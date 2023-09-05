Отправка приложения — это важнейший процесс в жизненном цикле разработки мобильных приложений, который включает в себя отправку готового мобильного приложения на различные рынки приложений, такие как Apple App Store и Google Play Store. Этот шаг обычно происходит после завершения разработки, тестирования и отладки приложения и служит для разработчика приложения последним способом представить свой продукт потенциальным пользователям. Процесс отправки приложения необходим для обеспечения того, чтобы разработанное приложение соответствовало рекомендациям, политикам и техническим требованиям магазина приложений и обеспечивало удовлетворительный пользовательский опыт.

Хотя процесс отправки приложения может различаться в зависимости от целевого магазина приложений, существует несколько общих этапов, которые каждый разработчик приложения проходит для успешной отправки. Эти этапы включают в себя: 1) регистрацию в качестве разработчика, 2) подготовку приложения к отправке, 3) соблюдение рекомендаций и политик и 4) прохождение процесса проверки приложения.

Во-первых, разработчик приложения или организация должны зарегистрироваться в соответствующих программах разработчиков магазинов приложений. И в Apple App Store, и в Google Play Store требуется учетная запись разработчика с ежегодной оплатой за регистрацию. Программа для разработчиков App Store взимает ежегодную плату в размере 99 долларов США, а плата за регистрацию разработчика Google Play установлена ​​в размере единовременного платежа в размере 25 долларов США.

После успешной регистрации разработанное приложение необходимо подготовить к отправке, что включает в себя создание списка приложений, заполнение необходимых метаданных, оптимизацию визуальных элементов магазина приложений и компиляцию окончательной сборки приложения. Разработка привлекательного и информативного списка приложений является важнейшим аспектом подачи приложения, который может существенно повлиять на его видимость и коэффициент конверсии в магазинах приложений. Эта информация обычно включает название приложения, описание, ключевые слова, значки, снимки экрана, видео предварительного просмотра приложения, категории, рейтинг контента и политику конфиденциальности для конкретного приложения. Визуализация в магазине приложений особенно важна для привлечения потенциальных пользователей и поощрения их к загрузке приложения.

Соблюдение правил и политик магазина приложений при отправке приложения имеет основополагающее значение, чтобы избежать отклонения приложения. Каждая торговая площадка имеет свой собственный набор правил и положений, которым должны следовать разработчики, начиная от контента, дизайна, функциональности и конфиденциальности пользователей. Например, Apple App Store часто придерживается строгих правил одобрения приложений, уделяя особое внимание таким факторам, как уникальная функциональность, пользовательский опыт, гарантия качества и соблюдение таких правил, как Руководство по пользовательскому интерфейсу (HIG).

После того как список приложений подготовлен и соответствует применимым принципам и политикам, он отправляется на проверку приложения, проводимую командами магазина приложений. В ходе проверки приложение тщательно проверяется на соответствие требованиям и рекомендациям магазина приложений. Если приложение соответствует этим спецификациям и получает одобрение, оно становится допущенным к выпуску в магазине приложений. В противном случае разработчик приложения может получить отзыв о недостатках и должен будет устранить проблемы перед повторной отправкой приложения.

Использование платформы no-code такой как AppMaster, может упростить процесс разработки и отправки приложений. AppMaster — это мощный инструмент, который позволяет пользователям создавать визуально привлекательные, интерактивные и высокофункциональные серверные, веб- и мобильные приложения с минимальными знаниями в области кодирования или вообще без них. С помощью AppMaster компании могут создавать схемы баз данных, бизнес-логику, endpoints API и визуально проектировать пользовательские интерфейсы с помощью функции drag and drop, что делает разработку приложений значительно быстрее и экономичнее.

Кроме того, поскольку AppMaster может генерировать исходный код и компилировать мобильные приложения с помощью Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, разработчики могут использовать это преимущество в процессе отправки приложения. Серверный подход AppMaster позволяет обновлять пользовательский интерфейс приложения, логику и ключи API без отправки новых версий в App Store и Play Market, что эффективно позволяет избежать необходимости частых обновлений и повторных отправок. Кроме того, AppMaster создает приложения с нуля, сводя на нет технический долг и обеспечивая эффективные масштабируемые решения для широкого круга клиентов.

В заключение, представление приложения является жизненно важным компонентом процесса разработки мобильных приложений, предоставляя разработчикам возможность представить свои приложения потенциальным пользователям. Чтобы обеспечить успешную отправку и выпуск приложения, необходимо соблюдать правила и политики магазина приложений. Использование платформы no-code такой как AppMaster, может максимизировать эффективность и экономичность разработки и отправки приложений, позволяя компаниям сосредоточиться на своих основных предложениях и обеспечивая исключительный пользовательский опыт.