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Инициатива по доступности внешнего веб-интерфейса (WAI)

29, авг. 2023

Инициатива по доступности веб-интерфейса (WAI) — это комплексный подход, направленный на повышение доступности и удобства использования веб-приложений в рамках разработки интерфейса. Эта инициатива направлена ​​на продвижение принципов универсального дизайна, снижение барьеров для доступности и обеспечение инклюзивного и справедливого пользовательского опыта для людей с ограниченными возможностями, а также для широкой общественности. В контексте веб-разработки внешнего интерфейса WAI концентрируется на улучшении дизайна пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта (UX) веб-приложений, обеспечивая их доступность независимо от физических или когнитивных способностей пользователей.

Консорциум Всемирной паутины (W3C), руководящий орган в области стандартов веб-разработки, запустил Инициативу по обеспечению доступности веб-сайтов в 1997 году с основной целью предоставления рекомендаций и методологий для создания доступного веб-контента. Результатом этих усилий стала разработка Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) — набора рекомендаций, которым разработчики могут следовать, чтобы сделать свои веб-приложения более доступными для пользователей с ограниченными возможностями. С тех пор инициатива развивалась и расширялась, охватывая целый ряд руководств, инструментов и ресурсов, направленных на обеспечение большей доступности всех аспектов разработки веб-приложений, включая интерфейсы пользователя.

AppMaster, передовая платформа no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, стремится обеспечить доступность внешнего интерфейса на каждом этапе процесса разработки приложений. AppMaster позволяет клиентам создавать визуально привлекательные проекты пользовательского интерфейса для своих веб-приложений с помощью интерфейса drag-and-drop, а разработчики могут легко включать в свои приложения лучшие практики обеспечения специальных возможностей, следуя рекомендациям и рекомендациям, предоставленным WAI.

Помимо семантического использования элементов HTML, ключевым аспектом создания доступных интерфейсных приложений является обеспечение того, чтобы все интерактивные компоненты, такие как формы, раскрывающиеся меню и кнопки, были пригодны для использования всеми пользователями, включая тех, кто перемещается по Интернету с помощью вспомогательных технологий, таких как в качестве средств чтения с экрана или навигации только с помощью клавиатуры. Разработчикам также следует рассмотреть возможность оптимизации времени загрузки страниц, а также предоставления альтернативного текста для изображений и других медиафайлов, описательного текста ссылок и четких инструкций для основных функций веб-приложения. Это не только улучшит общий пользовательский опыт, но и сделает веб-приложение более доступным для людей с ограниченными возможностями.

Согласно исследованию, проведенному WebAIM (Web Accessibility in Mind), некоммерческой организацией, которая специализируется на решениях для обеспечения доступности, примерно на 97,8% из 1 миллиона крупнейших веб-сайтов в 2020 году были обнаружены сбои WCAG 2.0. Эта статистика подчеркивает текущие проблемы и критическую важность выявление и решение проблем доступности в сообществе разработчиков внешнего интерфейса.

Доступность внешнего интерфейса также становится юридическим требованием во многих странах и регионах. В Соединенных Штатах, например, Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) требует, чтобы все веб-сайты и онлайн-сервисы, управляемые государственными организациями и некоторыми частными предприятиями, были доступны для людей с ограниченными возможностями. Несоблюдение этих требований законодательства может привести к штрафам и судебным искам против владельцев веб-приложений.

Кроме того, доступность внешнего интерфейса имеет и коммерческие преимущества. Компании, которые отдают приоритет доступности, могут подключиться к более широкой потребительской базе, в которую входят люди с ограниченными возможностями и пожилые люди, которые могут столкнуться с препятствиями при использовании веб-сайтов и приложений, не соответствующих передовым практикам обеспечения доступности. Создавая более инклюзивный пользовательский опыт, компании могут повысить лояльность клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов.

Платформа AppMaster no-code позволяет разработчикам создавать инклюзивные и доступные интерфейсные веб-приложения за счет интеграции рекомендаций и стандартов WAI во весь процесс разработки. Платформа гарантирует, что созданные приложения соответствуют требованиям WCAG, обеспечивая высокую степень доступности для пользователей с разнообразными потребностями. Включая доступность веб-интерфейса на каждом этапе процесса создания приложений, AppMaster позволяет компаниям создавать не только визуально привлекательные веб-приложения, но и решения, удобные и доступные для самой широкой аудитории, способствуя инклюзивности и расширяя свою потенциальную базу пользователей.

Изучите больше терминов:
Анимация внешнего интерфейса Веб-стандарты внешнего интерфейса Дизайн взаимодействия с внешним интерфейсом Запросы контейнера внешнего интерфейса Интерфейсное веб-хранилище Лучшие практики внешнего SEO Манипулирование DOM во внешнем интерфейсе Масштабируемость внешнего интерфейса Минимизация кода внешнего интерфейса Практика обеспечения безопасности внешнего интерфейса Препроцессоры CSS для внешнего интерфейса Разделение кода внешнего интерфейса Синтетические события внешнего интерфейса Сообщество фронтенд-разработчиков Управление внешними ресурсами Управление состоянием внешнего интерфейса

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