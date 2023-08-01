В последние годы все большую популярность приобретает архитектура микросервисов как гибкий, масштабируемый и эффективный способ построения распределенных приложений. Вместо создания монолитных приложений, которые сложно поддерживать и масштабировать, архитектура микросервисов разбивает функциональность приложения на более мелкие, управляемые сервисы, которые можно независимо разрабатывать, развертывать и масштабировать.

Хотя такой подход дает ряд преимуществ, он порождает новые проблемы и сложности, особенно в части межсервисного взаимодействия и управления. В качестве эффективного решения этих проблем появились сервисные сетки, предоставляющие специальный инфраструктурный уровень для управления и обеспечения безопасности межсервисных взаимодействий в среде микросервисов. В этой статье мы представим концепцию сервисной сетки, сделаем обзор двух популярных платформ сервисной сетки с открытым исходным кодом - Istio и Linkerd, а также обсудим их особенности и потенциальные преимущества.

Что такое сервисная сетка?

Сервисная сетка - это выделенный инфраструктурный уровень, который обеспечивает взаимодействие между сервисами в архитектуре микросервисов. Он позволяет отделить коммуникации от логики приложения, предоставляя последовательную и масштабируемую структуру для управления межсервисным трафиком. Реализуя сервисную сетку, разработчики могут разгрузить сложные схемы взаимодействия сервисов, такие как балансировка нагрузки, управление трафиком, контроль доступа и наблюдаемость, на отдельный уровень, который может управляться независимо от кода приложения. Сервисные сетки обычно состоят из двух основных компонентов:

Плоскость данных: Плоскость данных управляет и направляет трафик между отдельными сервисами в сетке. Она содержит экземпляры прокси, развернутые рядом с каждым экземпляром сервиса, что позволяет сервисной сетке наблюдать, манипулировать и контролировать трафик в процессе его прохождения.

Плоскость данных управляет и направляет трафик между отдельными сервисами в сетке. Она содержит экземпляры прокси, развернутые рядом с каждым экземпляром сервиса, что позволяет сервисной сетке наблюдать, манипулировать и контролировать трафик в процессе его прохождения. Плоскость управления: Плоскость управления предоставляет необходимую информацию о конфигурации и политике прокси-серверам плоскости данных. Она управляет общим состоянием сетки, определяет политики управления доступом и маршрутизации трафика, а также собирает телеметрические данные от прокси-серверов плоскости данных для дальнейшего анализа и мониторинга.

Сервисные сетки могут обеспечить ряд преимуществ для приложений на базе микросервисов, включая повышение производительности, надежности, безопасности и наблюдаемости.

Istio: Обзор

Istio - это независимая от платформы сетка сервисов с открытым исходным кодом, предназначенная для подключения, обеспечения безопасности, мониторинга и управления микросервисами. Она была разработана компаниями Google, IBM и Lyft и завоевала популярность благодаря широкому набору функций и возможности работы с различными платформами оркестровки контейнеров, включая Kubernetes. К ключевым особенностям Istio относятся:

Расширенное управление трафиком: Istio предоставляет сложные возможности управления трафиком, такие как балансировка нагрузки, разрыв цепи, ограничение скорости и маршрутизация трафика на основе различных критериев, таких как HTTP-заголовки, cookies или специфические протоколы приложений. Также поддерживаются "канареечные" релизы, "сине-зеленые" развертывания и A/B-тестирование для более контролируемого развертывания приложений. Безопасность и аутентификация: Istio предлагает мощные средства обеспечения безопасности, включая взаимную аутентификацию, авторизацию и шифрование по протоколу TLS между сервисами. Он может применять политики управления доступом на основе идентификаторов, пространств имен или пользовательских атрибутов, обеспечивая безопасный и гибкий способ управления межсервисным взаимодействием. Наблюдаемость и мониторинг: В Istio встроена поддержка распределенной трассировки, протоколирования и мониторинга, позволяющая получить глубокое представление о производительности и поведении сервисов. Возможности телеметрии позволяют собирать метрики на уровне сети и API для мониторинга производительности сервисов, задержек, пропускной способности и количества ошибок. Управление политиками и конфигурациями: Istio предоставляет гибкий и расширяемый механизм политик для реализации пользовательских политик во время выполнения без изменения кода приложения. Он поддерживает широкий спектр типов политик, таких как ограничение скорости, применение квот и контроль доступа, что позволяет настраивать поведение сервисов в зависимости от потребностей.

Источник изображения: Istio

Универсальность Istio и широкий набор функций делают его отличным выбором для управления сложными развертываниями микросервисов, где необходимы расширенное управление трафиком, безопасность и наблюдаемость.

Linkerd: Обзор

Linkerd - это платформа с открытым исходным кодом, легкая и быстрая платформа сетки сервисов, предназначенная для обеспечения простоты и легкости использования при управлении архитектурами микросервисов. Разработанная компанией Buoyant, Linkerd в основном ориентирована на предоставление основных функций при минимальной сложности эксплуатации. Это делает его идеальным решением для организаций, для которых простота эксплуатации, надежность и производительность являются приоритетом по сравнению с широким набором функций.

Linkerd следует тем же общим принципам, что и сервисная сетка, выполняя такие функции, как управление трафиком, наблюдаемость и безопасность. Однако основные отличия Linkerd от других платформ сервисной сетки, например Istio, заключаются в подходе к их реализации. Вот некоторые из основных особенностей Linkerd:

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Простота установки и конфигурирования: Linkerd разработан таким образом, чтобы его было легко установить и настроить. Конфигурация проста и не требует глубокого знакомства с концепциями сервисных сеток.

Linkerd разработан таким образом, чтобы его было легко установить и настроить. Конфигурация проста и не требует глубокого знакомства с концепциями сервисных сеток. Легкость и быстродействие: Linkerd построен на языках программирования Rust и Go, что делает его высокоэффективным с точки зрения использования ресурсов и производительности. Малый объем ресурсов и быстрые прокси-серверы обеспечивают бесперебойную работу микросервисов без значительных накладных расходов.

Linkerd построен на языках программирования Rust и Go, что делает его высокоэффективным с точки зрения использования ресурсов и производительности. Малый объем ресурсов и быстрые прокси-серверы обеспечивают бесперебойную работу микросервисов без значительных накладных расходов. Автоматическое шифрование mTLS: Linkerd обеспечивает автоматическое взаимное шифрование по протоколу TLS (mTLS) для всех соединений между сервисами, гарантируя безопасность данных во всей инфраструктуре.

Linkerd обеспечивает автоматическое взаимное шифрование по протоколу TLS (mTLS) для всех соединений между сервисами, гарантируя безопасность данных во всей инфраструктуре. Прозрачное проксирование: Благодаря прозрачному проксированию Linkerd нет необходимости модифицировать код приложения для включения функциональности service mesh. Вместо этого в развертывание микросервисов автоматически внедряются необходимые прокси-серверы sidecar.

Благодаря прозрачному проксированию Linkerd нет необходимости модифицировать код приложения для включения функциональности service mesh. Вместо этого в развертывание микросервисов автоматически внедряются необходимые прокси-серверы sidecar. Наблюдаемость: Linkerd предлагает встроенные функции наблюдаемости, помогающие отслеживать и понимать поведение ваших сервисов. К ним относятся метрики, трассировка и протоколирование, доступ к которым можно получить с помощью удобной панели управления или интегрировать с другими инструментами мониторинга.

Основные различия между Istio и Linkerd

Хотя Istio и Linkerd служат в качестве сервисных сеток для архитектур микросервисов, они обладают различными функциями и преимуществами, отвечающими потребностям разных организаций. Чтобы помочь вам решить, какая из сервисных сеток лучше всего подходит для вашего проекта, давайте рассмотрим ключевые различия между Istio и Linkerd:

Сложность и простота использования: одним из наиболее существенных различий между Istio и Linkerd является их сложность. Istio поставляется с обширным набором функций, что делает его очень настраиваемым, но и более сложным в настройке и управлении. С другой стороны, Linkerd ориентирован на простоту и удобство использования, имеет простой процесс установки и настройки. Это делает Linkerd более подходящим для организаций, которые ставят во главу угла простоту эксплуатации или имеют ограниченные ресурсы для управления сетками сервисов. Набор функций: Istio предлагает более широкий набор функций, чем Linkerd, включая расширенное управление трафиком, применение политик и адаптивную безопасность. Хотя Linkerd предоставляет базовые функции управления трафиком, наблюдаемости и безопасности, организации, которым требуется более продвинутый или детальный контроль над своими микросервисами, могут предпочесть Istio из-за его более широкого набора функций. Производительность и использование ресурсов: Linkerd известен своими легкими и быстрыми прокси-серверами, что обеспечивает меньшее использование ресурсов и более высокую производительность по сравнению с Istio. Хотя обе сервисные сетки могут работать с крупномасштабными развертываниями, организации с жесткими ограничениями по ресурсам или строгими требованиями к производительности могут предпочесть Linkerd из-за его эффективности. Принятие и поддержка сообщества: Istio имеет большую базу пользователей и более обширное сообщество, что приводит к увеличению количества ресурсов и сторонних интеграций. Однако растущее сообщество Linkerd по-прежнему является ценным источником поддержки и обмена знаниями для пользователей платформы.

Интеграция сервисных сеток с AppMaster.io

При создании приложений на базе микросервисов на платформе AppMaster.io интеграция сервисных сеток, таких как Istio или Linkerd, может значительно улучшить процесс разработки и развертывания. Используя возможности сервисных сеток для управления и защиты микросервисов, можно обеспечить бесперебойную, эффективную и безопасную работу приложений.

AppMaster.io, мощный no-code инструмент для создания backend-, web- и мобильных приложений, поддерживает интеграцию с Istio и Linkerd. Это позволяет выбрать сервисную сетку, наиболее соответствующую требованиям и предпочтениям вашего проекта. С помощью AppMaster.io установка и настройка сервисной сетки становится простой и эффективной.

Кроме того, автогенерируемый исходный код, генерируемый в рамках подписки AppMaster.io Enterprise, гарантирует совместимость приложений с выбранным вами решением сервисной сетки. С помощью сервисной сетки и возможностей быстрой разработки приложений AppMaster.io можно легко создавать и развертывать сложные микросервисные приложения, обеспечивая их высокую производительность и мощные средства защиты.

Хотя и Istio, и Linkerd обладают мощными возможностями и преимуществами, выбор подходящей сервисной сетки зависит от конкретных потребностей и целей вашего проекта. Интеграция выбранной вами сетки сервисов с AppMaster.io позволит вам создавать масштабируемые, безопасные и высокопроизводительные приложения, отвечающие вашим требованиям.

Преимущества использования сервисной сетки в проекте

Использование сетки сервисов в проекте имеет ряд преимуществ, которые позволяют повысить общую производительность, надежность и безопасность приложений на базе микросервисов. Ниже приведены некоторые ключевые преимущества использования сетки сервисов:

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Улучшенное управление трафиком

Сервисные сетки предоставляют сложные возможности управления трафиком, такие как интеллектуальная маршрутизация, балансировка нагрузки и разрыв цепи. Эти возможности позволяют более эффективно управлять потоком взаимодействия между микросервисами, что способствует повышению производительности и отказоустойчивости всей системы.

Повышенная безопасность

Сервисная сетка может значительно повысить безопасность архитектуры микросервисов. Благодаря таким функциям, как взаимный TLS, управление сертификатами и автоматическое шифрование, такие сервисные сетки, как Istio и Linkerd, обеспечивают безопасность каналов связи между сервисами, защищая конфиденциальные данные от потенциальных утечек и несанкционированного доступа.

Повышенная наблюдаемость и мониторинг

Наличие сетки сервисов позволяет получить ценные сведения о производительности и состоянии системы. Такие возможности, как распределенная трассировка, ведение журналов и сбор метрик, позволяют эффективно контролировать работу микросервисов, выявляя и устраняя потенциальные проблемы до того, как они станут критическими.

Упрощенное развертывание и масштабирование

Сервисные сетки позволяют упростить процесс развертывания и масштабирования за счет абстрагирования от сложности этих задач. Например, функция canary deployment в Istio позволяет постепенно развертывать новые версии сервисов, обеспечивая минимальные перебои в работе пользователей. Интеграция с такими фреймворками для оркестровки контейнеров, как Kubernetes, еще больше упрощает процесс масштабирования, позволяя без труда управлять растущей инфраструктурой.

Разделение разработки и эксплуатации

Сервисные сетки способствуют разделению разработки и эксплуатации, позволяя разработчикам и операционным командам работать более независимо друг от друга. Управление инфраструктурным уровнем отдельно от кода приложений позволяет командам сосредоточиться на своих специфических областях знаний, что улучшает общий процесс разработки и снижает необходимость в межфункциональной координации.

Применение политик и соблюдение требований

С помощью сервисной сетки можно последовательно определять и внедрять политики для всех микросервисов, обеспечивая соответствие приложения определенным стандартам и требованиям. Это позволяет поддерживать соответствие требованиям и минимизировать потенциальные риски безопасности в системе.

Выбор подходящей сетки сервисов для ваших нужд

Выбор подходящей сетки сервисов для вашего проекта зависит от различных факторов, включая сложность приложения, желаемые функции, а также важность производительности и простоты использования. Ниже приведены основные соображения, которые помогут вам сделать выбор между Istio и Linkerd:

Набор функций

Рассмотрите набор функций, предлагаемых каждой сервисной сеткой, и определите, какие варианты наиболее актуальны для вашего проекта. Istio предоставляет более широкий набор функций, включая расширенные возможности управления трафиком, обеспечения безопасности и применения политик. Linkerd, напротив, более легковесен и ориентирован на простоту, предлагая оптимизированный набор функций, подходящий для небольших проектов или тех, кто уделяет особое внимание производительности.

Простота использования и развертывания

Проанализируйте, насколько легко можно настроить и управлять каждой сервисной сеткой. Хотя Istio предоставляет множество возможностей настройки и расширенных функций, развертывание и управление могут быть более сложными. С другой стороны, Linkerd известен своей дружественностью к пользователю и простым процессом установки, что делает его привлекательным выбором для проектов, в которых на первый план выходит простота использования.

Производительность и масштабируемость

Оцените производительность и масштабируемость каждой сервисной сетки, принимая во внимание конкретные требования приложения. В целом Linkerd считается более легковесным и быстрым, чем Istio, что может быть важным фактором для проектов с жесткими ограничениями по производительности и ресурсам. Однако для тех, кто ищет более широкие возможности и настраиваемость, дополнительная сложность и ресурсоемкость Istio могут быть оправданы.

Интеграция и совместимость с экосистемой

Рассмотрим, насколько хорошо каждая сервисная сетка интегрируется с существующим технологическим стеком. Istio и Linkerd могут работать с популярными платформами оркестровки контейнеров, такими как Kubernetes, что делает их пригодными для повсеместного развертывания. Однако их совместимость с конкретными инструментами, библиотеками и другими технологиями может быть различной, поэтому важно, чтобы выбранная вами сервисная сетка соответствовала общей экосистеме проекта.

Поддержка сообщества и документация

Наконец, оцените уровень поддержки сообщества и документации, доступной для каждой сервисной сетки. Istio и Linkerd имеют активные сообщества с открытым исходным кодом и значительные ресурсы документации, которые помогут вам в процессе настройки и управления. Однако вы можете обнаружить, что ресурсы сообщества или пользовательский опыт одной из сетей лучше соответствуют потребностям и предпочтениям вашей команды.

В заключение следует отметить, что выбор между Istio и Linkerd во многом зависит от конкретных требований и приоритетов вашего проекта. Приняв во внимание рассмотренные выше факторы и оценив каждую сервисную сетку с учетом своих уникальных потребностей, вы сможете принять обоснованное решение и соответствующим образом усовершенствовать свою архитектуру микросервисов.