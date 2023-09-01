Исследование пользователей — это критический, систематический процесс исследования и оценки, направленный на понимание, раскрытие и характеристику потребностей, поведения, мотивации, предпочтений и атрибутов конечных пользователей для формирования, руководства и информирования при проектировании, разработке и постоянном совершенствовании пользовательской деятельности. сосредоточенные приложения, системы, продукты или услуги. В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна пользовательские исследования включают в себя широкий спектр качественных и количественных исследовательских методологий, методов и инструментов, намеренно используемых на различных этапах жизненного цикла разработки приложений для сбора практической информации, проверки гипотез и информирования. решения, которые в конечном итоге приводят к созданию более удобных, желательных и эффективных программных решений, соответствующих целям и ожиданиям предполагаемых пользователей.

На платформе AppMaster no-code всестороннее исследование пользователей занимает центральное место в нашей миссии по созданию исключительных серверных, веб- и мобильных приложений, которые находят отклик у нашей разнообразной клиентуры, оптимизируют процесс разработки приложений, максимизируют удовлетворенность и вовлеченность пользователей, а также обеспечивают измеримые бизнес-результаты. . Мы твердо верим, что глубокое понимание наших пользователей является основой эффективного дизайна, что позволяет нам принимать решения на основе данных и информации о пользователях, которые не только обеспечивают интуитивно понятный и бесперебойный пользовательский интерфейс, но также оптимизируют общую производительность и ценностное предложение. наших программных продуктов.

Исследование пользователей — это многогранная дисциплина, которая обычно состоит из двух основных направлений, а именно: исследование отношений и исследование поведения. Исследование отношений фокусируется на сборе восприятий, мнений, чувств, отношений, предпочтений и субъективного опыта пользователей, обычно с помощью таких методологий, как интервью, анкетирование, опросы, сортировка карточек и фокус-группы. Поведенческие исследования, с другой стороны, делают упор на эмпирическом наблюдении, измерении и анализе фактического поведения, действий и взаимодействия пользователей с программным обеспечением, что может включать в себя такие методы, как тестирование удобства использования, исследования слежения за взглядом, полевые исследования, A/B. тестирование и пользовательская аналитика.

На практике к исследованию пользователей можно подходить с помощью различных методов и приемов, которые можно в общих чертах классифицировать следующим образом:

Методы наблюдения: они включают прямое или косвенное наблюдение за пользователями, когда они взаимодействуют с программным обеспечением, для выявления закономерностей, аномалий, узких мест и возможностей для улучшения. Примеры включают этнографические полевые исследования, контекстуальные запросы, тестирование удобства использования и исследования с отслеживанием взгляда.

они включают прямое или косвенное наблюдение за пользователями, когда они взаимодействуют с программным обеспечением, для выявления закономерностей, аномалий, узких мест и возможностей для улучшения. Примеры включают этнографические полевые исследования, контекстуальные запросы, тестирование удобства использования и исследования с отслеживанием взгляда. Генеративные методы. Направленные на выявление и изучение скрытых потребностей, желаний, стремлений и потенциальных инновационных возможностей пользователей, эти методы обычно включают в себя совместную проектную деятельность, мозговые штурмы, фокус-группы и картирование пути клиента.

Направленные на выявление и изучение скрытых потребностей, желаний, стремлений и потенциальных инновационных возможностей пользователей, эти методы обычно включают в себя совместную проектную деятельность, мозговые штурмы, фокус-группы и картирование пути клиента. Оценочные методы. Эта категория методов направлена ​​на оценку качества, эффективности и полезности существующих или предлагаемых артефактов дизайна, интерфейсов или прототипов для информирования об итерациях и усовершенствованиях дизайна. Примеры включают эвристические оценки, когнитивные пошаговые руководства и A/B-тестирование.

Эта категория методов направлена ​​на оценку качества, эффективности и полезности существующих или предлагаемых артефактов дизайна, интерфейсов или прототипов для информирования об итерациях и усовершенствованиях дизайна. Примеры включают эвристические оценки, когнитивные пошаговые руководства и A/B-тестирование. Описательные методы. Эти методы направлены на систематическое описание, анализ и интерпретацию пользовательских данных, полученных с помощью различных методов исследования, часто с использованием статистических инструментов, методов визуализации данных и схем качественного кодирования. Примеры включают построение диаграмм сходства, тематический анализ и контент-анализ.

Чтобы обеспечить строгий, надежный и всесторонний процесс исследования пользователей, который эффективно учитывает разнообразные потребности и ожидания пользователей, необходимо принять следующие ключевые принципы и передовой опыт:

Примите мышление, ориентированное на пользователя: вовлекайте пользователей на протяжении всего процесса проектирования и разработки, уделяя приоритетное внимание их потребностям, целям и перспективам на каждом этапе. Используйте триангуляцию: используйте несколько источников данных, методов исследования и точек зрения, чтобы обеспечить более целостное, детальное и точное понимание поведения и опыта пользователей. Итерация и проверка: постоянно совершенствуйте проектные решения, учитывая отзывы пользователей, идеи и знания посредством раннего, быстрого и частого процесса прототипирования. Общайтесь эффективно: делитесь результатами исследований пользователей, идеями и рекомендациями в ясной, краткой и действенной форме, способствуя сотрудничеству и обмену знаниями между заинтересованными сторонами и межфункциональными командами.

В заключение, исследования пользователей представляют собой весьма ценный и незаменимый компонент спектра пользовательского опыта и дизайна, обеспечивающий прочную научно обоснованную основу для принятия обоснованных решений, целенаправленных инноваций и постоянного совершенствования программных продуктов. В платформе AppMaster no-code мы твердо стремимся интегрировать исследования пользователей в наши основные процессы проектирования и разработки, чтобы создавать приложения, которые радуют пользователей и устанавливают новые стандарты производительности, инноваций и удобства использования.