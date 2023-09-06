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Доступность для мобильных устройств

06, сент. 2023

Доступность мобильных устройств в контексте разработки мобильных приложений относится к принципам и практикам проектирования и реализации, которые обеспечивают эффективное использование мобильного приложения всеми пользователями, независимо от их способностей или ограничений. Это охватывает аспекты дизайна пользовательского интерфейса (UI), пользовательского опыта (UX), навигации, организации контента и другие соответствующие аспекты, гарантируя, что максимально широкая аудитория сможет извлечь выгоду из цифровых продуктов и услуг.

Принятие принципов мобильной доступности жизненно важно для непрерывного роста и успеха приложения, поскольку оно напрямую влияет на удовлетворенность пользователей и уровень их удержания. По данным исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, более 1 миллиарда человек во всем мире имеют ту или иную форму инвалидности, что соответствует примерно 15% населения мира. Поскольку использование смартфонов и планшетов постоянно растет, потребность в доступных мобильных приложениях становится более важной, чем когда-либо. Доступность мобильной связи в значительной степени способствует инклюзивности людей, предоставляя им равный доступ к информации, продуктам и услугам.

Стандарты мобильной доступности были разработаны и широко приняты разработчиками программного обеспечения и организациями. Яркими примерами являются «Руководство по обеспечению доступности веб-контента» (WCAG) Консорциума Всемирной паутины (W3C) и принципы универсального дизайна, которые включают справедливое использование, гибкость, простое и интуитивно понятное использование, воспринимаемую информацию, терпимость к ошибкам, низкие физические усилия. , а также размер и пространство для подхода и использования.

Ключевые аспекты мобильной доступности включают, помимо прочего:

  • Текст и типографика: обеспечение разборчивости и понимания текста для пользователей с учетом таких факторов, как размер шрифта, межстрочный интервал, контрастность и возможность изменения размера текста.
  • Цвет и контраст: применение соответствующих цветовых комбинаций и уровней контрастности, чтобы сделать текст и графические элементы легко различимыми и заметными для людей с нарушениями зрения или дальтонизмом.
  • Сенсорные мишени: создание достаточно больших сенсорных мишеней с соответствующим интервалом, чтобы облегчить взаимодействие пользователей с нарушениями подвижности или ловкости.
  • Поддержка программ чтения с экрана: обеспечение совместимости с программами чтения с экрана, чтобы помочь пользователям с нарушениями зрения понимать приложение и управлять им.
  • Доступность клавиатуры: облегчение доступа к клавиатуре и альтернативным устройствам ввода для поддержки пользователей с ограниченной подвижностью или тех, кто не может использовать сенсорные экраны.
  • Ориентация и макет: предоставление гибких настроек ориентации и макета для удобства пользователей с особыми предпочтениями или физическими ограничениями, например возможность использовать приложение в альбомном или книжном режиме.
  • Субтитры, расшифровки и аудиоописания: предоставление альтернативных способов потребления мультимедийного контента, таких как субтитры, расшифровки и аудиоописания, для пользователей с нарушениями слуха или зрения.

Реализация принципов мобильной доступности при разработке приложений требует последовательной оценки и улучшений на протяжении всего жизненного цикла разработки. Такие инструменты, как автоматическое тестирование доступности, ручное тестирование экспертами по доступности и вовлечение пользователей с ограниченными возможностями в тестирование удобства использования, могут способствовать созданию доступных мобильных приложений.

Платформа AppMaster предоставляет разработчикам необходимые инструменты для создания доступных и инклюзивных мобильных приложений. Дизайн пользовательского интерфейса AppMaster no-code в сочетании с конструктором мобильных бизнес-процессов (BP) обеспечивает плавную интеграцию функций специальных возможностей в процесс разработки мобильных приложений. Кроме того, AppMaster создает мобильные приложения, используя подход, управляемый сервером, что позволяет клиентам применять обновления к пользовательскому интерфейсу, логике и ключам API мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в App Store и Play Market. Это способствует быстрой итерации и тестированию улучшений доступности.

Поскольку организации и разработчики все больше осознают важность доступности мобильных устройств и стремятся к инклюзивности, потребность в инструментах и ​​платформах, поддерживающих эти принципы, становится все более острой. Платформа AppMaster имеет хорошие возможности для быстрой разработки доступных мобильных приложений в различных отраслях, принося пользу пользователям во всем мире и поддерживая рост и успех цифровых продуктов и услуг для всех.

Изучите больше терминов:
Аутентификация Виджеты Игровой движок (например, Unity, Unreal Engine) Интегрированная среда разработки (IDE) Масштабируемая векторная графика (SVG) Непрерывное развертывание (CD) Обновление по беспроводной сети (OTA) Песочница приложения Проприетарное программное обеспечение Распознавание голоса Репозиторий кода Сканер QR-кода Собственные модули Совместимость с мобильными устройствами Утечка памяти Чат-боты

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