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Прогрессивные веб-приложения внешнего интерфейса (PWA)

28, авг. 2023

Frontend Progressive Web Apps (PWA) — это передовой подход к разработке веб-приложений, в котором приоритет отдается пользовательскому опыту, производительности и надежности. Они устраняют разрыв между традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями, предлагая высокочувствительный интерфейс, автономную функциональность и кроссплатформенную совместимость. PWA создаются с использованием стандартных веб-технологий, включая HTML, CSS и JavaScript, и безупречно работают на различных устройствах и размерах экрана. Благодаря своей адаптивности и возможностям взаимодействия, PWA в последние годы привлекли значительное внимание и признание среди разработчиков программного обеспечения и предприятий.

Как следует из названия, интерфейсные PWA конкретно относятся к клиентским аспектам разработки прогрессивных веб-приложений. Основная цель интерфейсных PWA — обеспечить оптимальный и удобный интерфейс, соответствующий основным принципам прогрессивной разработки приложений, а именно адаптивному дизайну, независимости от подключения и навигации, подобной приложениям. С появлением передовых фреймворков и библиотек внешнего интерфейса, таких как React, Angular и Vue.js, создание высокоинтерактивных и производительных PWA стало все более доступным для разработчиков.

В платформе AppMaster no-code мы понимаем ценность интеграции интерфейсных PWA в наши предложения по разработке веб-приложений. Наша платформа позволяет разработчикам создавать визуально привлекательные, ориентированные на пользователя PWA с помощью интерфейса drag-and-drop без необходимости писать длинные строки кода. С помощью нашего веб-конструктора BP (бизнес-процессов) разработчики также могут определять и реализовывать бизнес-логику для каждого компонента пользовательского интерфейса, гарантируя, что функциональность приложения соответствует ожиданиям пользователей и бизнес-требованиям. Кроме того, генерация веб-приложений AppMaster на базе Vue3 гарантирует, что созданные PWA соответствуют передовым практикам и методам оптимизации, гарантируя превосходное взаимодействие с пользователем и эффективную производительность.

Согласно исследованию Google, PWA могут повысить вовлеченность пользователей до 300% и повысить коэффициент конверсии на 104%. Эта впечатляющая статистика подчеркивает значительные бизнес-преимущества, которые предлагают PWA, особенно компаниям, ориентированным на мобильных пользователей. Поскольку к PWA можно получить доступ непосредственно из веб-браузера без необходимости установки какого-либо дополнительного программного обеспечения, они обходят ограничения, налагаемые магазинами приложений, обеспечивая более быстрое и широкое внедрение пользователями.

Яркие примеры интерфейсных PWA включают Twitter Lite, Starbucks и Pinterest. Twitter Lite, представленный в 2017 году, призван обеспечить более быструю и эффективную работу с данными для пользователей с медленным или ненадежным подключением к Интернету. PWA предлагает легкий, нативный интерфейс, похожий на приложение, и помог Twitter повысить вовлеченность пользователей на 75 % и сократить потребление данных более чем на 70 %. Аналогичным образом, PWA Starbucks позволило клиентам просматривать и настраивать свои заказы в автономном режиме, что привело к значительному увеличению использования ими веб-приложения для размещения заказов. Pinterest, с другой стороны, увеличил количество основных взаимодействий на 60% после запуска PWA, продемонстрировав потенциал этой технологии для преобразования пользовательского опыта и достижения значимых бизнес-результатов.

Ключевым преимуществом интерфейсных PWA является их способность использовать современные веб-API и усовершенствования возможностей браузера для предоставления таких привлекательных функций, как push-уведомления, настраиваемые заставки и значки на главном экране. Эти возможности помогают создать более захватывающий и естественный опыт, способствуя более высокому вовлечению и удержанию пользователей. Кроме того, PWA могут извлечь выгоду из обширных стратегий кэширования и интеллектуального управления ресурсами, обеспечивая более быструю загрузку страниц, автономную функциональность и общий беспрепятственный пользовательский опыт независимо от состояния подключения.

В заключение отметим, что интерфейсные прогрессивные веб-приложения (PWA) обеспечивают универсальный и инновационный подход к разработке веб-приложений, обеспечивая высокую производительность, возможность работы в автономном режиме и удобство взаимодействия с пользователем, подобное нативному. В AppMaster мы уделяем приоритетное внимание включению PWA в нашу платформу no-code, предоставляя разработчикам и предприятиям возможность разрабатывать и развертывать интересные и производительные приложения с минимальными затратами времени и усилий. Поскольку Интернет продолжает развиваться, использование PWA в качестве основной части вашей стратегии разработки интерфейса может открыть значительные возможности для вовлечения пользователей, роста бизнеса и долгосрочного успеха.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн интерфейса Библиотеки внешнего интерфейса Дизайн интерфейса, ориентированный на мобильные устройства Инструменты внешнего интерфейса Интерфейс SVG (масштабируемая векторная графика) Интерфейс виртуальной реальности и дополненной реальности Интерфейс пользователя (UI) Контроль версий внешнего интерфейса Кросс-браузерная совместимость интерфейса Масштабируемость внешнего интерфейса Непрерывная интеграция внешнего интерфейса (CI) Отладка внешнего интерфейса Разделение кода внешнего интерфейса Теория цвета внешнего интерфейса Управление внешними ресурсами Фронтенд-разработка

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