Negli ultimi anni, l'architettura a microservizi è diventata sempre più popolare come metodo flessibile, scalabile ed efficiente per costruire applicazioni distribuite. Invece di costruire applicazioni monolitiche che possono essere difficili da mantenere e scalare, l'architettura a microservizi suddivide le funzionalità delle applicazioni in servizi più piccoli e gestibili, che possono essere sviluppati, distribuiti e scalati in modo indipendente.

Sebbene questo approccio offra diversi vantaggi, introduce nuove sfide e complessità, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e la gestione tra servizi. Le maglie di servizio sono emerse come una soluzione efficace per affrontare queste sfide, fornendo un livello infrastrutturale dedicato per gestire e rendere sicura la comunicazione tra servizi in un ambiente di microservizi. Questo articolo introdurrà il concetto di service mesh, fornirà una panoramica di due popolari piattaforme open-source di service mesh, Istio e Linkerd, e ne discuterà le caratteristiche e i potenziali vantaggi.

Che cos'è una Service Mesh?

Un service mesh è un livello infrastrutturale dedicato che gestisce la comunicazione da servizio a servizio all'interno di un'architettura a microservizi. Disaccoppia la comunicazione dalla logica applicativa, fornendo un framework coerente e scalabile per la gestione del traffico interservizi. Implementando una maglia di servizi, gli sviluppatori possono scaricare modelli complessi di interazione tra servizi, come il bilanciamento del carico, la gestione del traffico, il controllo degli accessi e l'osservabilità, su un livello separato che può essere gestito indipendentemente dal codice dell'applicazione. Le maglie di servizio sono tipicamente costituite da due componenti principali:

Piano dati: Il piano dati gestisce e instrada il traffico tra i singoli servizi della rete. Contiene istanze proxy distribuite accanto a ciascuna istanza di servizio, che consentono alla rete di servizi di osservare, manipolare e controllare il traffico durante il suo passaggio.

Piano di controllo: Il piano di controllo fornisce le informazioni necessarie sulla configurazione e sui criteri ai proxy del piano dati. Gestisce lo stato generale della rete, definisce le politiche di controllo degli accessi e di instradamento del traffico e raccoglie i dati di telemetria dai proxy del piano dati per ulteriori analisi e monitoraggi.

Le maglie di servizio possono fornire diversi vantaggi alle applicazioni basate su microservizi, tra cui migliori prestazioni, affidabilità, sicurezza e osservabilità.

Istio: Una panoramica

Istio è una rete di servizi open-source, indipendente dalla piattaforma, progettata per collegare, proteggere, monitorare e gestire i microservizi. È stato sviluppato da Google, IBM e Lyft e ha guadagnato popolarità grazie alla sua serie completa di funzionalità e alla capacità di lavorare con diverse piattaforme di orchestrazione di container, tra cui Kubernetes. Le caratteristiche principali di Istio includono:

Gestione avanzata del traffico: Istio offre sofisticate capacità di gestione del traffico, come il bilanciamento del carico, l'interruzione del circuito, la limitazione della velocità e l'instradamento del traffico in base a vari criteri come le intestazioni HTTP, i cookie o i protocolli specifici dell'applicazione. Supporta inoltre i rilasci canary, le distribuzioni blue-green e i test A/B per un lancio più controllato delle applicazioni. Sicurezza e autenticazione: Istio offre solide funzioni di sicurezza, tra cui l'autenticazione TLS reciproca, l'autorizzazione e la crittografia tra i servizi. Può applicare politiche di controllo degli accessi basate su identità, spazi dei nomi o attributi personalizzati, fornendo un modo sicuro e flessibile per gestire la comunicazione tra servizi. Osservabilità e monitoraggio: Istio include un supporto integrato per il tracciamento, il logging e il monitoraggio distribuito, che consente di ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni e sul comportamento dei servizi. Le sue funzionalità di telemetria consentono di raccogliere metriche a livello di rete e di API per monitorare le prestazioni dei servizi, la latenza, il throughput e i tassi di errore. Gestione dei criteri e della configurazione: Istio fornisce un motore di policy flessibile ed estensibile per applicare policy personalizzate in runtime senza modificare il codice dell'applicazione. Supporta un'ampia gamma di tipi di policy, come la limitazione della velocità, l'applicazione di quote e il controllo degli accessi, consentendo di adattare il comportamento dei servizi in base alle esigenze.

La versatilità di Istio e il suo set completo di funzionalità lo rendono una scelta eccellente per la gestione di distribuzioni complesse di microservizi in cui la gestione avanzata del traffico, la sicurezza e l'osservabilità sono essenziali.

Linkerd: Una panoramica

Linkerd è una piattaforma open-source, leggera e veloce, progettata per offrire semplicità e facilità d'uso nella gestione di architetture di microservizi. Sviluppata da Buoyant, Linkerd si concentra principalmente sulla fornitura di funzionalità essenziali con una complessità operativa minima. Ciò la rende ideale per le organizzazioni che privilegiano la semplicità operativa, l'affidabilità e le prestazioni rispetto a un set completo di funzionalità.

Linkerd segue gli stessi principi generali di una rete di servizi, svolgendo funzioni come la gestione del traffico, l'osservabilità e la sicurezza. Tuttavia, le differenze principali tra Linkerd e altre piattaforme service mesh, come Istio, risiedono nel loro approccio all'implementazione. Ecco alcune delle principali caratteristiche di Linkerd:

Facilità di installazione e configurazione: Linkerd è stato progettato per essere facile da installare e configurare. La configurazione è semplice e non richiede una grande familiarità con i concetti di service mesh.

Linkerd è stato progettato per essere facile da installare e configurare. La configurazione è semplice e non richiede una grande familiarità con i concetti di service mesh. Leggero e veloce: Linkerd è costruito sui linguaggi di programmazione Rust e Go, che lo rendono altamente efficiente per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse e le prestazioni. Il suo basso ingombro di risorse e i suoi proxy veloci assicurano che i vostri microservizi funzionino senza problemi e senza un sovraccarico significativo.

Linkerd è costruito sui linguaggi di programmazione Rust e Go, che lo rendono altamente efficiente per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse e le prestazioni. Il suo basso ingombro di risorse e i suoi proxy veloci assicurano che i vostri microservizi funzionino senza problemi e senza un sovraccarico significativo. Crittografia mTLS automatica: Linkerd fornisce la crittografia automatica mutual TLS (mTLS) per tutte le comunicazioni da servizio a servizio, garantendo la sicurezza dei dati in tutta l'infrastruttura.

Linkerd fornisce la crittografia automatica mutual TLS (mTLS) per tutte le comunicazioni da servizio a servizio, garantendo la sicurezza dei dati in tutta l'infrastruttura. Proxing trasparente: Con il proxying trasparente di Linkerd, non è necessario modificare il codice dell'applicazione per abilitare la funzionalità di service mesh. Al contrario, inietta automaticamente i proxy sidecar necessari nella distribuzione dei microservizi.

Con il proxying trasparente di Linkerd, non è necessario modificare il codice dell'applicazione per abilitare la funzionalità di service mesh. Al contrario, inietta automaticamente i proxy sidecar necessari nella distribuzione dei microservizi. Osservabilità: Linkerd offre funzioni di osservabilità integrate, che aiutano a monitorare e comprendere il comportamento dei servizi. Ciò include metriche, tracciatura e funzionalità di registrazione, a cui si può accedere attraverso un dashboard di facile utilizzo o integrandosi con altri strumenti di monitoraggio.

Principali differenze tra Istio e Linkerd

Sebbene Istio e Linkerd servano come service mesh per le architetture a microservizi, hanno caratteristiche e vantaggi distinti che rispondono a esigenze organizzative diverse. Per aiutarvi a decidere quale service mesh si adatta meglio al vostro progetto, esploriamo le principali differenze tra Istio e Linkerd:

Complessità e facilità d'uso: una delle differenze più significative tra Istio e Linkerd è la loro complessità. Istio è dotato di un set completo di funzionalità che lo rendono altamente personalizzabile, ma anche più complesso da configurare e gestire. D'altra parte, Linkerd si concentra sulla semplicità e sulla facilità d'uso, con un processo di installazione e configurazione semplice. Ciò rende Linkerd più adatto alle organizzazioni che danno priorità alla semplicità operativa o che dispongono di risorse limitate per la gestione delle maglie dei servizi. Set di funzionalità: Istio offre una serie di funzionalità più ampia rispetto a Linkerd, tra cui la gestione avanzata del traffico, l'applicazione delle policy e la sicurezza adattiva. Mentre Linkerd offre funzionalità di base per la gestione del traffico, l'osservabilità e la sicurezza, le organizzazioni che necessitano di un controllo più avanzato o granulare sui loro microservizi potrebbero preferire Istio grazie al suo set di funzionalità più ampio. Prestazioni e utilizzo delle risorse: Linkerd è noto per i suoi proxy leggeri e veloci, che comportano un minore utilizzo di risorse e prestazioni migliori rispetto a Istio. Sebbene entrambe le maglie di servizio siano in grado di gestire distribuzioni su larga scala, le organizzazioni con vincoli di risorse stretti o requisiti di prestazioni rigorosi potrebbero preferire Linkerd per la sua efficienza. Adozione e supporto della comunità: Istio ha una base di utenti più ampia e una comunità più estesa, che si traduce in un maggior numero di risorse e integrazioni di terze parti. Tuttavia, la comunità in crescita di Linkerd è ancora una fonte preziosa di supporto e condivisione delle conoscenze per gli utenti della piattaforma.

Integrazione di Service Meshes con AppMaster.io

Quando si realizzano applicazioni basate su microservizi, l'integrazione di una service mesh come Istio o Linkerd può migliorare notevolmente il processo di sviluppo e distribuzione. Sfruttando le capacità dei service mesh per gestire e proteggere i microservizi, è possibile garantire che le applicazioni funzionino in modo fluido, efficace e sicuro.

AppMaster.io, un potente strumento no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, supporta l'integrazione con Istio e Linkerd. In questo modo è possibile scegliere la rete di servizi che meglio si adatta ai requisiti e alle preferenze del progetto. Con AppMaster.io, l'impostazione e la configurazione della rete di servizi è semplice ed efficiente.

Inoltre, il codice sorgente generato automaticamente dall'abbonamento Enterprise di AppMaster.io garantisce la compatibilità delle applicazioni con la soluzione service mesh scelta. Con una service mesh e le capacità di sviluppo rapido delle applicazioni di AppMaster.io, è possibile creare e distribuire applicazioni complesse a microservizi con facilità, prestazioni migliorate e potenti funzioni di sicurezza.

Sebbene sia Istio che Linkerd offrano potenti funzionalità e vantaggi, la scelta del service mesh giusto dipende dalle esigenze e dagli obiettivi specifici del progetto. L'integrazione del service mesh preferito con AppMaster.io consente di creare applicazioni scalabili, sicure e altamente performanti, su misura per le proprie esigenze.

Vantaggi dell'uso di una rete di servizi nel vostro progetto

L'integrazione di un service mesh nel vostro progetto presenta diversi vantaggi che possono migliorare le prestazioni complessive, l'affidabilità e la sicurezza delle vostre applicazioni basate su microservizi. Di seguito sono riportati alcuni vantaggi chiave dell'utilizzo di una rete di servizi:

Migliore gestione del traffico

Le maglie di servizio offrono sofisticate capacità di gestione del traffico, come l'instradamento intelligente, il bilanciamento del carico e la funzionalità di interruzione del circuito. Queste funzionalità consentono di controllare il flusso di comunicazione tra i microservizi in modo più efficiente, aiutandovi a ottenere prestazioni e resilienza migliori in tutto il sistema.

Sicurezza migliorata

Un service mesh può migliorare significativamente la sicurezza della vostra architettura di microservizi. Offrendo funzionalità come TLS reciproco, gestione dei certificati e crittografia automatica, service mesh come Istio e Linkerd possono proteggere i canali di comunicazione tra i vostri servizi, salvaguardando i dati sensibili da potenziali violazioni e accessi non autorizzati.

Maggiore osservabilità e monitoraggio

Con un service mesh in funzione, è possibile ottenere informazioni preziose sulle prestazioni e sullo stato di salute del sistema. Funzionalità come il tracing distribuito, il logging e la raccolta di metriche consentono di monitorare i microservizi in modo efficiente, aiutandovi a identificare e risolvere potenziali problemi prima che diventino critici.

Distribuzione e scalabilità semplificate

Le maglie di servizio possono semplificare il processo di distribuzione e scalabilità astraendo la complessità di queste attività. Ad esempio, la funzione di deployment canary di Istio semplifica il roll-out graduale di nuove versioni dei servizi, garantendo un'interruzione minima per gli utenti. L'integrazione con framework di orchestrazione di container come Kubernetes semplifica ulteriormente il processo di scaling, consentendo di gestire l'infrastruttura in crescita senza alcuno sforzo.

Disaccoppiamento di sviluppo e operazioni

Le maglie dei servizi favoriscono il disaccoppiamento tra sviluppo e operazioni, consentendo ai team di sviluppatori e operativi di lavorare in modo più indipendente. Gestendo il livello dell'infrastruttura separatamente dal codice dell'applicazione, i team possono concentrarsi sulle loro specifiche aree di competenza, migliorando il processo di sviluppo complessivo e riducendo la necessità di un coordinamento interfunzionale.

Applicazione dei criteri e conformità

È possibile definire e applicare le policy in modo coerente tra i microservizi attraverso una rete di servizi, assicurando che l'applicazione soddisfi standard e requisiti specifici. Questo può aiutarvi a mantenere la conformità e a ridurre al minimo i potenziali rischi per la sicurezza del vostro sistema.

Scegliere il service mesh giusto per le proprie esigenze

La scelta del service mesh giusto per il vostro progetto dipende da vari fattori, tra cui la complessità dell'applicazione, le funzionalità desiderate e l'importanza delle prestazioni e della facilità d'uso. Ecco alcune considerazioni chiave per aiutarvi a scegliere tra Istio e Linkerd:

Set di funzionalità

Considerate la gamma di funzionalità offerte da ciascuna rete di servizi e stabilite quali sono le opzioni più rilevanti per il vostro progetto. Istio offre un set di funzionalità più ampio, che comprende funzionalità avanzate di gestione del traffico, sicurezza e applicazione dei criteri. Linkerd, invece, è più leggero e si concentra sulla semplicità, offrendo una serie di funzionalità semplificate adatte a progetti su scala ridotta o che si concentrano sulle prestazioni.

Facilità d'uso e di distribuzione

Analizzate la facilità di configurazione e di gestione di ciascuna rete di servizi. Mentre Istio offre molte opzioni di personalizzazione e funzioni avanzate, la distribuzione e la gestione possono essere più complesse. D'altra parte, Linkerd è noto per la sua natura più user-friendly e per il suo processo di installazione semplice, il che lo rende una scelta interessante per i progetti che danno priorità alla facilità d'uso.

Prestazioni e scalabilità

Valutate le prestazioni e la scalabilità di ogni service mesh, tenendo conto dei requisiti specifici della vostra applicazione. In generale, Linkerd è considerato più leggero e più veloce di Istio, il che può essere un fattore importante per i progetti con vincoli rigorosi in termini di prestazioni e risorse. Tuttavia, per chi è alla ricerca di funzionalità più estese e personalizzabili, la maggiore complessità e l'utilizzo di risorse di Istio potrebbero essere giustificati.

Integrazione e compatibilità con l'ecosistema

Considerate il grado di integrazione di ciascun servizio mesh con lo stack tecnologico esistente. Istio e Linkerd possono funzionare con le piattaforme di orchestrazione dei container più diffuse, come Kubernetes, rendendole adatte a distribuzioni diffuse. Tuttavia, la loro compatibilità con strumenti, librerie e altre tecnologie specifiche può variare, per cui è essenziale assicurarsi che il service mesh scelto sia in linea con l'ecosistema complessivo del progetto.

Supporto e documentazione della comunità

Infine, valutate il livello di supporto della comunità e la documentazione disponibile per ogni service mesh. Istio e Linkerd hanno comunità open-source attive e risorse di documentazione sostanziali per aiutarvi nel processo di configurazione e gestione. Tuttavia, è possibile che le risorse della comunità o l'esperienza dell'utente di uno dei due mesh si allineino meglio alle esigenze e alle preferenze del vostro team.

In conclusione, la scelta tra Istio e Linkerd dipende in larga misura dai requisiti e dalle priorità specifiche del progetto. Prendendo in considerazione i fattori discussi in precedenza e valutando ciascun service mesh in base alle vostre esigenze specifiche, potrete prendere una decisione informata e migliorare di conseguenza la vostra architettura a microservizi.