hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Исследование пользователей

01, сент. 2023

Исследование пользователей — это критический, систематический процесс исследования и оценки, направленный на понимание, раскрытие и характеристику потребностей, поведения, мотивации, предпочтений и атрибутов конечных пользователей для формирования, руководства и информирования при проектировании, разработке и постоянном совершенствовании пользовательской деятельности. сосредоточенные приложения, системы, продукты или услуги. В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна пользовательские исследования включают в себя широкий спектр качественных и количественных исследовательских методологий, методов и инструментов, намеренно используемых на различных этапах жизненного цикла разработки приложений для сбора практической информации, проверки гипотез и информирования. решения, которые в конечном итоге приводят к созданию более удобных, желательных и эффективных программных решений, соответствующих целям и ожиданиям предполагаемых пользователей.

На платформе AppMaster no-code всестороннее исследование пользователей занимает центральное место в нашей миссии по созданию исключительных серверных, веб- и мобильных приложений, которые находят отклик у нашей разнообразной клиентуры, оптимизируют процесс разработки приложений, максимизируют удовлетворенность и вовлеченность пользователей, а также обеспечивают измеримые бизнес-результаты. . Мы твердо верим, что глубокое понимание наших пользователей является основой эффективного дизайна, что позволяет нам принимать решения на основе данных и информации о пользователях, которые не только обеспечивают интуитивно понятный и бесперебойный пользовательский интерфейс, но также оптимизируют общую производительность и ценностное предложение. наших программных продуктов.

Исследование пользователей — это многогранная дисциплина, которая обычно состоит из двух основных направлений, а именно: исследование отношений и исследование поведения. Исследование отношений фокусируется на сборе восприятий, мнений, чувств, отношений, предпочтений и субъективного опыта пользователей, обычно с помощью таких методологий, как интервью, анкетирование, опросы, сортировка карточек и фокус-группы. Поведенческие исследования, с другой стороны, делают упор на эмпирическом наблюдении, измерении и анализе фактического поведения, действий и взаимодействия пользователей с программным обеспечением, что может включать в себя такие методы, как тестирование удобства использования, исследования слежения за взглядом, полевые исследования, A/B. тестирование и пользовательская аналитика.

На практике к исследованию пользователей можно подходить с помощью различных методов и приемов, которые можно в общих чертах классифицировать следующим образом:

  • Методы наблюдения: они включают прямое или косвенное наблюдение за пользователями, когда они взаимодействуют с программным обеспечением, для выявления закономерностей, аномалий, узких мест и возможностей для улучшения. Примеры включают этнографические полевые исследования, контекстуальные запросы, тестирование удобства использования и исследования с отслеживанием взгляда.
  • Генеративные методы. Направленные на выявление и изучение скрытых потребностей, желаний, стремлений и потенциальных инновационных возможностей пользователей, эти методы обычно включают в себя совместную проектную деятельность, мозговые штурмы, фокус-группы и картирование пути клиента.
  • Оценочные методы. Эта категория методов направлена ​​на оценку качества, эффективности и полезности существующих или предлагаемых артефактов дизайна, интерфейсов или прототипов для информирования об итерациях и усовершенствованиях дизайна. Примеры включают эвристические оценки, когнитивные пошаговые руководства и A/B-тестирование.
  • Описательные методы. Эти методы направлены на систематическое описание, анализ и интерпретацию пользовательских данных, полученных с помощью различных методов исследования, часто с использованием статистических инструментов, методов визуализации данных и схем качественного кодирования. Примеры включают построение диаграмм сходства, тематический анализ и контент-анализ.

Чтобы обеспечить строгий, надежный и всесторонний процесс исследования пользователей, который эффективно учитывает разнообразные потребности и ожидания пользователей, необходимо принять следующие ключевые принципы и передовой опыт:

  1. Примите мышление, ориентированное на пользователя: вовлекайте пользователей на протяжении всего процесса проектирования и разработки, уделяя приоритетное внимание их потребностям, целям и перспективам на каждом этапе.
  2. Используйте триангуляцию: используйте несколько источников данных, методов исследования и точек зрения, чтобы обеспечить более целостное, детальное и точное понимание поведения и опыта пользователей.
  3. Итерация и проверка: постоянно совершенствуйте проектные решения, учитывая отзывы пользователей, идеи и знания посредством раннего, быстрого и частого процесса прототипирования.
  4. Общайтесь эффективно: делитесь результатами исследований пользователей, идеями и рекомендациями в ясной, краткой и действенной форме, способствуя сотрудничеству и обмену знаниями между заинтересованными сторонами и межфункциональными командами.

В заключение, исследования пользователей представляют собой весьма ценный и незаменимый компонент спектра пользовательского опыта и дизайна, обеспечивающий прочную научно обоснованную основу для принятия обоснованных решений, целенаправленных инноваций и постоянного совершенствования программных продуктов. В платформе AppMaster no-code мы твердо стремимся интегрировать исследования пользователей в наши основные процессы проектирования и разработки, чтобы создавать приложения, которые радуют пользователей и устанавливают новые стандарты производительности, инноваций и удобства использования.

Изучите больше терминов:
Вариант использования Ведущий (Типографика) Гибкий дизайн Дизайн-спринт Доступность Информационная архитектура (IA) Модальное окно Негативное пространство Пользовательский интерфейс (UI) Призыв к действию (CTA) Рейтинг кликов (CTR) Семейства шрифтов Сенсорные жесты Сплит-тестирование Удобство использования мобильных устройств Эвристическая оценка

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь