использование, воспринимаемую информацию, терпимость к ошибкам, низкие физические усилия. , а также размер и пространство для подхода и использования.

Ключевые аспекты мобильной доступности включают, помимо прочего:

Текст и типографика: обеспечение разборчивости и понимания текста для пользователей с учетом таких факторов, как размер шрифта, межстрочный интервал, контрастность и возможность изменения размера текста.

обеспечение разборчивости и понимания текста для пользователей с учетом таких факторов, как размер шрифта, межстрочный интервал, контрастность и возможность изменения размера текста. Цвет и контраст: применение соответствующих цветовых комбинаций и уровней контрастности, чтобы сделать текст и графические элементы легко различимыми и заметными для людей с нарушениями зрения или дальтонизмом.

применение соответствующих цветовых комбинаций и уровней контрастности, чтобы сделать текст и графические элементы легко различимыми и заметными для людей с нарушениями зрения или дальтонизмом. Сенсорные мишени: создание достаточно больших сенсорных мишеней с соответствующим интервалом, чтобы облегчить взаимодействие пользователей с нарушениями подвижности или ловкости.

создание достаточно больших сенсорных мишеней с соответствующим интервалом, чтобы облегчить взаимодействие пользователей с нарушениями подвижности или ловкости. Поддержка программ чтения с экрана: обеспечение совместимости с программами чтения с экрана, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения понимать приложение и управлять им.

обеспечение совместимости с программами чтения с экрана, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения понимать приложение и управлять им. Доступность клавиатуры: облегчение доступа к клавиатуре и альтернативным устройствам ввода для поддержки пользователей с ограниченной подвижностью или тех, кто не может использовать сенсорные экраны.

облегчение доступа к клавиатуре и альтернативным устройствам ввода для поддержки пользователей с ограниченной подвижностью или тех, кто не может использовать сенсорные экраны. Ориентация и макет: предоставление гибких настроек ориентации и макета для удобства пользователей с особыми предпочтениями или физическими ограничениями, например возможность использовать приложение в альбомном или книжном режиме.

предоставление гибких настроек ориентации и макета для удобства пользователей с особыми предпочтениями или физическими ограничениями, например возможность использовать приложение в альбомном или книжном режиме. Субтитры, расшифровки и аудиоописания: предоставление альтернативных способов потребления мультимедийного контента, таких как субтитры, расшифровки и аудиоописания, для пользователей с нарушениями слуха или зрения.

Реализация принципов мобильной доступности при разработке приложений требует последовательной оценки и улучшений на протяжении всего жизненного цикла разработки. Такие инструменты, как автоматическое тестирование доступности, ручное тестирование экспертами по доступности и вовлечение пользователей с ограниченными возможностями в тестирование удобства использования, могут способствовать созданию доступных мобильных приложений.

Платформа AppMaster предоставляет разработчикам необходимые инструменты для создания доступных и инклюзивных мобильных приложений. Дизайн пользовательского интерфейса AppMaster no-code в сочетании с конструктором мобильных бизнес-процессов (BP) обеспечивает плавную интеграцию функций специальных возможностей в процесс разработки мобильных приложений. Кроме того, AppMaster создает мобильные приложения, используя подход, управляемый сервером, что позволяет клиентам применять обновления к пользовательскому интерфейсу, логике и ключам API мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в App Store и Play Market. Это способствует быстрой итерации и тестированию улучшений доступности.

Поскольку организации и разработчики все больше осознают важность доступности мобильных устройств и стремятся к инклюзивности, потребность в инструментах и ​​платформах, поддерживающих эти принципы, становится все более острой. Платформа AppMaster имеет хорошие возможности для быстрой разработки доступных мобильных приложений в различных отраслях, принося пользу пользователям во всем мире и поддерживая рост и успех цифровых продуктов и услуг для всех.