Son yıllarda mikro hizmet mimarisi, dağıtılmış uygulamalar oluşturmanın esnek, ölçeklenebilir ve verimli bir yolu olarak giderek daha popüler hale geldi. Mikro hizmetler mimarisi, bakımı ve ölçeklenmesi zor olabilen yekpare uygulamalar oluşturmak yerine, uygulama işlevselliğini bağımsız olarak geliştirilebilen, devreye alınabilen ve ölçeklenebilen daha küçük, yönetilebilir hizmetlere ayırır.

Bu yaklaşım çeşitli faydalar sunarken, özellikle hizmetler arası iletişim ve yönetimle ilgili olarak yeni zorluklar ve karmaşıklıklar getirir. Hizmet ağları, bir mikro hizmetler ortamında hizmetten hizmete iletişimi yönetmek ve güvence altına almak için özel bir altyapı katmanı sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu makale bir hizmet ağı kavramını tanıtacak, iki popüler açık kaynaklı hizmet ağı platformuna (Istio ve Linkerd) genel bir bakış sunacak ve bunların özelliklerini ve potansiyel faydalarını tartışacaktır.

Hizmet Ağı nedir?

Bir hizmet ağı, bir mikro hizmet mimarisi içinde hizmetten hizmete iletişimi yöneten özel bir altyapı katmanıdır. Servisler arası trafiği yönetmek için tutarlı ve ölçeklenebilir bir çerçeve sağlayarak iletişimi uygulama mantığından ayırır. Geliştiriciler, bir hizmet ağını uygulayarak yük dengeleme, trafik yönetimi, erişim kontrolü ve gözlemlenebilirlik gibi karmaşık hizmet etkileşim modellerini uygulama kodundan bağımsız olarak yönetilebilen ayrı bir katmana yükleyebilir. Servis ağları tipik olarak iki ana bileşenden oluşur:

Veri Düzlemi: Veri düzlemi, ağdaki bireysel hizmetler arasındaki trafiği yönetir ve yönlendirir. Her hizmet örneğinin yanında dağıtılan proxy örneklerini içerir ve hizmet ağının içinden geçerken trafiği gözlemlemesini, manipüle etmesini ve kontrol etmesini sağlar.

Veri düzlemi, ağdaki bireysel hizmetler arasındaki trafiği yönetir ve yönlendirir. Her hizmet örneğinin yanında dağıtılan proxy örneklerini içerir ve hizmet ağının içinden geçerken trafiği gözlemlemesini, manipüle etmesini ve kontrol etmesini sağlar. Kontrol Düzlemi: Kontrol düzlemi, veri düzlemi proxy'lerine gerekli yapılandırma ve ilke bilgilerini sağlar. Ağın genel durumunu yönetir, erişim denetimi ve trafik yönlendirme ilkelerini tanımlar ve daha fazla analiz ve izleme için veri düzlemi proxy'lerinden telemetri verilerini toplar.

Hizmet ağları, gelişmiş performans, güvenilirlik, güvenlik ve gözlemlenebilirlik dahil olmak üzere mikro hizmet tabanlı uygulamalara çeşitli avantajlar sağlayabilir.

Istio: Genel Bakış

Istio, mikro hizmetleri bağlamak, güvenliğini sağlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı, platformdan bağımsız bir hizmet ağıdır. Google, IBM ve Lyft tarafından geliştirilmiştir ve kapsamlı özellikleri ve Kubernetes dahil olmak üzere çeşitli kapsayıcı düzenleme platformlarıyla çalışabilmesi sayesinde popülerlik kazanmıştır. Istio'nun temel özellikleri şunları içerir:

Gelişmiş Trafik Yönetimi: Istio, HTTP başlıkları, tanımlama bilgileri veya uygulamaya özel protokoller gibi çeşitli kriterlere dayalı olarak yük dengeleme, devre kesme, hız sınırlama ve trafik yönlendirme gibi gelişmiş trafik yönetimi yetenekleri sağlar. Ayrıca, daha kontrollü uygulama sunumları için canary sürümlerini, mavi-yeşil dağıtımları ve A/B testini destekler. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: Istio, karşılıklı TLS kimlik doğrulaması, yetkilendirme ve hizmetler arasında şifreleme gibi güçlü güvenlik özellikleri sunar. Kimliklere, ad alanlarına veya özel özniteliklere dayalı erişim denetimi ilkeleri uygulayabilir ve hizmetler arası iletişimi yönetmek için güvenli ve esnek bir yol sağlar. Gözlemlenebilirlik ve İzleme: Istio, hizmetlerinizin performansı ve davranışı hakkında derin içgörüler elde etmenizi sağlayan yerleşik dağıtılmış izleme, günlük kaydı ve izleme desteği içerir. Telemetri yetenekleri, hizmet performansını, gecikmeyi, iş hacmini ve hata oranlarını izlemek için ağ ve API düzeyinde ölçümler toplamanıza olanak tanır. Politika ve Konfigürasyon Yönetimi: Istio, çalışma zamanında uygulama kodunu değiştirmeden özel politikaları uygulamak için esnek ve genişletilebilir bir politika motoru sağlar. Hız sınırlama, kota uygulaması ve erişim kontrolü gibi çok çeşitli ilke türlerini destekleyerek, hizmetlerinizin davranışını gerektiği gibi uyarlamanıza olanak tanır.

Görüntü kaynağı: Istio

Istio'nun çok yönlülüğü ve kapsamlı özellik seti, onu gelişmiş trafik yönetimi, güvenlik ve gözlemlenebilirliğin gerekli olduğu karmaşık mikro hizmet dağıtımlarını yönetmek için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Linkerd: Genel Bakış

Linkerd, mikro hizmet mimarilerini yönetmede basitlik ve kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanmış açık kaynaklı, hafif ve hızlı bir hizmet ağı platformudur. Buoyant tarafından geliştirilen Linkerd, temel özellikleri minimum operasyonel karmaşıklıkla sağlamaya odaklanır. Bu, onu kapsamlı bir özellik seti yerine operasyonel basitliğe, güvenilirliğe ve performansa öncelik veren kuruluşlar için mükemmel bir uyum haline getirir.

Linkerd, trafik yönetimi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik gibi işlevleri yerine getirerek bir hizmet ağının aynı genel ilkelerini izler. Ancak, Linkerd ile Istio gibi diğer hizmet ağı platformları arasındaki temel farklar, uygulama yaklaşımlarında yatmaktadır. Linkerd'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

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Kolay kurulum ve yapılandırma: Linkerd, kurulumu ve kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Konfigürasyon basittir ve servis ağı konseptlerine kapsamlı bir aşinalık gerektirmez.

Linkerd, kurulumu ve kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Konfigürasyon basittir ve servis ağı konseptlerine kapsamlı bir aşinalık gerektirmez. Hafif ve hızlı: Linkerd, Rust and Go programlama dilleri üzerine kurulmuştur ve kaynak kullanımı ve performans açısından oldukça verimlidir. Düşük kaynak ayak izi ve hızlı proxy'leri, mikro hizmetlerinizin önemli bir ek yük olmadan sorunsuz çalışmasını sağlar.

Linkerd, Rust and Go programlama dilleri üzerine kurulmuştur ve kaynak kullanımı ve performans açısından oldukça verimlidir. Düşük kaynak ayak izi ve hızlı proxy'leri, mikro hizmetlerinizin önemli bir ek yük olmadan sorunsuz çalışmasını sağlar. Otomatik mTLS şifrelemesi: Linkerd, tüm hizmetten hizmete iletişim için otomatik karşılıklı TLS (mTLS) şifreleme sağlayarak altyapınız genelinde verilerin güvende kalmasını sağlar.

Linkerd, tüm hizmetten hizmete iletişim için otomatik karşılıklı TLS (mTLS) şifreleme sağlayarak altyapınız genelinde verilerin güvende kalmasını sağlar. Şeffaf proxy oluşturma: Linkerd'in şeffaf proxy uygulamasıyla, hizmet ağı işlevselliğini etkinleştirmek için uygulama kodunu değiştirmeye gerek yoktur. Bunun yerine, mikro hizmet dağıtımınıza gerekli sepet proxy'lerini otomatik olarak enjekte eder.

Linkerd'in şeffaf proxy uygulamasıyla, hizmet ağı işlevselliğini etkinleştirmek için uygulama kodunu değiştirmeye gerek yoktur. Bunun yerine, mikro hizmet dağıtımınıza gerekli sepet proxy'lerini otomatik olarak enjekte eder. Gözlemlenebilirlik: Linkerd, hizmetlerinizin davranışını izlemenize ve anlamanıza yardımcı olan yerleşik gözlemlenebilirlik özellikleri sunar. Buna, kullanıcı dostu bir pano aracılığıyla erişilebilen veya diğer izleme araçlarıyla entegre edilebilen metrikler, izleme ve günlük kaydı özellikleri dahildir.

Istio ve Linkerd arasındaki Temel Farklılıklar

Istio ve Linkerd, mikro hizmet mimarileri için hizmet ağları olarak hizmet ederken, farklı kuruluş ihtiyaçlarını karşılayan farklı özelliklere ve avantajlara sahiptir. Hangi hizmet ağının projenize en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olması için, Istio ve Linkerd arasındaki temel farkları inceleyelim:

Karmaşıklık ve kullanım kolaylığı: Istio ve Linkerd arasındaki en önemli farklardan biri karmaşıklıklarıdır. Istio, kapsamlı bir özellik seti ile gelir, bu da onu son derece özelleştirilebilir hale getirir, ancak kurulum ve yönetimi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Linkerd, basit bir kurulum ve yapılandırma süreci ile basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanır. Bu, Linkerd'i operasyonel basitliğe öncelik veren veya hizmet ağlarını yönetmek için sınırlı kaynaklara sahip kuruluşlar için daha uygun hale getirir. Özellik seti: Istio, gelişmiş trafik yönetimi, politika uygulama ve uyarlanabilir güvenlik dahil olmak üzere Linkerd'den daha kapsamlı özellikler sunar. Linkerd, temel trafik yönetimi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik özellikleri sağlarken, mikro hizmetleri üzerinde daha gelişmiş veya ayrıntılı kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar, daha geniş özellik kümesi nedeniyle Istio'yu tercih edebilir. Performans ve kaynak kullanımı: Linkerd, Istio'dan daha düşük kaynak kullanımı ve daha iyi performans sağlayan hafif ve hızlı proxy'leriyle bilinir. Her iki hizmet ağı da büyük ölçekli dağıtımları yönetebilirken, sıkı kaynak kısıtlamaları veya katı performans gereksinimleri olan kuruluşlar verimliliği için Linkerd'i tercih edebilir. Benimseme ve topluluk desteği: Istio'nun daha geniş bir kullanıcı tabanı ve daha kapsamlı bir topluluğu vardır, bu da daha fazla kaynak ve üçüncü taraf entegrasyonları sağlar. Bununla birlikte, Linkerd'in büyüyen topluluğu, platform kullanıcıları için hâlâ değerli bir destek ve bilgi paylaşımı kaynağıdır.

Hizmet Ağlarını AppMaster.io ile Entegre Etme

AppMaster.io platformunda mikro hizmet tabanlı uygulamalar oluştururken, Istio veya Linkerd gibi bir hizmet ağını entegre etmek, geliştirme ve devreye alma sürecinizi büyük ölçüde geliştirebilir. Mikro hizmetlerinizi yönetmek ve güvence altına almak için hizmet ağlarının yeteneklerinden yararlanarak uygulamalarınızın sorunsuz, etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir araç olan AppMaster.io, Istio ve Linkerd ile entegrasyonu destekler. Bu, proje gereksinimlerinize ve tercihlerinize en uygun hizmet ağını seçmenize olanak tanır. AppMaster.io ile hizmet ağınızı kurmak ve yapılandırmak kolaylaştırılmış ve verimlidir.

Ayrıca, AppMaster.io'nun Enterprise aboneliği tarafından oluşturulan otomatik oluşturulan kaynak kodu, uygulamalarınızın seçtiğiniz hizmet ağı çözümüyle uyumlu olmasını sağlar. Bir hizmet ağı ve AppMaster.io'nun hızlı uygulama geliştirme yetenekleriyle, karmaşık mikro hizmet uygulamalarını kolaylıkla, gelişmiş performansla ve güçlü güvenlik özellikleriyle oluşturup dağıtabilirsiniz.

Hem Istio hem de Linkerd güçlü özellikler ve avantajlar sunarken, doğru hizmet ağını seçmek projenizin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır. Tercih ettiğiniz hizmet ağını AppMaster.io ile entegre etmek, gereksinimlerinize göre uyarlanmış, ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Projenizde Hizmet Ağı Kullanmanın Yararları

Bir hizmet ağını projenize dahil etmenin, mikro hizmet tabanlı uygulamalarınızın genel performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini iyileştirebilecek çeşitli avantajları vardır. Aşağıda, bir hizmet ağı kullanmanın bazı önemli faydaları verilmiştir:

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İyileştirilmiş Trafik Yönetimi

Hizmet ağları, akıllı yönlendirme, yük dengeleme ve devre kesme işlevi gibi gelişmiş trafik yönetimi yetenekleri sağlar. Bu özellikler, mikro hizmetleriniz arasındaki iletişim akışını daha verimli bir şekilde kontrol etmenizi sağlayarak sisteminizde daha iyi performans ve dayanıklılık elde etmenize yardımcı olur.

Arttırılmış güvenlik

Bir hizmet ağı, mikro hizmet mimarinizin güvenliğini önemli ölçüde artırabilir. Karşılıklı TLS, sertifika yönetimi ve otomatik şifreleme gibi özellikler sunan Istio ve Linkerd gibi hizmet ağları, hizmetleriniz arasındaki iletişim kanallarını güvenli hale getirerek hassas verileri potansiyel ihlallere ve yetkisiz erişime karşı koruyabilir.

Daha Fazla Gözlemlenebilirlik ve İzleme

Yerinde bir hizmet ağı ile, sisteminizin performansı ve sağlığı hakkında değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Dağıtılmış izleme, günlük kaydı ve ölçüm toplama gibi özellikler, mikro hizmetlerinizi verimli bir şekilde izlemenize olanak tanıyarak olası sorunları kritik hale gelmeden önce belirleyip çözmenize yardımcı olur.

Basitleştirilmiş Dağıtım ve Ölçeklendirme

Hizmet ağları, bu görevlerin karmaşıklığını soyutlayarak dağıtım ve ölçeklendirme sürecini basitleştirebilir. Örneğin, Istio'daki kanarya dağıtım özelliği, hizmetlerinizin yeni sürümlerini kademeli olarak kullanıma sunarak kullanıcılarınız için en az kesintiyi sağlar. Kubernetes gibi konteyner düzenleme çerçeveleriyle entegrasyon, ölçeklendirme sürecini daha da kolaylaştırarak büyüyen altyapınızı zahmetsizce yönetmenize olanak tanır.

Geliştirme ve Operasyonların Ayrılması

Hizmet ağları, geliştirme ve operasyonların birbirinden ayrılmasını teşvik ederek geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin daha bağımsız çalışmasına olanak tanır. Altyapı katmanını uygulama kodunuzdan ayrı olarak yöneterek ekipleriniz kendi uzmanlık alanlarına odaklanarak genel geliştirme sürecini iyileştirebilir ve işlevler arası koordinasyon ihtiyacını azaltabilir.

Politika Uygulama ve Uyum

Uygulamanızın belirli standartları ve gereksinimleri karşılamasını sağlayarak, bir hizmet ağı aracılığıyla mikro hizmetleriniz genelinde ilkeleri tutarlı bir şekilde tanımlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Bu, uyumluluğu korumanıza ve sisteminizde olası güvenlik risklerini en aza indirmenize yardımcı olabilir.

İhtiyaçlarınız için Doğru Hizmet Ağını Seçmek

Projeniz için doğru hizmet ağını seçmek, uygulamanızın karmaşıklığı, istediğiniz özellikler ve performansın önemi ve kullanım kolaylığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Istio ve Linkerd arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak bazı önemli hususlar şunlardır:

Özellik seti

Her hizmet ağının sunduğu özellik yelpazesini göz önünde bulundurun ve hangi seçeneklerin projenizle en alakalı olduğunu belirleyin. Istio, gelişmiş trafik yönetimi, güvenlik ve politika uygulama yetenekleri dahil olmak üzere daha kapsamlı bir özellik seti sağlar. Linkerd ise daha hafiftir ve basitliğe odaklanır, daha küçük ölçekli projeler veya performansa odaklananlar için uygun bir dizi özellik sunar.

Kullanım ve Dağıtım Kolaylığı

Her hizmet ağını ne kadar kolay kurup yönetebileceğinizi analiz edin. Istio birçok özelleştirme seçeneği ve gelişmiş özellik sunarken, dağıtım ve yönetim daha karmaşık olabilir. Öte yandan, daha kullanıcı dostu yapısı ve basit kurulum süreci ile tanınan Linkerd, kullanım kolaylığını ön planda tutan projeler için cazip bir seçimdir.

Performans ve Ölçeklenebilirlik

Özel uygulama gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak her hizmet ağının performansını ve ölçeklenebilirliğini değerlendirin. Genel olarak, Linkerd'in Istio'dan daha hafif ve daha hızlı olduğu düşünülür, bu da katı performans ve kaynak kısıtlamaları olan projeler için önemli bir faktör olabilir. Ancak, daha kapsamlı özellikler ve özelleştirilebilirlik arayanlar için Istio'nun ek karmaşıklığı ve kaynak kullanımı haklı olabilir.

Entegrasyon ve Ekosistem Uyumluluğu

Her hizmet ağının mevcut teknoloji yığınınızla ne kadar iyi bütünleştiğini düşünün. Istio ve Linkerd, Kubernetes gibi popüler konteyner düzenleme platformlarıyla çalışarak onları yaygın dağıtımlara uygun hale getirebilir. Ancak belirli araçlar, kitaplıklar ve diğer teknolojilerle uyumlulukları değişiklik gösterebilir, bu nedenle seçtiğiniz hizmet ağının genel proje ekosisteminizle uyumlu olmasını sağlamak çok önemlidir.

Topluluk Desteği ve Dokümantasyon

Son olarak, topluluk desteğinin düzeyini ve her hizmet ağı için mevcut belgeleri ölçün. Istio ve Linkerd, kurulum ve yönetim sürecinde size yardımcı olacak etkin açık kaynak topluluklarına ve önemli belge kaynaklarına sahiptir. Ancak, bir ağ için topluluk kaynaklarının veya kullanıcı deneyiminin ekibinizin ihtiyaç ve tercihleriyle daha uyumlu olduğunu görebilirsiniz.

Sonuç olarak, Istio ve Linkerd arasındaki seçim büyük ölçüde sizin özel proje gereksinimlerinize ve önceliklerinize bağlıdır. Yukarıda tartışılan faktörleri göz önünde bulundurarak ve her hizmet ağını benzersiz ihtiyaçlarınıza göre değerlendirerek bilinçli bir karar verebilir ve mikro hizmet mimarinizi buna göre geliştirebilirsiniz.