في السنوات الأخيرة ، أصبحت بنية الخدمات المصغرة شائعة بشكل متزايد كطريقة مرنة وقابلة للتطوير وفعالة لإنشاء التطبيقات الموزعة. بدلاً من إنشاء تطبيقات متجانسة يصعب صيانتها وتوسيع نطاقها ، تقسم بنية الخدمات المصغرة وظائف التطبيق إلى خدمات أصغر يمكن إدارتها ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

في حين أن هذا النهج يقدم العديد من الفوائد ، فإنه يقدم تحديات وتعقيدات جديدة ، لا سيما فيما يتعلق بالاتصال بين الخدمات والإدارة. ظهرت شبكات الخدمة كحل قوي لمواجهة هذه التحديات من خلال توفير طبقة بنية تحتية مخصصة لإدارة وتأمين الاتصال من خدمة إلى خدمة في بيئة الخدمات المصغرة. ستقدم هذه المقالة مفهوم شبكة الخدمة ، وتقدم نظرة عامة على اثنين من المنصات الشبكية المشهورة للخدمة مفتوحة المصدر - Istio و Linkerd ، وتناقش ميزاتهما وفوائدهما المحتملة.

ما هي شبكة الخدمة؟

شبكة الخدمة عبارة عن طبقة بنية أساسية مخصصة تعالج اتصالات الخدمة إلى الخدمة داخل بنية الخدمات المصغرة. يفصل الاتصال عن منطق التطبيق من خلال توفير إطار عمل متسق وقابل للتطوير لإدارة حركة المرور بين الخدمات. من خلال تنفيذ شبكة الخدمة ، يمكن للمطورين إلغاء تحميل أنماط تفاعل الخدمة المعقدة ، مثل موازنة الحمل وإدارة حركة المرور والتحكم في الوصول وإمكانية المراقبة ، إلى طبقة منفصلة يمكن إدارتها بشكل مستقل عن كود التطبيق. تتكون شبكات الخدمة عادةً من مكونين رئيسيين:

مستوى البيانات: يقوم مستوى البيانات بإدارة وتوجيه حركة المرور بين الخدمات الفردية في الشبكة. يحتوي على مثيلات الوكيل المنتشرة جنبًا إلى جنب مع كل مثيل خدمة ، مما يمكّن شبكة الخدمة من مراقبة حركة المرور ومعالجتها والتحكم فيها أثناء مرورها.

يقوم مستوى البيانات بإدارة وتوجيه حركة المرور بين الخدمات الفردية في الشبكة. يحتوي على مثيلات الوكيل المنتشرة جنبًا إلى جنب مع كل مثيل خدمة ، مما يمكّن شبكة الخدمة من مراقبة حركة المرور ومعالجتها والتحكم فيها أثناء مرورها. مستوى التحكم: يوفر مستوى التحكم معلومات التكوين والسياسة الضرورية لوكلاء مستوى البيانات. يدير الحالة العامة للشبكة ، ويحدد سياسات التحكم في الوصول وتوجيه حركة المرور ، ويجمع بيانات القياس عن بُعد من وكلاء مستوى البيانات لمزيد من التحليل والمراقبة.

يمكن أن توفر شبكات الخدمة العديد من الفوائد للتطبيقات المستندة إلى الخدمات المصغرة ، بما في ذلك تحسين الأداء والموثوقية والأمان وإمكانية المراقبة.

إستيو: نظرة عامة

Istio عبارة عن شبكة خدمة مفتوحة المصدر ومستقلة عن النظام الأساسي مصممة لتوصيل الخدمات المصغرة وتأمينها ومراقبتها وإدارتها. تم تطويره بواسطة Google و IBM و Lyft واكتسب شعبية بسبب مجموعته الشاملة من الميزات والقدرة على العمل مع العديد من منصات تنسيق الحاويات ، بما في ذلك Kubernetes . تشمل الميزات الرئيسية لـ Istio ما يلي:

إدارة حركة المرور المتقدمة: يوفر Istio إمكانات متطورة لإدارة حركة المرور ، مثل موازنة الحمل ، وكسر الدائرة ، والحد من المعدل ، وتوجيه حركة المرور استنادًا إلى معايير مختلفة مثل رؤوس HTTP أو ملفات تعريف الارتباط أو البروتوكولات الخاصة بالتطبيق. كما أنه يدعم إصدارات الكناري وعمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر واختبار A / B لمزيد من عمليات طرح التطبيقات التي يتم التحكم فيها. الأمان والمصادقة: يقدم Istio ميزات أمان قوية ، بما في ذلك مصادقة TLS المتبادلة والتفويض والتشفير بين الخدمات. يمكنه فرض سياسات التحكم في الوصول استنادًا إلى الهويات أو مساحات الأسماء أو السمات المخصصة ، مما يوفر طريقة آمنة ومرنة لإدارة الاتصال بين الخدمات. إمكانية المراقبة والمراقبة: يتضمن Istio دعمًا مدمجًا للتتبع الموزع والتسجيل والمراقبة ، مما يتيح لك اكتساب رؤى عميقة حول أداء وسلوك خدماتك. تتيح لك إمكانيات القياس عن بُعد الخاصة به جمع مقاييس على مستوى الشبكة وواجهة برمجة التطبيقات لمراقبة أداء الخدمة ووقت الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ. إدارة السياسة والتكوين: يوفر Istio محرك سياسة مرن وقابل للتوسيع لفرض السياسات المخصصة في وقت التشغيل دون تعديل رمز التطبيق. وهو يدعم مجموعة واسعة من أنواع السياسات ، مثل تحديد المعدل ، وفرض الحصص ، والتحكم في الوصول ، مما يسمح لك بتكييف سلوك خدماتك حسب الحاجة.

مصدر الصورة: إستيو

تجعله مجموعة ميزات Istio المتعددة الاستخدامات والشاملة خيارًا ممتازًا لإدارة عمليات نشر الخدمات المصغرة المعقدة حيث تكون الإدارة المتقدمة لحركة المرور والأمن وإمكانية المراقبة ضرورية.

Linkerd: نظرة عامة

Linkerd عبارة عن منصة شبكة مفتوحة المصدر وخفيفة الوزن وسريعة الخدمة مصممة لتقديم البساطة وسهولة الاستخدام في إدارة بنى الخدمات المصغرة. تم تطوير Linkerd بواسطة Buoyant ، ويركز بشكل أساسي على توفير الميزات الأساسية مع الحد الأدنى من التعقيد التشغيلي. هذا يجعلها مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تعطي الأولوية للبساطة التشغيلية والموثوقية والأداء على مجموعة ميزات شاملة.

يتبع Linkerd نفس المبادئ العامة لشبكة الخدمة ، حيث يؤدي وظائف مثل إدارة حركة المرور وقابلية المراقبة والأمن. ومع ذلك ، فإن الاختلافات الأساسية بين Linkerd ومنصات شبكة الخدمات الأخرى ، مثل Istio ، تكمن في نهجها في التنفيذ. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Linkerd:

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سهولة التركيب والتكوين: تم تصميم Linkerd ليكون سهل التثبيت والإعداد. التكوين واضح ومباشر ولا يتطلب معرفة واسعة بمفاهيم شبكة الخدمة.

تم تصميم Linkerd ليكون سهل التثبيت والإعداد. التكوين واضح ومباشر ولا يتطلب معرفة واسعة بمفاهيم شبكة الخدمة. خفيف الوزن وسريع: تم تصميم Linkerd على لغات برمجة Rust and Go ، مما يجعلها عالية الكفاءة فيما يتعلق باستخدام الموارد والأداء. تضمن البصمة المنخفضة للموارد والوكلاء السريع تشغيل الخدمات المصغرة الخاصة بك بسلاسة دون تحمل كبير.

تم تصميم Linkerd على لغات برمجة Rust and Go ، مما يجعلها عالية الكفاءة فيما يتعلق باستخدام الموارد والأداء. تضمن البصمة المنخفضة للموارد والوكلاء السريع تشغيل الخدمات المصغرة الخاصة بك بسلاسة دون تحمل كبير. تشفير تلقائي mTLS: يوفر Linkerd تشفير TLS متبادل تلقائي (mTLS) لجميع الاتصالات من خدمة إلى خدمة ، مما يضمن بقاء البيانات آمنة في جميع أنحاء البنية التحتية الخاصة بك.

يوفر Linkerd تشفير TLS متبادل تلقائي (mTLS) لجميع الاتصالات من خدمة إلى خدمة ، مما يضمن بقاء البيانات آمنة في جميع أنحاء البنية التحتية الخاصة بك. توكيل شفاف: مع الوكيل الشفاف لـ Linkerd ، ليست هناك حاجة لتعديل كود التطبيق لتمكين وظيفة شبكة الخدمة. بدلاً من ذلك ، يقوم تلقائيًا بحقن الوكلاء الجانبيين الضروريين في نشر الخدمات المصغرة الخاصة بك.

مع الوكيل الشفاف لـ Linkerd ، ليست هناك حاجة لتعديل كود التطبيق لتمكين وظيفة شبكة الخدمة. بدلاً من ذلك ، يقوم تلقائيًا بحقن الوكلاء الجانبيين الضروريين في نشر الخدمات المصغرة الخاصة بك. قابلية الملاحظة: تقدم Linkerd ميزات إمكانية ملاحظة مضمنة ، مما يساعدك على مراقبة وفهم سلوك خدماتك. يتضمن ذلك إمكانيات المقاييس والتتبع والتسجيل ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام أو تتكامل مع أدوات المراقبة الأخرى.

الاختلافات الرئيسية بين Istio و Linkerd

بينما يعمل Istio و Linkerd كشبكات خدمة لبنى الخدمات المصغرة ، إلا أنهما يتمتعان بميزات ومزايا مميزة تلبي احتياجات المؤسسة المختلفة. لمساعدتك في تحديد شبكة الخدمة التي تناسب مشروعك بشكل أفضل ، دعنا نستكشف الاختلافات الرئيسية بين Istio و Linkerd:

التعقيد وسهولة الاستخدام: أحد أهم الاختلافات بين Istio و Linkerd هو مدى تعقيدهما. يأتي Istio مع مجموعة ميزات شاملة ، مما يجعله قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة ولكنه أيضًا أكثر تعقيدًا في الإعداد والإدارة. من ناحية أخرى ، يركز Linkerd على البساطة وسهولة الاستخدام ، مع عملية تثبيت وتكوين مباشرة. هذا يجعل Linkerd أكثر ملاءمة للمؤسسات التي تعطي الأولوية للبساطة التشغيلية أو لديها موارد محدودة لإدارة شبكات الخدمة. مجموعة الميزات: يقدم Istio مجموعة أكثر شمولاً من الميزات من Linkerd ، بما في ذلك إدارة حركة المرور المتقدمة ، وتنفيذ السياسة ، والأمن التكيفي. بينما توفر Linkerd إدارة حركة المرور الأساسية وإمكانية المراقبة وميزات الأمان ، فإن المؤسسات التي تتطلب تحكمًا أكثر تقدمًا أو دقة في خدماتها المصغرة قد تفضل Istio نظرًا لمجموعة ميزاتها الأوسع. الأداء واستخدام الموارد: تشتهر Linkerd بوكلائها الخفيف والسريع ، مما يؤدي إلى استخدام أقل للموارد وأداء أفضل من Istio. بينما يمكن لشبكتي الخدمة التعامل مع عمليات النشر على نطاق واسع ، قد تفضل المنظمات ذات القيود الصارمة على الموارد أو متطلبات الأداء الصارمة Linkerd لكفاءتها. التبني ودعم المجتمع: لدى Istio قاعدة مستخدمين أكبر ومجتمع أكثر شمولاً ، مما ينتج عنه المزيد من الموارد وتكاملات الأطراف الثالثة. ومع ذلك ، لا يزال مجتمع Linkerd المتنامي مصدرًا قيمًا للدعم ومشاركة المعرفة لمستخدمي النظام الأساسي.

دمج شبكات الخدمة مع AppMaster .io

عند إنشاء تطبيقات قائمة على الخدمات المصغرة على النظام الأساسي AppMaster.io ، فإن دمج شبكة خدمة مثل Istio أو Linkerd يمكن أن يعزز بشكل كبير عملية التطوير والنشر لديك. من خلال الاستفادة من إمكانات شبكات الخدمة لإدارة وتأمين الخدمات المصغرة الخاصة بك ، يمكنك ضمان تشغيل تطبيقاتك بسلاسة وفعالية وأمان.

AppMaster.io ، أداة قوية بدون رمز لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، تدعم التكامل مع Istio و Linkerd. يتيح لك هذا اختيار شبكة الخدمة التي تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات وتفضيلات مشروعك. باستخدام AppMaster.io ، يكون إعداد شبكة الخدمة وتكوينها مبسطًا وفعالًا.

علاوة على ذلك ، يضمن رمز المصدر المُنشأ تلقائيًا الذي تم إنشاؤه بواسطة اشتراك AppMaster.io's Enterprise أن تطبيقاتك متوافقة مع حل شبكة الخدمة الذي اخترته. من خلال شبكة الخدمة وإمكانيات تطوير التطبيقات السريعة لـ AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات الخدمات الدقيقة المعقدة ونشرها بسهولة ، وتحسين الأداء ، وميزات الأمان القوية.

بينما يقدم كل من Istio و Linkerd ميزات ومزايا قوية ، فإن اختيار شبكة الخدمة المناسبة يعتمد على الاحتياجات والأهداف المحددة لمشروعك. يتيح لك دمج شبكة الخدمة المفضلة لديك مع AppMaster.io إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة وعالية الأداء مصممة وفقًا لمتطلباتك.

فوائد استخدام شبكة الخدمة في مشروعك

يتضمن دمج شبكة خدمة في مشروعك العديد من المزايا التي يمكنها تحسين الأداء العام والموثوقية والأمان للتطبيقات المستندة إلى الخدمات المصغرة. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام شبكة الخدمة:

تحسين إدارة المرور

توفر شبكات الخدمة إمكانات متطورة لإدارة حركة المرور ، مثل التوجيه الذكي ، وموازنة الحمل ، ووظيفة فصل الدائرة. تتيح لك هذه الميزات التحكم في تدفق الاتصال بين الخدمات المصغرة الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة ، مما يساعدك على تحقيق أداء ومرونة أفضل عبر نظامك.

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تعزيز الأمن

يمكن لشبكة الخدمة أن تحسن بشكل كبير من أمان بنية الخدمات المصغرة الخاصة بك. من خلال تقديم ميزات مثل TLS المتبادلة وإدارة الشهادات والتشفير التلقائي ، يمكن لشبكات الخدمة مثل Istio و Linkerd تأمين قنوات الاتصال بين خدماتك وحماية البيانات الحساسة من الانتهاكات المحتملة والوصول غير المصرح به.

قدر أكبر من المراقبة والرصد

مع وجود شبكة خدمة في مكانها الصحيح ، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول أداء وصحة نظامك. تتيح لك ميزات مثل التتبع الموزع والتسجيل وجمع المقاييس مراقبة الخدمات المصغرة الخاصة بك بكفاءة ، مما يساعدك على تحديد المشكلات المحتملة وحلها قبل أن تصبح حرجة.

النشر والتوسيع المبسط

يمكن لشبكات الخدمة تبسيط عملية النشر والقياس من خلال استخلاص مدى تعقيد هذه المهام. على سبيل المثال ، تسهل ميزة نشر canary في Istio طرح إصدارات جديدة تدريجيًا من خدماتك ، مما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج للمستخدمين. يعمل التكامل مع أطر تنظيم الحاويات مثل Kubernetes على تسهيل عملية التوسع ، مما يتيح لك إدارة البنية التحتية المتنامية دون عناء.

فصل التنمية والعمليات

تعزز شبكات الخدمة فصل التطوير والعمليات ، مما يسمح للمطورين وفرق العمليات بالعمل بشكل أكثر استقلالية. من خلال إدارة طبقة البنية التحتية بشكل منفصل عن كود التطبيق الخاص بك ، يمكن لفرقك التركيز على مجالات خبرتهم المحددة ، وتحسين عملية التطوير الشاملة وتقليل الحاجة إلى التنسيق متعدد الوظائف.

إنفاذ السياسة والامتثال

يمكنك تحديد السياسات وفرضها بشكل متسق عبر الخدمات المصغرة الخاصة بك من خلال شبكة خدمة ، مما يضمن أن تطبيقك يلبي معايير ومتطلبات محددة. يمكن أن يساعدك هذا في الحفاظ على التوافق وتقليل مخاطر الأمان المحتملة عبر نظامك.

اختيار شبكة الخدمة المناسبة لاحتياجاتك

يعتمد اختيار شبكة الخدمة المناسبة لمشروعك على عوامل مختلفة ، بما في ذلك مدى تعقيد تطبيقك ، والميزات التي تريدها ، وأهمية الأداء وسهولة الاستخدام. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية لمساعدتك على الاختيار بين Istio و Linkerd:

مجموعة الميزات

ضع في اعتبارك نطاق الميزات التي تقدمها كل شبكة خدمة ، وحدد الخيارات الأكثر صلة بمشروعك. يوفر Istio مجموعة ميزات أكثر شمولاً ، بما في ذلك إدارة حركة المرور المتقدمة ، والأمن ، وقدرات فرض السياسة. من ناحية أخرى ، فإن Linkerd أكثر خفة وتركز على البساطة ، حيث تقدم مجموعة مبسطة من الميزات المناسبة للمشاريع الصغيرة أو تلك التي تركز على الأداء.

سهولة الاستخدام والانتشار

قم بتحليل مدى سهولة إعداد وإدارة كل شبكة خدمة. بينما يوفر Istio العديد من خيارات التخصيص والميزات المتقدمة ، يمكن أن يكون النشر والإدارة أكثر تعقيدًا. من ناحية أخرى ، تشتهر Linkerd بطبيعتها الأكثر سهولة في الاستخدام وعملية التثبيت المباشرة ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمشاريع التي تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام.

الأداء وقابلية التوسع

قم بتقييم أداء كل شبكة خدمة وقابلية التوسع ، مع مراعاة متطلبات التطبيق المحددة الخاصة بك. بشكل عام ، يعتبر Linkerd أكثر خفة وأسرع من Istio ، والذي قد يكون عاملاً مهمًا للمشاريع ذات الأداء الصارم وقيود الموارد. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى المزيد من الميزات الشاملة وقابلية التخصيص ، قد يكون هناك ما يبرر التعقيد الإضافي واستخدام الموارد لـ Istio.

التكامل وتوافق النظام البيئي

ضع في اعتبارك مدى تكامل كل شبكة خدمة مع مجموعة التكنولوجيا الحالية لديك. يمكن أن يعمل Istio و Linkerd مع منصات تنسيق الحاويات الشهيرة مثل Kubernetes ، مما يجعلها مناسبة لعمليات النشر على نطاق واسع. ومع ذلك ، يمكن أن يختلف توافقها مع أدوات ومكتبات وتقنيات أخرى محددة ، لذا من الضروري التأكد من أن شبكة الخدمة التي اخترتها تتوافق مع النظام البيئي الإجمالي لمشروعك.

دعم المجتمع والتوثيق

أخيرًا ، قم بقياس مستوى دعم المجتمع والتوثيق المتاح لكل شبكة خدمة. لدى Istio و Linkerd مجتمعات مفتوحة المصدر نشطة وموارد توثيق كبيرة لمساعدتك خلال عملية الإعداد والإدارة. ومع ذلك ، قد تجد أن موارد المجتمع أو تجربة المستخدم لشبكة واحدة تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات فريقك وتفضيلاته.

في الختام ، يعتمد الاختيار بين Istio و Linkerd إلى حد كبير على متطلبات وأولويات مشروعك المحدد. من خلال مراعاة العوامل التي تمت مناقشتها أعلاه وتقييم كل شبكة خدمة بناءً على احتياجاتك الفريدة ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير وتحسين بنية الخدمات المصغرة وفقًا لذلك.